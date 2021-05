Centessa Pharmaceuticals nomme l'un des plus grands développeurs de médicaments au monde, Antoine Yver, MD, M.Sc., directeur médical





Centessa Pharmaceuticals (« Centessa ») a annoncé aujourd'hui qu'Antoine Yver, MD, M.Sc., a été nommé directeur médical. Le Dr Yver est l'un des plus grands développeurs de médicaments au monde avec plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique.

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir Antoine dans notre équipe en tant que directeur médical », a déclaré Saurabh Saha, MD, Ph.D., président-directeur général de Centessa. « Véritable leader dans ce secteur, Antoine apporte une expérience et des succès significatifs en tant que développeur de médicaments, ayant mis au point certains des médicaments oncologiques les plus impactants au monde. J'ai hâte de m'associer à lui pour faire avancer notre portefeuille de programmes précliniques vers la phase clinique tout en faisant progresser nos quatre actifs actuellement en développement clinique. »

« Je suis enchanté de rejoindre Centessa, une société qui se différencie grâce à son modèle d'exploitation unique », a confié le Dr Yver. « Le modèle axé sur les actifs de Centessa illustre les meilleures pratiques que j'ai expérimentées et mises en oeuvre dans le secteur. Je suis honoré de collaborer avec une équipe de direction aussi talentueuse et un conseil d'administration exceptionnel et je suis impatient de déployer cette nouvelle et audacieuse activité de R&D alors que nous nous efforçons d'offrir d'importants nouveaux médicaments aux patients. »

Apportant à Centessa plus de 30 années d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, le Dr Yver a joué un rôle essentiel dans la mise au point et l'approbation de 11 médicaments différents, y compris Tagrisso®, Lynparza®et Enhertu®. Il a encadré la mise au point du Tagrisso® en 2 ans et 7 mois depuis la première dose humaine jusqu'à son approbation aux États-Unis et son déploiement rapide dans toutes les autres principales régions, ce qui a été développement le plus rapide jamais réalisé pour un médicament anticancéreux. Le Dr Yver rejoint la société en provenance de Daiichi Sankyo, où il a occupé les postes de vice-président exécutif et de directeur mondial, R&D Oncologie, et de président de la Cancer Enterprise. Avant cela, le Dr Yver travaillait pour AstraZeneca, où il occupait le plus récemment le poste de vice-président directeur, directeur de la médecine mondiale, oncologie, et directeur du développement mondial des médicaments en Chine. Auparavant, il a occupé divers postes de développement clinique chez Schering-Plough / Merck, Johnson & Johnson, Aventis Pharmaceuticals, Inc., Rhône-Poulenc Rorer, Inc., Applied Immune Sciences, Inc. et Chugai-RP. Le Dr Yver est oncologue pédiatrique et titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Paris-Saclay.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals Limited est une société biopharmaceutique de nouvelle génération, qui entend refaçonner le processus traditionnel de développement de médicaments. La société applique un modèle de R&D axé sur les actifs à grande échelle, afin de promouvoir un portefeuille de programmes dirigés par des équipes leaders du secteur. Chaque programme est développé par l'une des dix filiales de Centessa et soutenu par une infrastructure centralisée, ainsi que par l'équipe de direction de Centessa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.centessa.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations que nous formulons dans ce communiqué de presse sont susceptibles d'inclure des déclarations autres que des faits historiques, et sont généralement reconnaissables par l'emploi de termes tels que « estime », « prévoit », « souhaite », « anticipe », « pense », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention de », « projette », « cherche à », ainsi que les déclinaisons de ces termes ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles, notamment les déclarations relatives aux attentes, projets et perspectives concernant les projets et le calendrier de développement clinique, les conceptions d'essais cliniques, le potentiel clinique et thérapeutique, ainsi que la stratégie de n'importe lequel de nos programmes, reflètent notre opinion actuelle concernant nos projets, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui se fondent sur les informations dont nous disposons actuellement, ainsi que sur les hypothèses que nous avons formulées. Bien que nous pensions que nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, tels que reflétés dans ou suggérés par les présentes déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que les plans, intentions, attentes ou stratégies seront réalisés. En outre, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles et seront affectés par un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses, y compris, sans toutefois s'y limiter, la réussite des essais cliniques, les dépôts réglementaires, et les approbations. Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur les attentes et convictions actuelles de l'équipe de direction de Centessa à la date du présent communiqué de presse, et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport à ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. En outre, Centessa exerce ses activités dans un environnement très concurrentiel et à évolution rapide, au sein duquel de nouveaux risques émergent de temps à autre. Sauf exigence contraire prévue par la loi applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

