Convocation média - ATSA - Quand L'Art passe à l'Action convoque les médias -Entrevues, prises de photos & captations télé pour le lancement de Le Grand Voyage et de Cuisine Ton Quartier

JEUDI 13 MAI À 17H PILE

PLACE DES FESTIVALS DU QUARTIER DES SPECTACLES À MONTRÉAL

COIN STE-CATHERINE ET JEANNE-MANCE

ALLOCUTIONS DE

L'honorable Steven Guilbeault, Député fédéral Laurier-Ste-Marie et Ministre du Patrimoine canadien

Madame la Ministre Chantal Rouleau, Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Madame Cathy Wong, Membre du comité exécutif de l'arrondissement Ville-Marie, district Peter-McGill

Madame Annie Roy, co fondatrice de ATSA

AVEC

24 artistes de CUISINE TA VILLE

82 participant.e.s du parcours-balados CUISINE TON QUARTIER

Plusieurs invités du milieu politique et culturel dont

Madame Annie-Marie-Jean, Présidente-directrice générale,Conseil des arts et lettres du Québec

Madame Monique Simard, Présidente du conseil d'administration du Quartier des spectacles

1 Public de citoyens investis et avides d'expérience dans l'espace public !



****APPORTEZ VOS CRAIES ****

ACTION: écrire le nom de son artiste et/ou oeuvre préférée à la craie au sol

Suivi de visites guidées du parcours Le Grand Voyage + Cuisine Ton Quartier

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES ENJEUX MIGRATOIRES

Alors que le milieu culturel continue d'être ralenti par la pandémie, l'organisme s'apprête à donner le coup d'envoi de la 3e édition de Cuisine ta ville, sous la thématique Le grand voyage, qui renvoie au voyage et aux deuils et à la façon dont ils sont intimement liés aux enjeux migratoires. « Ce sont des questions qui trouvent un sens nouveau après une année à vivre une multitude de deuils, souligne Annie Roy.

CUISINE TA VILLE : LE GRAND VOYAGE présente, du 13 au 16 mai, un parcours d'installations monumentales et d'expositions à ciel ouvert + un volet en ligne : Party de cuisine, conférences, ateliers et films.

CUISINE TON QUARTIER est un parcours-balados de 82 entrevues effectuées dans 7 arrondissements de Montréal avec des personnes re?fugie?es et immigrantes, ceux et celles qui les aident a? se faire un chez-soi et des artistes qui s'en inspirent. Lancé lors de CUISINE TA VILLE, puis établi en permanence dans 7 parcs montréalais.

Fondé par les artistes Annie Roy et feu Pierre Allard en 1997, ATSA, Quand l'Art passe à l'Action crée, produit et diffuse des oeuvres d'interventions urbaines inspirées des enjeux cruciaux qui mènent l'humanité.

