Firmenich lance Path2Farmä , nouvelle application digitale de traçabilité « du producteur à l'usine » pour sa plateforme Naturals Togetherä





GENÈVE, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, lance « Path2Farmtm » , une application de traçabilité numérique pour l'approvisionnement en ingrédients naturels, du producteur à l'usine. Partie intégrante de la plateforme « Naturals Togethertm » pour l'excellence dans les produits naturels, « Path2Farmtm » ajoute une nouvelle capacité à la stratégie d'approvisionnement responsable du groupe .

"Path2Farmtm est un des résultats de l'approche de Firmenich en matière de commerce durable. Cette application démontre comment Firmenich transforme ses engagements ambitieux en terme d'environnement, de questions sociales et de gouvernance (ESG) en réalisations concrètes ", a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. "Notre objectif est d'inscrire des milliers d'agriculteurs supplémentaires à notre programme de traçabilité, en apportant la digitalisation aux exploitations les plus éloignés".

Path2Farmtm permet d'accéder à des informations sécurisées et fiables, garantissant une traçabilité et une transparence de bout en bout grâce au géo-positionnement des exploitations. Disponible sur les ordinateurs portables et les smartphones, l'application connecte Firmenich aux écosystèmes de ses fournisseurs en un seul clic. Un vaste ensemble de données est disponible sur la plateforme, notamment le profil des agriculteurs, la localisation des champs, les pratiques agricoles et les données environnementales. Les clients de Firmenich seront ainsi en mesure de visualiser les origines d'un produit, y compris l'impact social et environnemental de sa production.

" Notre plateforme Path2Farmtm comprend déjà trois pays clés pour notre approvisionnement et contribue à répondre aux exigences de plus en plus élevées de nos clients en matière d'informations factuelles et vérifiables ", a déclaré Boet Brinkgreve, président de la division Ingredients. "L'outil mesure l'impact positif généré par l'activité de Firmenich, depuis les communautés de producteurs jusqu'à l'extrait final."

Dans la première phase du programme, les agriculteurs enregistrés livrent de l'Elémi, de la Vanille et du Jasmin traçables, provenant respectivement des Philippines, de Madagascar et d'Inde. « Path2Farmtm » continuera à se développer avec l'ajout de nouvelles origines.

Firmenich construit son leadership dans les produits naturels sur trois piliers : des normes d'approvisionnement durable ; des collections d'ingrédients certifiés avec une forte implication à la source ; et l'innovation.

« Path2Farmtm » rejoint la plateforme « Naturals Togethertm » et ainsi Firmenich façonne l'avenir des Naturels en intégrant l'innovation numérique dans sa quête constante de traçabilité et de transparence, à travers des chaînes d'approvisionnement complexes, afin de répondre aux attentes de ses clients et de ses consommateurs. Ce programme contribue aux Ambitions ESG 2030 du groupe et à son parcours vers la certification B-Corp en tant qu'entreprise numéro un des ingrédients durables et renouvelables.

Plus de détails sont disponibles dans la vidéo sur « Path2Farmtm », disponible ici, ainsi que sur notre page web dédiée http://www.firmenich.com/path2farm .

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de CHF à fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com

