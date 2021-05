Contrat record de 40 M$ par année pendant 10 ans pour l'usine de granules de bois La Granaudière





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec International est fier d'avoir soutenu La Granaudière, une usine de production de granules de bois de la région de Lanaudière, dans la signature d'un contrat d'approvisionnement de 40 millions de dollars par année pendant 10 ans avec le fournisseur d'électricité franco-belge Groupe ENGIE. Un premier chargement de 21 000 tonnes de granules de bois a quitté le port de Québec la semaine dernière.

L'entreprise forestière de Saint-Michel-des-Saints exportera sur le marché européen la majorité de sa production, qui doit atteindre 200 000 tonnes de granules de bois par an dès 2022. La récolte de la matière première, l'exploitation de l'usine ainsi que le transport de la marchandise vers le terminal de granules de bois du port de Québec, d'où se fera l'expédition, permettront la création de plus de 150 emplois.

La Granaudière est l'un des rares producteurs québécois de granules de bois à parapher un contrat d'approvisionnement à long terme à l'international. L'entreprise profite de l'intérêt des producteurs d'électricité, qui veulent réduire leur empreinte carbone en tablant sur une source d'énergie renouvelable. Les granules de bois du Québec sont produites à partir de bois de faible qualité et de résidus forestiers.

L'histoire déjà jalonnée de succès de La Granaudière s'est amorcée en 2014, quand Investissement Québec, accompagné de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, a soutenu le projet d'implantation en sol québécois du promoteur belge Yves Crits. En 2019, le gouvernement du Québec a accordé à l'entreprise une aide financière de 27 millions de dollars - dont des prêts de Ressources Québec, filiale d'Investissement Québec, et du programme ESSOR - pour la construction et le démarrage de l'usine de granules de bois. Il aura fallu seulement 20 mois après le début des travaux, malgré les complications liées à la pandémie de COVID-19, pour réaliser la première livraison outre-mer.

Au total, près de 55 millions de dollars ont été investis dans le projet. Le Groupe ENGIE, leader mondial des énergies renouvelables, ainsi que le groupe québécois MR Capital figurent parmi les partenaires privés stratégiques.

Citations

« Le projet de La Granaudière vient consolider les échanges commerciaux entre la Belgique et le Québec. Il démontre une fois de plus qu'Investissement Québec International est aussi bien en mesure de favoriser l'implantation d'investissements directs étrangers que d'accompagner les entreprises québécoises dans leur développement à l'international. La réunion des forces d'Export Québec et d'Investissement Québec International, en plus des bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'Investissement Québec - CRIQ, qui offrent de l'accompagnement stratégique et technologique, porte déjà ses fruits avec plus de 3 300 entreprises exportatrices soutenues dans la dernière année. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« Je tiens à remercier les différents partenaires qui croient en ce projet depuis le début. La Granaudière apporte un nouveau souffle au secteur forestier alors que les enjeux environnementaux sont au coeur des priorités, tout en ajoutant une nouvelle activité structurante basée sur l'énergie renouvelable à Saint-Michel-des-Saints. Je suis fier de contribuer à la fois aux réductions de gaz à effet de serre tout en participant à la prospérité de la région de Lanaudière. »

Yves Crits, président de La Granaudière

Images

Des images du chargement des granules de bois au port de Québec sont accessibles aux médias via ce lien . Bas de vignette : Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le président de La Granaudière, Yves Crits, et le président d'Investissement Québec International, Hubert Bolduc, réunis au port de Québec à la veille du départ d'un premier chargement de granules de bois vers l'Europe.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 08:37 et diffusé par :