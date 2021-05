Galderma lance la gamme CETAPHIL® peaux sensibles et le nouveau produit de protection solaire DAYLONG® en Suisse





Galderma vient d'étoffer son portefeuille de soins grand public en Suisse, pays d'origine et siège social de la société internationale. Cette expansion, qui offre aux consommateurs un éventail élargi d'options dermatologiques, comprend l'ajout de la série CETAPHIL® peaux sensibles recommandée par les dermatologues, ainsi que le renforcement de la marque DAYLONG® pour la protection solaire.

CETAPHIL est désormais disponible en Suisse

CETAPHIL, la gamme de soins des peaux sensibles recommandée par les dermatologues du monde entier, est à présent disponible en Suisse, exclusivement dans les pharmacies et parapharmacies. L'arrivée de la gamme CETAPHIL sur le marché dermocosmétique signifie que les consommateurs dispose d'un plus grand choix de soins topiques pour les peaux sensibles.

Les consommateurs suisses peuvent dorénavant acheter les crèmes hydratantes, la lotion hydratante et le nettoyant doux pour la peau CETAPHIL. La gamme CETAPHIL PRO pour les conditions cutanées spéciales vient en outre compléter le portefeuille CETAPHIL. La marque entre sur le marché dermocosmétique en tant que complément des produits médicamenteux.

Relookée, la gamme DAYLONG arrive sur le marché avec de nouveaux produits

La gamme DAYLONG de Galderma, leader de la protection solaire en Suisse, vient d'être renforcée à l'occasion du mois de la sensibilisation au cancer de la peau.

Pratiques à transporter et faciles à appliquer, DAYLONG Face Sun to Go Lotion et Stick offrent une protection SPF 50+ renforcée contre les rayons UVA, UVB et IR.

L'intégralité du portefeuille DAYLONG bénéficie également d'un look rajeuni. DAYLONG Sensitive et DAYLONG Sport ? des produits éprouvés en termes de protection solaire ? sont désormais proposés avec un design moderne épuré, développé en collaboration avec les consommateurs suisses.

"Galderma protège la peau sensible de millions de personnes dans le monde, et nous sommes ravis d'étoffer notre gamme de produits en Suisse, notre pays d'origine.

Ces lancements témoignent de l'engagement de Galderma en faveur du développement et de l'optimisation continus de nos marques."

WALTER GEIGER

CHEF DE L'UNITÉ PRODUITS DE CONSOMMATION DE GALDERMA

À propos du CETAPHIL

CETAPHIL a été mis au point par un pharmacien de premier rang il y a plus de 70 ans sous la forme d'une formule douce mais néanmoins puissante permettant de nettoyer la peau sans l'agresser, et de l'hydrater sans obstruer les pores. Désormais disponible en Suisse, CETAPHIL est le produit le plus recommandé par les dermatologues en Allemagne et la marque de soins du visage la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis. De nouveaux produits viennent régulièrement étoffer la gamme avec la contribution d'experts internationaux en soins cutanés, fournissant ainsi des technologies novatrices pour les peaux sensibles pour restaurer, protéger et maintenir jour après jour la peau en bonne santé.

À propos de DAYLONG

Garante des valeurs suisses de recherche continue et de haute qualité, la gamme DAYLONG fait partie des leaders de la protection solaire en Suisse. Depuis 1993, nos scientifiques et experts travaillent sans relâche au renforcement de produits existants et se concentrent aujourd'hui à optimiser leur durabilité.

À propos de Galderma

Galderma est le chef de file mondial des sociétés dermatologiques indépendantes, avec une présence dans une centaine de pays. Depuis notre création en 1981, nous nous sommes entièrement engagés en faveur de l'innovation dermatologique. Nous proposons un portefeuille innovant et basé sur la science de marques et services sophistiqués couvrant l'esthétique, les soins grand public et les médicaments sur ordonnance. Axés sur les besoins des consommateurs et des patients, nous travaillons en partenariat avec des professionnels de santé afin de garantir des résultats supérieurs. Comme nous savons que la santé de notre peau façonne notre quotidien, nous oeuvrons en faveur de la dermatologie pour répondre aux attentes de chacun. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.galderma.com

CETAPHIL® est une marque déposée de Galderma Holding AG. Daylong® est une marque déposée de Galderma SA.

