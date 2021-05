Pandémie de la COVID-19 - Calendrier d'ouverture des pôles de vaccination en entreprise





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est heureux d'annoncer que plusieurs pôles de vaccination en entreprise ouvriront dans les prochaines semaines, en plus de ceux qui ont déjà commencé leurs activités.

Pour la première fois, au Québec, les entreprises sont appelées à contribuer à la vaccination massive pour lutter contre la COVID-19. L'objectif est de vacciner dans ces lieux au moins 500?000 Québécois.

La population aura accès à ces pôles selon les groupes en cours de vaccination. Elle pourra prendre rendez-vous en consultant la page Québec.ca/vaccinCOVID.

Pôle de vaccination en entreprise Région Semaine du 10 mai ? Produits forestiers Résolu et Cégep de Saint-Félicien - Haut-Lac-Saint-Jean ? Saguenay-Lac-Saint-Jean ? YUL clinique Sud (aérogare) ? Montréal ? Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO (Place BELL) ? Laval · Industries Côte-Nord, en collaboration avec RioTinto IOC, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec ? Côte-Nord ? Société des alcools du Québec (Stade olympique) ? Montréal Semaine du 17 mai ? Pôle de la coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis ? Chaudière-Appalaches ? Saputo inc. ? Montréal ? Service de vaccination à l'auto Bell Textron Canada ltée ? Laurentides ? Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane-ArcelorMittal ? Montérégie Semaine du 24 mai ? Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale ? Capitale-Nationale ? TC Transcontinental-Energir - Pôle de vaccination de Rivière-des-Prairies ? Montréal ? Pôle de vaccination Biscuits Leclerc - Parc industriel François-Leclerc ? Capitale-Nationale ? Hydro-Québec, Intact avec la participation de la Faculté de médecine vétérinaire de l'UdeM ? Montérégie Semaine du 31 mai ? Pôle de vaccination Saint-Michel, un partenariat de Keurig Dr Pepper Canada, le Fonds de solidarité FTQ, McKesson Canada, le Groupe Cirque du Soleil et la TOHU ? Montréal ? Airbus et partenaires à Mirabel ? Laurentides ? Novartis et pôle pharma ? Montréal

Citation :

« Grâce à l'enthousiasme et à la solidarité des entreprises du Québec, l'initiative des pôles de vaccination permettra de faire progresser massivement le nombre de personnes qui recevront une première dose dans les prochaines semaines. J'invite la population à profiter de l'occasion qui lui est offerte et à se faire vacciner dans ces lieux dès que ce sera possible. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux?

Faits saillants :

Rappelons qu'il est prévu qu'entre 15 000 et 25 000 personnes soient vaccinées dans chacun des pôles, du mois de mai au mois d'août.

Au total, ce sont plus de 450 entreprises qui ont répondu à l'appel lancé par le ministre, soit pour participer à la mise sur pied d'un centre de vaccination, soit pour offrir des services connexes.

Les pôles suivants sont déjà en activité :

Montréal

CAE

YUL clinique Nord (hangar Bombardier)

Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO - Centre BELL

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Clinique de vaccination Rio Tinto Aluminium

Estrie

BRP

Centre-du-Québec

Cascades

Montérégie

CEZinc - Glencore - Collège de Valleyfield - Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

- Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et METRO - Complexe BELL

Pratt & Whitney Canada

