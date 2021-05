SmartStream dévoile son tout dernier service de données de référence basé sur les alertes boursières





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions d'utilitaire de données de références (Reference Data Utility ou RDU) financières, annonce aujourd'hui le lancement de son service d'alertes boursières (ENS ou Exchange Notification Service). Celui-ci fait partie de sa suite de solution SmartStream RDU et a été élaboré en partenariat avec des clients. Le service ENS a été conçu pour consolider, normaliser et assurer le suivi des notifications de données de référence diffusées par chaque plateforme boursière.

Au niveau mondial, il existe plus de 100 plateformes boursières sur lesquelles s'échangent des instruments financiers dérivés. La gestion de l'ensemble des souscriptions à chaque plateforme représente une tâche titanesque au vu de leur nombre élevé et des formats variés. Aidé de plusieurs clients, SmartStream a réalisé que passer à côté d'alertes boursières dans l'espace des données de référence pouvait s'avérer très coûteux. Grâce à ENS, les sociétés financières n'ont plus besoin d'inclure la surveillance manuelle de ces alertes dans leurs frais généraux de fonctionnement. SmartStream RDU est le seul fournisseur de services à établir une liste récapitulative d'alertes normalisées, offrant un service rentable, rapide, complet et précis.

Linda Coffman, vice-présidente exécutive de SmartStream RDU, a déclaré : « Chaque plateforme boursière envoie des notifications à différents intervalles pendant la journée et ne suit ni schéma ni mode de diffusion standard pour publier les alertes utilisées dans l'ensemble du secteur. C'est pour cette raison et après nous être entretenus avec nos clients que nous avons décidé de mettre au point ENS. Le service surmonte ces problèmes grâce à des renseignements en temps réel, qui comprennent toutes les informations dont les sociétés financières ont besoin pour gérer les données de référence provenant des plateformes boursières. »

Le service ENS prend en charge les alertes intrajournalières et les publie immédiatement. Ces notifications favorisent l'amélioration de la qualité dans des domaines fonctionnels comme les transactions et la réduction des risques, et permettent de valider les notifications des vendeurs à des fins décisionnaires et de modifications des flux.

À propos de SmartStream Technologies

SmartStream est un chef de file reconnu des logiciels de gestion des transactions financières permettant aux entreprises de mieux contrôler leurs opérations, de réduire leurs coûts, de créer de nouvelles sources de revenus, d'atténuer les risques et de se conformer rigoureusement aux réglementations.

Soutenant ses clients dans leurs stratégies de transformation numérique, SmartStream offre toute une gamme de solutions sur le cycle de vie des transactions, avec des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique intégrées qui peuvent être déployées dans le cloud ou sous forme de services gérés.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.smartstream-stp.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 08:20 et diffusé par :