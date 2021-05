Digi International lance la passerelle et le routeur à double action IX15, augmentant la puissance de l'écosystème Digi XBee de calibre mondial





Digi International (NASDAQ : DGII, www.digi.com), un chef de file mondial dans la fourniture de produits et de services de connectivité Internet des Objets (IdO), a dévoilé aujourd'hui le tout dernier ajout à sa gamme de routeurs de qualité industrielle avec le lancement de Digi IX15, la seule passerelle cellulaire industrielle pleinement fonctionnelle avec prise en charge de Zigbee. En servant à la fois de passerelle et de routeur, Digi IX15 fournit une valeur ajoutée en donnant aux entreprises une solution IdO rentable et complète.

Digi IX15 fonctionne de manière transparente avec Digi Remote Manager® pour permettre la configuration, le déploiement, la surveillance et la gestion efficaces de milliers de périphériques et d'actifs critiques à partir d'un ordinateur de bureau, d'une tablette ou d'un smartphone. Digi IX15 accroît la puissance de l'écosystème acclamé de la société, Digi XBee®, y compris les modules, les bibliothèques de codes, et la suite primée Digi XBee Tools. Equipée de la toute dernière inplémentation de programmation Python, Digi IX15 améliore la fiabilité, la simplicité, et la sécurité de l'informatique à la périphérie et simplifie toutes les phases du cycle de vie de développement des produits.

Sur le marché à évolution rapide d'aujourd'hui, un avantage compétitif dépend d'un développement et d'un déploiement rapides. Digi IX15 accélère les délais de mise sur le marché pour les clients industriels à la recherche de solutions moins coûteuses, autres que les conceptions de passerelle à fabriquer soi-même, pour les opérations de mise en réseau. L'une des rares passerelles IdO sur le marché certifiées pour les déploiements C1D2, la Digi IX15 robuste est conçue pour les conditions difficiles qui existent dans des industries telles que le pétrole et le gaz, l'eau/les eaux usées, l'énergie et l'agriculture.

« Nous étendons et améliorons continuellement nos solutions WAN », a déclaré Steve Ericson, vice-président et directeur général de Digi. « Chaque nouvelle innovation souligne notre objectif qui est de toujours écouter nos clients et de leur fournir des solutions réseau de pointe. Nous comprenons que les entreprises doivent se concentrer sur le développement de leurs propres produits uniques à valeur ajoutée au lieu de gaspiller du temps, de l'argent et des ressources pour créer leurs propres solutions de connectivité. L'IX15 révolutionnaire de Digi, avec les capacités de la passerelle XBee et du routeur IX, gérables via Digi Remote Manager, leur apporte l'avantage compétitif dont ils ont besoin. »

La passerelle et le routeur industriels Digi IX15 seront disponibles par le biais de partenaires de distribution internationaux le 11 mai 2021.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, notre société a permis à nos clients de connecter plus de 100 millions d'objets, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Digi à l'adresse : www.digi.com.

