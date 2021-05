Journée de grève pour le soutien scolaire d'un centre de service et de deux commissions scolaires





LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Près de 4000 employé-es de soutien scolaire affiliés au syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau -- (SEPB-Québec-FTQ) sont en grève aujourd'hui.

La grève de 24 heures touche le Centre de service francophone Marie-Victorin en Montérégie (SEPB-578) et les Commissions scolaires anglophones New Frontiers et Riverside aussi en Montérégie (SEPB-576).

Chacun de ces centres de service et commissions scolaires représente une quarantaine de corps d'emploi dans le secteur scolaire.

«?On ne fait jamais la grève par plaisir, mais plutôt par obligation. Quand cela fait plus d'un an que l'employeur refuse systématiquement de négocier de bonne foi, qu'il adopte la ligne dure et qu'il nous manque de respect, on se doit d'agir en conséquence. Nos membres veulent se faire entendre et ils ont pris les moyens pour que leur voix se rende à Québec?», soutient Jean-François Labonté, président du SEPB-578.

Des demandes raisonnables

Les demandes des employé-es de soutien ne sont pas extravagantes.

«?Nous demandons des augmentations qui sont légèrement au-dessus de l'indice des prix à la consommation et nous proposons des solutions durables afin d'améliorer l'attraction et la rétention des employé-es parce que c'est un gros problème. Les travailleuses plus âgées prennent souvent une retraite hâtive alors que beaucoup de jeunes quittent après quelques années parce que les conditions d'exercice d'emploi sont invivables?», ajoute Bonnie Gilmour, présidente du SEPB-576.

Les employé-es de soutien du Centre de service Marie-Victorin tiendront des lignes de piquetage à six endroits dont le plus important sera l'école secondaire Gérard-Filion située au 1330 boulevard Curé-Poirier O à Longueuil.

Les grévistes des Commissions scolaires anglophones New Frontiers et Riverside feront du piquetage devant les différents établissements scolaires, mais les journalistes peuvent parler à des responsables syndicaux au 210 McLeod à Chateauguay (New Frontiers) et au 7445 Chemin Chambly à Saint-Hubert (Riverside).

Quatre autres journées de grève en banque

Les 13 et 20 février dernier, les cinq centres de service et commissions scolaires du SEPB-Québec avaient voté dans une proportion de 91 % en faveur d'un mandat de grève de cinq jours. Deux autres unités utiliseront une des cinq journées le 13 mai. Après cette date, le soutien scolaire du SEPB-Québec aura toujours quatre journées de grève en banque.

