Déclaration de la Coopérative Enfance Famille sur une fuite de données de La Place 0-5





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le lundi 10 mai 2021 à 11h15, la direction de la Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de La Place 0-5, a été informée qu'une personne non autorisée avait en sa possession une liste d'enfants en attente d'une place sur La Place 0-5, incluant des renseignements confidentiels. À la suite des vérifications immédiates qu'elle a effectuées, la Coopérative a appris qu'une brèche chez son fournisseur technologique est en cause et que 5 000 dossiers d'enfants sont concernés. La Coopérative collabore activement avec la Sûreté du Québec, le Centre gouvernemental de cyberdéfense et le ministère de la Famille.

La brèche a été trouvée et correctif était déjà prêt à implanter dès 21h le 10 mai. La Coopérative Enfance Famille communiquera avec les parents concernés par ce vol dans les plus brefs délais. Par mesure de prévention, le guichet unique demeure toutefois fermé pour faciliter le travail de vérification et de tests de sécurité informatique et sera rouvert seulement à la fin de l'investigation en cours.

« Nous voulons rassurer les parents et les informer que nous collaborons étroitement avec la Sûreté du Québec et le ministère de la Famille, indique Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. L'investigation se poursuit afin de mieux comprendre l'incident et de s'assurer que la situation ne se reproduise pas. »

Le pirate informatique a téléchargé une liste de 5 000 enfants en attente d'une place. Cette liste est susceptible de contenir des informations confidentielles telles que : le nom des parents, les numéros de téléphone, le nom de l'enfant, sa date de naissance, sa date d'inscription sur La Place 0-5. Les mécanismes de protection mis en place par la Coopérative Enfance Famille ont permis de limiter l'extraction des données à 5 000 enfants.

Les mots de passe n'ont pas été compromis et les systèmes informatiques de la Coopérative ne sont pas touchés par cet incident.

Les audits de La Place 0-5 ont lieu sur une base mensuelle et le dernier, datant du 27 avril 2021 à 22h19, confirmait que le système était intègre et que la sécurité de la plateforme était adéquate. Un audit complet sera effectué sur le site avant sa réouverture.

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Gestionnaire de La Place 0-5, désignée guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. La Place 0-5 simplifie ainsi la vie des familles en centralisant toute l'information nécessaire à la recherche de places en services de garde reconnus au Québec. www.laplace0-5.com

