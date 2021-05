/R E P E A T -- Avis aux médias - Projet de loi 59 : l'opinion du médecin traitant attaquée/





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que l'Assemblée nationale entreprend cette semaine l'étude des changements touchant l'assistance médicale dans le projet de loi n° 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, des organisations regroupant des travailleuses et des travailleurs sonnent l'alarme et tiennent à exprimer leurs inquiétudes face aux changements proposés.

En effet, plusieurs mesures contenues au projet de loi auront pour effet de limiter l'autonomie des médecins traitants et de restreindre de façon importante l'assistance médicale à laquelle les victimes d'accidents et de maladies du travail auront droit.

Quoi : Rassemblement avec la tenue d'un point de presse



Date : Mardi 11 mai 2021



Heure : 10 h 00



Endroit : Bureau d'évaluation médicale, 35 rue de Port-Royal Est, Montréal, H3L 3T1

Des travailleuses et travailleurs accidentés seront sur place et pourront témoigner de leur expérience.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM?CSN)

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James.

L'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

L'uttam est une organisation sans but lucratif qui défend les droits des victimes de lésions professionnelles non-syndiquées dans le grand Montréal.

