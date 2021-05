/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant une annonce importante en matière d'infrastructures récréatives et sportives dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue/





ROUYN-NORANDA, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procéderont à une annonce concernant des infrastructures récréatives et sportives dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, et de la mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire.

Consignes pour participer à l'événement

Considérant le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et les consignes sanitaires en vigueur, l'événement médiatique se déroulera à distance, sur la plateforme ZOOM.

Si vous représentez un média et que vous souhaitez participer à l'événement virtuel, vous devez vous inscrire au préalable, avant le 11 mai à 9 h, en écrivant à : relationsmedias@education.gouv.qc.ca. Toutes les informations requises pour vous connecter à la conférence de presse virtuelle vous seront envoyées par la suite.

DATE : Le mardi 11 mai 2021



HEURE : 11 h 30

Connexion des participants dès 11 h 15



LIEU : Plateforme virtuelle ZOOM

La conférence sera également diffusée sur la page Facebook Au Québec, on bouge!.

