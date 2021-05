Reibus accueille Doug Thompson comme chef de file national pour son expansion au Canada





ATLANTA, 11 mai 2021 /CNW/ - Reibus (www.reibus.com), une jeune entreprise technologique en plein essor qui crée un marché industriel SaaS, a annoncé que M. Doug Thompson s'est joint à l'entreprise en tant que chef national de la direction au Canada. Il s'agit d'une embauche très importante pour Reibus qui poursuit son expansion commerciale à l'extérieur des États-Unis.

M. Thompson a une longue et fructueuse carrière dans l'industrie de l'acier; il possède plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de l'acier et la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de ses plus récentes fonctions, il a été président de Coilplus Canada, où il a dirigé l'entreprise en se concentrant principalement sur le soutien de nombreux équipementiers et fournisseurs en Ontario et aux États-Unis. « Après avoir forgé ma carrière dans des fonctions où j'avais des rôles transactionnels et commerciaux de premier plan dans le secteur de l'acier au Canada, je suis très heureux de pouvoir apporter la solution technologique de Reibus aux inefficacités de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des métaux », a déclaré Doug.

La nomination de Doug permet à Reibus de continuer à accroître sa présence au Canada, aidant ainsi à servir ses clients actuels tout en développant une pénétration plus profonde. La combinaison de l'expertise de Doug en matière d'industrie et de leadership avec la plateforme technologique unique de Reibus nous aidera à mieux servir nos clients en leur offrant des opportunités au Canada et aux États-Unis. Doug est chargé de mettre sur pied la meilleure équipe au Canada et de donner l'exemple alors que nous établissons la confiance avec notre réseau d'acheteurs et de vendeurs.

« Chez Reibus, notre mission est d'être à la pointe de la technologie, de résoudre les problèmes inhérents à la chaîne d'approvisionnement sur le marché des matériaux industriels. La combinaison de la technologie et de l'expertise de l'industrie est essentielle à notre réussite, a déclaré John Armstrong, fondateur et chef de la direction chez Reibus. « La nomination de Doug s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution de la stratégie de mise en marché à long terme de Reibus, alors que l'entreprise s'efforce de MODERNISER la chaîne d'approvisionnement industrielle », a ajouté John.

À propos de Reibus

Reibus (www.reibus.com) est un marché indépendant en plein essor basé sur le système SaaS qui utilise la technologie afin de résoudre les problèmes inhérents à la chaîne d'approvisionnement sur le marché des matériaux industriels.

Aujourd'hui, Reibus aide des centaines d'entreprises industrielles à octroyer aux utilisateurs le pouvoir d'acheter et de vendre du matériel industriel sur notre puissante plateforme. Notre technologie de pointe et nos connaissances approfondies de l'industrie réinventent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant les délais d'exécution, en améliorant les stocks et en rationalisant les services de financement et de fret.

