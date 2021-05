Appel de candidatures : Prix Inspiration Nature 2021 avec de nouvelles catégories





OTTAWA, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les candidatures sont maintenant acceptées à l'échelle nationale pour les prix Inspiration Nature, qui célèbrent les chefs de file dans la défense de la nature. Ce programme de prix du Musée canadien de la nature rend hommage aux adultes, aux jeunes, aux organismes sans but lucratif et aux entreprises qui aident les Canadiens à prendre contact avec la nature et qui mènent les efforts consacrés à un avenir durable.



Pour la première fois cette année, on ajoute des catégories pour reconnaître les projets d'action communautaire et les entreprises durables. La date limite pour les candidatures est le 4 juin 2021 et les formulaires de mise en candidature sont disponibles à nature.ca/prix.

« En donnant une vitrine à leurs extraordinaires récits et réalisations, on honore les leaders exceptionnels du Canada en matière de défense de la nature et on espère inspirer d'autres à consentir les efforts nécessaires pour assurer un avenir durable, a déclaré Meg Beckel, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature. Nous avons hâte de souligner les nouveaux projets et initiatives qui seront révélés par l'appel de candidatures de cette année. »

Les catégories pour les prix 2021 sont les suivantes : jeunes (17 ans et moins), adultes (18 ans et plus), grands organismes sans but lucratif, petits et moyens organismes sans but lucratif, ainsi que de nouvelles catégories pour les entreprises durables et l'action communautaire. Un prix d'honneur sera décerné par le jury à un candidat pour l'ensemble de ses réalisations.



Les propositions doivent mettre l'accent sur les projets qui témoignent d'un sens de l'initiative et d'un esprit novateur plutôt que de se résumer à un aperçu du mandat de l'organisation ou à une liste des réalisations d'une personne. Les lauréats reçoivent 5 000 $ qu'ils peuvent « donner au suivant » en faisant don de l'argent à une autre cause ou organisation de défense de la nature.



Un gala pour célébrer les finalistes et annoncer les lauréats aura lieu le 24 novembre 2021 au Musée canadien de la nature, au centre-ville d'Ottawa. Les prix sont appuyés par les partenaires des médias The Globe and Mail et The Walrus, ainsi que par les commanditaires Ontario Power Generation (organismes sans but lucratif, petits et moyens), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNGC) pour le prix jeunesse, et Nasco Entretien ménager d'immeubles inc. pour le prix Action communautaire.

Pour plus de renseignements, envoyez un courriel à prix@nature.ca. On peut visionner une vidéo sur chaque lauréat des prix 2020 à nature.ca/prix.

Les lauréats 2020 :

Sophia Spencer, 11 ans, de Sarnia, en Ontario, auteure et passionnée des insectes qui encourage les jeunes à poursuivre leur passion en toute confiance.

Gary Schneider, de Stratford à l'Île-du-Prince-Édouard, défenseur et chef de file en matière de conservation et de protection des forêts et de la diversité botanique de sa province.

Le père Charles Brandt (à titre posthume), de l'île de Vancouver, guide spirituel et écologiste qui pendant des décennies a encouragé les citoyens à agir pour la conservation de l'environnement local.

Le Fonds international de conservation du Canada, de Chester en Nouvelle-Écosse, pour la préservation d'espèces sauvages et d'écosystèmes menacés dans les pays tropicaux.

La Fondation David Suzuki, dont le projet Butterflyway incite des bénévoles à créer et préserver des habitats pour les papillons au Canada.

L'entreprise ULAT, de Victoria en Colombie-Britannique, pour ses pratiques d'affaires durables et la création de la première marque de boules de séchage en laine au monde.

L'entreprise agricole urbaine, Fresh City Farms, pour ses pratiques innovantes et son rôle de chef de file dans la production locale et durable d'aliments.



À propos du Musée canadien de la nature

Sauver le monde avec des preuves, des connaissances et de l'inspiration! Le Musée canadien de la nature est le musée de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il a le mandat de fournir des perspectives fondées sur des faits, de procurer des expériences inspirantes et de favoriser un engagement significatif avec la nature au passé, présent et futur. Il y parvient grâce à sa recherche scientifique, sa collection de 14,6 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son site Web dynamique nature.ca.

Renseignements pour les médias

Dan Smythe

Agent principal des relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-566-4781; 613-698-9253 (cell.)

dsmythe@mus-nature.ca

John Swettenham

Vice-Président, Affaires publiques, et Chef du Marketing

Musée canadien de la nature

613-566-4249; 613-868-8277

jswettenham@mus-nature.ca

