Le gouvernement du Canada fait une mise à jour sur le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic





LAC-MÉGANTIC, QC, le 11 mai 2021 /CNW/ - Nous n'oublierons jamais la tragédie de Lac-Mégantic et les gens qui y ont perdu la vie. La sécurité ferroviaire sera toujours une priorité pour le gouvernement du Canada. Voilà pourquoi nous réitérons notre engagement à soutenir les gens de Lac-Mégantic et des environs, et de faire avancer l'important projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Soraya Martinez Ferrada, informent les citoyens que le gouvernement du Canada a toujours l'intention de compléter le projet de la voie de contournement en 2023.

Plusieurs étapes franchies au cours des derniers mois ont permis de faire progresser le projet, malgré les nombreux défis posés, entre autres, par la pandémie de COVID-19. Dans le but d'assurer la relocalisation des activités ferroviaires au parc industriel, annoncée en 2019, des travaux d'ingénierie supplémentaires ont été effectués. Cela répond ainsi aux demandes des citoyens et des maires de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac.

Le gouvernement du Canada et l'opérateur ferroviaire, soit le Canadien Pacifique, entameront la phase des plans et devis dans les prochaines semaines. Les négociations avec les propriétaires concernés en vue de l'acquisition des terrains débuteront sous peu. De plus, une séance d'information virtuelle sera organisée prochainement avec eux pour répondre à leurs questions.

La phase de construction devrait débuter au printemps 2022, une fois les autorisations règlementaires obtenues, et nous travaillons avec le Canadien Pacifique pour établir un échéancier qui nous permettra de compléter le projet en 2023.

Ce projet de reconstruction sociale sera toujours une priorité pour le gouvernement du Canada, jusqu'à sa réalisation complète.

« Depuis le début, notre gouvernement s'est engagé à mener à terme ce projet, tout en gardant la communication ouverte avec les gens de Lac-Mégantic, de Frontenac, de Nantes et des municipalités environnantes. Nous travaillons d'arrache-pied pour que ce projet aille de l'avant selon les échéanciers établis, et les gens peuvent compter sur mon appui. »

Le ministre des Transports,

L'honorable Omar Alghabra

« Il est très important pour moi de savoir que le projet de la voie de contournement avance, et surtout de savoir que les besoins des familles et citoyens de Lac-Mégantic, de Frontenac et de Nantes seront mis de l'avant. »

La secrétaire parlementaire du ministre des Transports,

Soraya Martinez Ferrada

Le 11 mai 2018, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le financement conjoint de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Le choix du tracé final repose sur de nombreuses études réalisées dans le cadre de l'étude de faisabilité dirigée par la Ville de Lac-Mégantic.

Le financement du projet sera assumé à 60 % par le gouvernement fédéral et à 40 % par le gouvernement du Québec.

Les consultations avec les peuples autochtones se déroulent bien. Transports Canada travaille avec les Premières nations Waban-Aki et Huronne-wendat, qui ont fait part de leur intérêt à participer aux études archéologiques lors des consultations.

Transports Canada, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec et les autres partenaires, travaille à intégrer au projet les mesures environnementales énoncées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et celles identifiées dans l'évaluation environnementale du projet.

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

