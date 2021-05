Le sommet ESSS (Embedded Safety & Security Summit) 2021 annonce les noms des intervenants qui s'exprimeront dans le cadre de sa conférence virtuelle





L'Embedded Safety & Security Summit (ESSS) a annoncé aujourd'hui les noms des orateurs qui interviendront lors de la séance inaugurale virtuelle de l'événement qui aura lieu le 17 juin 2021. Sur la base de la conférence annuelle LDRA connue depuis longtemps, l'ESSS réunit des passionnés des technologies embarquées, des leaders et des régulateurs visionnaires de l'industrie venant du monde entier pour dialoguer sur les tendances émergentes, partager les meilleures pratiques, exposer des analyses techniques approfondies et présenter des exemples concrets sur les moyens d'accélérer le développement de systèmes embarqués sûrs et sécurisés.

Outre Ian Hennell, directeur des opérations de LDRA, la présence des intervenants suivants et leurs présentations sont confirmées:

Panel technique: Technologies de prochaine génération - implications en matière de sûreté et de sécurité

Dr Nigel Tracey, vice-président, Applications en temps réel, ETAS, Allemagne

Suresh Kumar R., directeur technique CCS India & Digital Incubators, GE-Healthcare, Inde

Bill. St. Clair, directeur des opérations États-Unis, LDRA, États-Unis

Shinto Joseph, directeur des opérations Asie du Sud-Est, LDRA, Inde

Défenses des systèmes de cybersécurité industrielle (ICS): et maintenant?

Felipe Sabino Costa, expert, LATAM Industrial Cybersecurity (IACS), Brésil

La norme MISRA C dans le contexte de la norme ISO 26262

Andrew Banks, président du groupe de travail sur la MISRA C, spécialiste technique, LDRA, Royaume-Uni

Règlements WP.29 CEE-ONU en matière de sécurité automobile ? Le point de vue de l'Inde

Khushwant Pawar, directeur Solutions de cybersécurité ? mobilité, ETAS, Inde

Équilibrer la charge d'un système multi-coeurs critique pour la sécurité

Mohamed Zuhair, ingénieur en électronique, TASKING, Inde

Les défis du test et de la certification des systèmes basés sur l'IA et l'apprentissage automatique dans l'aérospatiale

Shashi Kumar P, ingénieur principal ? Certification, Honeywell Aerospace, Inde

Koilpillai George, ingénieur en chef ? Software, Honeywell Aerospace, Inde

Tous vos «build tools» doivent-ils être qualifiés?

Chris Tapp, président du groupe de travail sur la MISRA C++, spécialiste technique, LDRA, Royaume-Uni

Le hardware, facilitateur de la sécurité de l'IdO industriel

Mini TT, ingénieure principale, ABB, Inde

Vérification et validation de la norme FACE pour les environnements de sécurité

Ehsan Salehi, directeur de l'application sur site et assistant virtuel FACEtm, LDRA, États-Unis

Amélioration des systèmes de sécurité grâce à la conception à tolérance de panne

Manju Maheve, ingénieure systèmes de sécurité, Collins Aerospace, Inde

Priya Peter, ingénieure systèmes de sécurité et fiabilité, Collins Aerospace, Inde

Activités de vérification à prendre en considération aux fins de la conformité à la norme IEC 62304

Anil Kumar N.G, directeur technique principal, LDRA, Inde

«Les sessions techniques approfondies animées par des experts des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'industrie et de la médecine sont l'occasion d'acquérir un ensemble extrêmement utile d'informations sur l'importance croissante de mettre en oeuvre des pratiques et technologies sûres et fiables dans les systèmes embarqués, a déclaré Ian Hennell. Bien que nous regrettions de ne pouvoir nous rencontrer en présentiel cette année, nous nous attendons à ce que les membres de la communauté des systèmes embarqués soient encore plus nombreux à bénéficier de ces sessions virtuelles enrichissantes et des opportunités de réseautage sur lesquelles tout le monde compte à l'ESSS.»

La plateforme de la conférence virtuelle proposera différents volets axés sur l'industrie et offrira aux participants et aux intervenants une multitude d'opportunités de réseautage grâce à des fonctionnalités de salle de discussion et des séances de questions-réponses en direct. Pour plus d'informations et pour vous inscrire gratuitement, visiter le site https://www.embedded-safety-security.com/.

