Une nouvelle étude de Primerica révèle que le revenu de nombreux Canadiens est inférieur au coût de la vie





Une nouvelle étude de Primerica (NYSE : PRI) révèle que 75 % des Canadiens à revenu moyen ont l'impression que leur revenu est inférieur au coût de la vie, et 71 % ne croient pas qu'ils épargnent suffisamment pour prendre une retraite confortable. Malgré cela, près de la moitié des familles ont une opinion positive de l'état de leurs finances personnelles.

« Je suis étonné par la résilience des Canadiens face à des conditions économiques difficiles », a déclaré John A. Adams, PDG de Primerica Canada. « Notre étude révèle que près d'une famille sur trois a amélioré sa situation financière au cours de la dernière année, et que près de la moitié d'entre elles estiment que leur situation sera meilleure d'ici un an. Mais nous constatons également que de nombreuses familles traversent une période difficile sur le plan financier. Quelle que soit la situation, les représentants de Primerica sont prêts à aider les gens avec l'éducation et les ressources dont ils ont besoin pour les aider à bâtir un avenir financier plus sûr. »

Principales conclusions du Relevé de surveillance sur la sécurité financière des familles à revenu moyen de Primerica Canada

Les Canadiens estiment qu'ils s'en sortent mieux financièrement que leurs voisins. 48 % évaluent leurs finances personnelles de façon positive (soit « excellentes » ou « bonnes »), mais seulement 30 % évaluent la santé économique de leur communauté de façon positive.

Les jeunes ont connu la plus importante amélioration financière au cours de l'année écoulée. 40 % des personnes âgées de 18 à 34 ans déclarent être en meilleure situation financière que l'année précédente. Seulement 29 % des personnes âgées de 35 à 49 ans, 32 % des personnes âgées de 50 à 64 ans et 28 % des personnes âgées de 65 ans ou plus disent être dans une meilleure situation.

Les familles vivent au bord du gouffre financier. 42 % des familles n'ont pas les moyens d'effectuer un versement d'urgence de 1 000 $ ou plus. 36 % déclarent ne disposer que d'un mois ou moins de réserves financières, ce qui signifie que leur famille serait immédiatement en difficulté si le principal soutien de famille perdait son emploi ou décédait.

De nombreuses familles épargnent pour l'avenir et protègent ce qu'elles ont, mais elles pourraient faire mieux. 69 % détiennent un compte d'épargne et 19 % détiennent des placements dans des comptes hors retraite. De plus, seulement 34 % détiennet une police d'assurance-vie collective, et seulement 33 % détiennent une police individuelle.

L'épargne-retraite est une préoccupation majeure des Canadiens à revenu moyen. 34 % d'entre eux disent que l'épargne-retraite est leur plus grande préoccupation, suivie par le paiement du loyer ou de l'hypothèque (29 %) et l'état de leurs finances actuel (28 %). Malgré les inquiétudes concernant l'épargne-retraite, la plupart des Canadiens ont accès à des comptes de retraite.

De nombreuses familles ont pris des mesures pour assurer leur sécurité financière au cours de la dernière année. 26 % ont cotisé davantage dans un compte d'épargne, 20 % ont demandé conseil à des professionnels de la finance, 19 % ont créé ou suivi un budget et 18 % ont cotisé davantage dans un compte de placement.

L'étude complète de Primerica sur les Canadiens à revenu moyen est disponible ici : https://www.primericacanada.ca/public/canada/french/Primerica_Q4_Canada_French_final.pdf

À propos du Relevé de surveillance sur la sécurité financière des Canadiens à revenu moyen de Primerica

Le sondage a été effectué en ligne du 16 au 18 janvier 2021. À l'aide de l'échantillonnage dynamique en ligne, Change Research a sondé 837 adultes à l'échelle nationale au Canada dont le revenu en 2020 se situait entre 30 000 $ et 100 000 $. Des pondérations post-stratification ont été effectuées sur le sexe, l'âge et la région de la province ou du territoire afin de refléter la population de ces adultes selon le recensement canadien de 2016. Les entretiens ont été réalisés en anglais et en français. La marge d'erreur est de 4,4 %.

À propos de Primerica, Inc.

Primerica est un des plus importants fournisseurs de services financiers pour les familles à revenu moyen au Canada et aux États-Unis. Les représentants financiers accrédités apprennent aux clients de Primerica comment préparer un avenir financier plus sûr en évaluant leurs besoins et en leur fournissant les produits appropriés, tels que l'assurance-vie temporaire, les fonds communs de placement, les rentes et autres produits financiers. Primerica a assuré plus de 5,5 millions de personnes et avait plus de 2,6 millions de comptes de placement de clients au 31 décembre 2020. Primerica a été le deuxième plus important émetteur d'assurance-vie temporaire en Amérique du Nord en 2019 par l'entremise de ses filiales. L'action de Primerica est incluse dans les indices boursiers S&P MidCap 400 et Russell 1000, et est transigée sur la bourse de New York sous le symbole « PRI ».

