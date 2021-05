Négo2020 - Campagne publicitaire du gouvernement du Québec - De la désinformation digne du « Trumpiste » dénonce la FPSS-CSQ





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) qualifie de malhonnête la campagne publicitaire que lançait ce matin le gouvernement du Québec sur les ondes de plusieurs médias à travers la province, et de mensongères les informations contenues dans ces messages.

« Quand j'ai entendu ces publicités, je n'en revenais pas. C'est comme si le gouvernement pense qu'à force de répéter les mêmes mensonges, les gens vont finir par les croire. Un peu comme le faisait l'ancien président Donald Trump » dénonce Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Prenons par exemple le fameux 8 % d'augmentation que prétend offrir la CAQ à tous ses employés. Ce qui est proposé, c'est en fait une augmentation de 5 % sur trois ans, plus des montants forfaitaires qui ne se comptabilisent pas sur la retraite des travailleuses et des travailleurs, entre autres ».

Rappelons qu'à chacune des cinq tables de négociations auxquelles ils participent, les négociateurs de la FPSS-CSQ et ceux du gouvernement se sont vus plus de 40 fois sans que rien n'avance.

« Quand on demande au gouvernement une vraie négociation, ça ne veut pas dire qu'on est intransigeant et qu'on veut qu'il réponde à toutes nos demandes sans en oublier aucune! Ça veut dire d'avoir un réel échange qui permettrait de trouver des solutions aux problématiques terrain que le personnel de soutien scolaire vit au quotidien. Mais ce n'est pas ce qui se passe aux tables de négociation » explique Éric Pronovost.

Des choix douteux

« Récemment, le premier ministre François Legault a dénoncé le salaire de certains nouveaux Québécois qui ne dépasse pas les 56 000 $ annuels alors que ses propres employés du soutien scolaires en gagnent en moyenne 28 000 $. Son gouvernement a aussi annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars pour poser de nouvelles enseignes devant les écoles primaires et secondaires de la province alors que le personnel de l'éducation gratte les fonds de tiroirs, travaille dans des bâtisses désuètes et n'a pas de convention collective! Et maintenant, il ose se payer une campagne de publicité pour dénoncer la lenteur des négociations?! Dois-je rappeler que 70 % de nos membres ont des emplois précaires? Qu'ils composent avec des horaires brisés et doivent souvent cumuler plus d'un emploi pour pouvoir payer leurs factures? Qu'ils sont moins payés que leurs homologues du fédéral, du municipal et du privé? C'est scandaleux! » renchérit monsieur Pronovost.

