/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation de la nouvelle présidence de l'UMQ et dévoilement de la programmation des Assises 2021/

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle, lors de laquelle elle présentera la personne élue le matin même à la présidence de l'organisation pour le mandat 2021-2022.

L'Union en profitera également pour faire un survol des grands dossiers politiques à l'ordre du jour de ses Assises 2021, qui se tiendront du 12 au 14 mai, pour la toute première fois en format virtuel. Elle dévoilera enfin la programmation officielle de ce rendez-vous phare du monde municipal, qui se déroulera cette année sur le thème « Le milieu municipal : sur tous les fronts! ».

La nouvelle présidence sera accompagnée, lors de la conférence de presse, de mesdames Suzanne Roy, présidente ex-officio de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, et Vicki-May Hamm, présidente de la Commission des Assises 2021 et mairesse de Magog.

Les représentants des médias souhaitant participer à cette conférence de presse virtuelle devront obtenir une accréditation en complétant le formulaire en ligne à cet effet. L'hyperlien de connexion sera transmis aux personnes inscrites le 11 mai en fin de matinée.

Quoi : Conférence de presse pré-Assises 2021 de l'UMQ



Date : Mardi 11 mai 2021



Heure : 14 h - 14 h 30



Connexion : Hyperlien de connexion Teams fourni sur accréditation (inscription en ligne ici)

Les Assises 2021 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

