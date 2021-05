CellCarta consolide ses activités dans le domaine des biomarqueurs histologiques en procédant à l'acquisition de Reveal Biosciences, un leader en matière de pathologie quantitative basée sur l'intelligence artificielle





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - CellCarta, un fournisseur mondial de services de médecine de précision, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Reveal Biosciences, ("Reveal"), une société de pathologie numérique basée à San Diego (Californie) offrant à l'industrie biopharmaceutique des services de pointe en pathologie quantitative et immunohistochimie basés sur l'intelligence artificielle (IA). Cette acquisition renforce encore davantage la position de CellCarta en tant que chef de file des services de biomarqueurs histopathologiques et permettra à l'entreprise d'élargir son offre de services et d'applications d'analyse de données multi-omiques propulsées par l'IA.

Reveal Biosciences a mis au point une nouvelle génération d'outils de pathologie numérique (Pathology IntelligenceMC) pour approfondir la recherche, enrichir les essais cliniques et améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale. La plateforme de pathologie imageDxMC de Reveal combine les capacités d'apprentissage automatique de l'IA de pointe avec les technologies d'histopathologie traditionnelle pour transformer la biologie tissulaire en données exploitables. La plateforme de traitement de données exclusive à Reveal et les méthodes d'apprentissage basées sur les biomarqueurs permettent également le développement de modèles d'IA personnalisés évolutifs pour des paramètres pathologiques spécifiques, des diagnostics complémentaires et des modèles prédictifs intégrant des données multi-omiques.

« Les capacités exceptionnelles de Reveal en IA et en apprentissage automatique permettront une quantification plus objective des biomarqueurs tissulaires et viendront soutenir le déploiement élargi et accéléré de nos services histologiques », a déclaré Martin LeBlanc, PDG de CellCarta. « L'acquisition de cette entreprise phare s'inscrit dans notre stratégie novatrice d'expansion de nos services afin de mieux soutenir nos clients internationaux qui recherchent activement des méthodes plus objectives, reproductibles et évolutives pour l'évaluation des biomarqueurs tissulaires, déployées dans un contexte réglementaire et d'assurance qualité supérieur. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à CellCarta », a déclaré Claire Weston, Ph. D., PDG et cofondatrice de Reveal. « Le vaste éventail d'essais numériques automatisés de Reveal cible l'oncologie, la SHNA, les neurosciences, la fibrose, l'inflammation et d'autres domaines thérapeutiques. Nous y voyons une occasion unique de combiner ces capacités d'IA avec les services de CellCarta pour perfectionner les diagnostics et soutenir la réalisation d'essais cliniques à portée accrue à l'échelle mondiale ».

CellCarta est un des principaux fournisseurs de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, en histopathologie, en protéomique et en génomique, ainsi qu'à ses services de prélèvement et de logistique d'échantillons, CellCarta soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société exerce ses activités dans le monde entier avec 10 sites situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine.

Reveal Biosciences a mis au point une nouvelle génération d'outils de pathologie numérique (Pathology IntelligenceMC) pour approfondir la recherche et améliorer les résultats des patients à l'échelle mondiale. La plateforme de pathologie imageDxMC de Reveal fournit à l'industrie des sciences de la vie et des soins de santé des analyses de données par IA et des services infonuagiques de gestion d'imagerie de lame entière. Grâce à une équipe de spécialistes de la recherche et des données de classe mondiale, Reveal a mis au point un pipeline d'essais numériques basés sur l'IA pour la recherche préclinique, les essais cliniques et les diagnostics.

