La performance avant tout - GIGABYTE sort de nouveaux ordinateurs portables munis de processeurs Intel de 11e génération hautement performants

TAIPEI, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- GIGABYTE a sorti ses tout nouveaux ordinateurs portables munis de la gamme de processeurs Intel Tiger Lake-H de 11e génération hautement performants. La gamme AORUS, axée sur les jeux vidéo, et la gamme AERO, axée sur les applications à portée créative, sont aussi concernées. En plus d'être dotées des tout derniers processeurs, les gammes d'ordinateurs portables AORUS et AERO ont chacune de nombreux atouts qui amélioreront l'expérience utilisateur globale. Le lancement de ces nouveaux ordinateurs portables devrait engendrer une importante vague de mises à niveau auprès des joueurs de jeux vidéo et des professionnels de la création, qui chercheront à passer à la dernière génération de processeurs.

La performance étant capitale pour une expérience de jeu immersive et un flux de travail fluide, GIGABYTE l'a faite passer à un niveau inégalé dans ses gammes d'ordinateurs portables AORUS pour les jeux vidéo et AERO pour les applications à portée créative. En plus d'être munis du nouveau processeur, les ordinateurs de la gamme AORUS tirent pleinement parti de la puissance de leurs processeurs graphiques ? un atout non négligeable. Contrairement à d'autres modèles similaires ayant une puissance graphique d'à peine 80 W, toute la gamme d'ordinateurs portables AORUS offre une puissance de 130 W pouvant améliorer l'expérience de jeu de 13 % comparativement aux modèles de 80 W ? ce qui fait toute la différence pour ceux qui jouent à des jeux vidéo en déplacement.

Conçus pour les créateurs de contenu, les ordinateurs portables de la gamme AERO offrent des performances nettement supérieures grâce à leur processeur Intel dernier cri, et sont aussi pourvus d'une dalle OLED 4K certifiée avec calibrage des couleurs X-Ritetm Pantone®. Cette technologie exclusive offre une précision optimale des couleurs et un spectre de couleurs plus large aux professionnels de la création qui ont besoin d'un ordinateur portable à la fois puissant et fiable. Les modèles de la série AERO sont également équipés d'un port Thunderbolt 4 qui permet aux utilisateurs d'y connecter des dispositifs comme des disques durs externes ou des écrans 5K pour atteindre une vitesse de transfert ultrarapide et une productivité nettement supérieure.

