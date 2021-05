27 000 personnes de plus attendent d'avoir un médecin de famille en Estrie





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La CAQ a promis aux Québécoises et aux Québécois qu'ils auraient tous accès à un médecin de famille, qu'ils pourraient consulter en 36 heures au besoin. Malheureusement, depuis 2019, il y a une augmentation de près de 40 % du nombre de personnes en attente sur le guichet d'accès aux médecins de famille (GAMF) à travers le Québec.

Dans la région de l'Estrie uniquement, la liste d'attente a augmenté de 79 %. Ce sont maintenant plus de 61 200 personnes qui souhaitent avoir un médecin de famille, sans succès. La députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, a exprimé sa déception face à cette situation.

«?Lors des dernières élections, François Legault a dit aux gens de l'Estrie : vous allez tous avoir accès à un médecin de famille et vous y aurez accès dans un délai maximal de 36 heures. Or, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, la situation dans la région s'est dégradée. Non seulement la CAQ ne respecte pas son engagement, mais le nombre de personnes en attente d'un médecin de famille ne cesse d'augmenter. Rappelons que sous le gouvernement libéral, c'est 1 million de Québécois de plus qui ont eu accès à un médecin de famille. C'est consternant de voir qu'on recule et que l'attente pour avoir un médecin de famille augmente. Nous ne pouvons pas nous fermer les yeux sur la situation : la CAQ doit nous présenter son plan de match pour redresser la situation. Qu'est-ce que le gouvernement caquiste compte faire?? Que répondent François Bonnardel, ministre responsable de la région, et les autres députés caquistes de la région à leurs citoyens ??»

Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 07:17 et diffusé par :