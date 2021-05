Une remarquable collection d'oeuvres d'art syriennes transcende les horreurs de la guerre et fait rayonner les contributions culturelles de la Syrie - galerie Arte Arta





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après dix ans de guerre qui ont frappé une civilisation historique, la galerie d'art visuel en ligne montréalaise Arte Arta est fière d'annoncer qu'elle représente l'importante collection de sarcophages syriens de l'artiste syrien de renom, le Dr Nizar Sabour. Cette collection nous rappelle avec force que la Syrie est un pays au patrimoine culturel riche et qu'elle peut faire valoir de nombreux atouts.

Les sarcophages syriens comptent 55 oeuvres originales qui représentent des images d'icônes culturelles syriennes de premier plan, présentées dans un style et une forme inspirées des sarcophages anthropoïdes phéniciens anciens. C'est une tentative louable de ramener le passé au présent, d'utiliser les rites de la mort pour célébrer l'oeuvre de la vie.

Arte Arta est le représentant exclusif de cette collection captivante d'oeuvres d'art, la mettant à la disposition du public intéressé ou des musées et galeries d'art. Le Dr Sabour souhaite mettre ses oeuvres d'art à la disposition d'un public aussi large que possible, en veillant à ce que la collection soit finalement acquise par un collectionneur ou un organisme qui en appréciera toute la valeur et l'importance.

« Le fleuve de la mort est parallèle au fleuve de la vie, et l'un n'est pas plus grand que l'autre. La valeur de la vie vient de ce que l'on fait lorsque l'on est vivant, de nos contributions et de notre générosité d'esprit. C'est ce sur quoi je me concentre toujours », a déclaré le Dr Sabour lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait sa collection.

Arte Arta choisit de mettre en lumière les aspects positifs et de souligner la force vivifiante de l'art. La galerie d'art visuel en ligne, basée à Montréal, est mue par le désir de rendre l'art accessible aux collectionneurs du monde entier. Et, si l'on se réfère au cas particulier de la Syrie, il est temps de s'intéresser à la beauté et à l'inspiration de l'esprit humain, et de cesser de se focaliser uniquement sur des questions de destructions et de naufrage.

À propos de la galerie :

Arte Arta est une galerie d'art en ligne qui souhaite faire part de l'expérience humaine par le biais des oeuvres exposées. Notre galerie numérique fait la promotion de l'art comme véhicule de transformation sociale. Fondée en 2019, notre galerie nous permet de travailler sous un nouveau modèle de distribution d'art ancré dans la tradition mais adapté aux réalités contemporaines. Nous souhaitons établir des relations qui s'inscrivent dans le long terme avec les artistes que nous présentons sur notre site Web. Nos artistes représentent un large éventail de thèmes et de styles : de l'art numérique hyper-technique aux styles de peinture traditionnels.

