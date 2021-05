/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Wilkinson participera à une discussion informelle au sommet virtuel Making Nature Investable/





OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera à une discussion informelle avec Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada, lors du sommet virtuel Making Nature Investable.

Le sommet vise à explorer les options pour faciliter l'adoption et le financement de solutions fondées sur la nature afin de lutter contre les changements climatiques et mettre un frein à la disparition de la biodiversité. Au programme figurent des séances qui portent sur l'exploitation de solutions naturelles pour le bien du climat et la création de conditions propices aux investissements favorables à l'environnement, ainsi qu'une discussion informelle avec Mark Carney, envoyé spécial pour le financement de l'action climatique des Nations Unies et vice-président de Brookfield Asset Management.

Activité : Discussion informelle entre le ministre Wilkinson et Catherine Grenier lors du sommet virtuel Making Nature Investable



Date : Le mardi 11 mai 2021



Heure : De 13 h à 13 h 30 (HAE)



Lieu : En mode virtuel

Un survol du sommet et l'ordre du jour peuvent être consultés en ligne (en anglais seulement).

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de Conservation de la nature Canada.

