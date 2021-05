Annonce par FLO | AddÉnergie d'importants investissements d'EIP et de MKB





Hans Kobler, d'EIP, se joint au conseil d'administration de l'entreprise

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Franchissant une autre étape de sa stratégie de croissance, FLO | AddÉnergie annonce la réalisation d'un nouvel investissement par deux de ses actionnaires actuels, soit les sociétés Energy Impact Partners (EIP) et MacKinnon, Bennett & Co. (MKB), de 30 et 10 millions de dollars respectivement (en dollars canadiens). Ces investissements d'EIP et de MKB font suite à leur participation au financement de série C de FLO | AddÉnergie, amorcé récemment et terminé en février 2021.

«?Nous sommes très heureux d'accroître nos investissements dans FLO | AddÉnergie et nous y voyons de formidables possibilités, déclare Hans Kobler, PDG et directeur associé d'EIP. Pour avoir suivi de près le marché des bornes des véhicules électriques (VÉ) depuis plusieurs années, EIP est à même de comprendre le potentiel de ce secteur. FLO | AddÉnergie se démarque par la grande importance qu'elle apporte à la qualité et à la fiabilité, rendues possibles par sa véritable intégration verticale. Son expansion réussie dans des marchés importants comme la ville de New York et ses collaborations prometteuses avec des chefs de file reconnus comme GM en témoignent parfaitement.?»

«?En tant que gestionnaire d'un fonds axé sur la décarbonisation et l'électrification des transports, MKB n'a eu aucune hésitation à réaliser cet investissement dans FLO | AddÉnergie, mentionne Antonio Occhionero, associé de MKB. Nous constatons actuellement que l'adoption des VÉ est sur une lancée vigoureuse et soutenue et nous voulons que l'entreprise soit en position de force pour saisir les occasions qui se présenteront.?»

Nomination de Hans Kobler au conseil d'administration de FLO | AddÉnergie

Dans la foulée de son nouvel investissement, EIP verra son fondateur et directeur associé Hans Kobler se joindre au conseil d'administration de FLO | AddÉnergie.

«?Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Hans au sein de notre conseil, mentionne Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie. Grâce à son parcours remarquable, combiné à une expérience concrète du marché des bornes de recharge, Hans représente une valeur extraordinaire pour notre entreprise. J'ai hâte de travailler de près avec lui, tant sur les questions stratégiques que pour renforcer nos liens commerciaux avec le bassin d'investisseurs d'EIP, parmi lesquels on retrouve nombre de services d'utilité publique.?»

En tenant compte de l'investissement annoncé aujourd'hui, FLO | AddÉnergie aura obtenu 93 millions de dollars en investissement au cours des 12 derniers mois. En plus de soutenir l'expansion de la société aux États-Unis, le capital supplémentaire lui permet d'accélérer la mise en oeuvre de son plan d'affaires -- notamment le développement de nouveaux produits -- et d'accroître sa capacité de production.

À propos de FLO | AddÉnergie

FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO | AddÉnergie rend possibles environ un demi-million de sessions de recharge et le transfert de 5,5 GWh d'électricité, grâce à plus de 40 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO | AddÉnergie et le centre des opérations réseau sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et au Texas. Pour plus d'information, visitez flo.com.

