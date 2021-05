Aquark lancera prochainement sa thermopompe de piscine InverPad® Turbo





FOSHAN, Chine, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aquark, créateur de la thermopompe à inverseur, annonce sa technologie InverPad® Turbo, qui libérera le plein potentiel de sa thermopompe à inverseur. Il devrait s'agir, pour l'industrie, de la première thermopompe de piscine à inverseur utilisant un moteur turbofan.

Fidèle à son esprit d'innovation, Aquark s'est engagée à satisfaire les besoins des clients jusqu'aux plus fins détails. InverPad® Tech est le fruit de deux années de travaux en recherche et développement réalisés par Aquark pour sa thermopompe de piscine à inverseur. En 2017, les utilisateurs du monde entier ont accueilli à bras ouverts le lancement de la thermopompe de piscine à inverseur InverPad®, appréciant son design élégant et sa merveilleuse capacité à fonctionner silencieusement. Arrivant dans un marché où la demande de meilleures expériences de baignade à longueur d'année ne cesse de croître, la thermopompe de piscine de nouvelle génération InverPad® Turbo devrait optimiser à la fois les économies d'énergie et l'élimination du bruit.

« En tant que fabricant chinois de premier plan de thermopompes de piscine à inverseur, Aquark travaille sans relâche pour améliorer l'expérience de baignade des utilisateurs du monde entier pendant les quatre saisons à l'aide de technologies novatrices », a déclaré Angella Lee, directrice des ventes chez Aquark.

Quelques caractéristiques phares de la technologie InverPad® :

Première utilisation d'un moteur turbofan dans l'industrie du chauffage de piscine.

Haute performance à -15 ?, pour profiter de la piscine à longueur d'année.

Excellente capacité d'élimination du bruit, avec un niveau sonore de seulement 38,4 dB (A), et absence de bruit mécanique pour préserver la tranquillité de la nature.

Outre un matériel et un logiciel améliorés, la thermopompe de piscine à inverseur InverPad® Turbo disposera d'un moteur turbofan arborant un design aérodynamique. Le système de circulation d'air de pointe augmente l'échange de chaleur et accroît la puissance thermique de la thermopompe, assurant que celle-ci fonctionne efficacement, même dans les conditions difficiles de l'hiver.

En plus d'un avenir prometteur en matière de recherche et développement, la thermopompe de piscine commerciale d'Aquark peut tirer parti de la technologie EVI (injection de vapeur) afin de fonctionner avec stabilité et grande efficacité à -25?. Cela permettra à Aquark de mieux desservir le marché des piscines résidentielles et commerciales, en aidant les consommateurs à se baigner pendant les quatre saisons.

InverPad® Turbo sera en vente prochainement. Abonnez-vous à Aquark dès aujourd'hui.

À propos d'Aquark

Aquark, le créateur du Pad Inverter, est un fabricant professionnel de pompes à chaleur réversibles pour piscine basé au Guangdong en Chine. Fondée autour de l'esprit d'innovation, Aquark crée des systèmes de chauffage réversibles pour piscine ultra silencieux et écoénergétiques pour les utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :https://www.aquark.com.cn/

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 07:45 et diffusé par :