MiX Telematics lance une solution de télématique vidéo de nouvelle génération, alimentée par l'IA, afin d'optimiser la sécurité des conducteurs et de réduire les coûts d'exploitation des flottes





STELLENBOSCH, Afrique du Sud & BOCA RATON, Floride, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- MiX Telematics (JSE: MIX, NYSE: MIXT) l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions SaaS de gestion de flotte connectée, a lancé MiX Vision AI, une mise à jour majeure de son offre de télématique vidéo. Grâce à cette nouvelle solution, MiX Telematics renforce encore sa capacité à aider ses clients partout dans le monde à améliorer la sécurité des conducteurs et à réduire les coûts d'exploitation.

MiX Vision AI tire parti de la technologie de vision automatique pour détecter et alerter les conducteurs et les gestionnaires en cas de comportement de conduite dangereux ou à risque ayant un impact sur la sécurité routière. Les événements de surveillance du conducteur comprennent la fatigue, l'utilisation du téléphone, la distraction, le tabagisme et le port de la ceinture de sécurité, tandis que les événements ADAS passifs comprennent les alertes de collision frontale et de sortie de voie. En cabine, des alertes sonores avertissent les conducteurs en temps réel afin que des mesures correctives immédiates puissent être prises, tandis que des séquences vidéo sont mises à la disposition des gestionnaires via le logiciel complet en ligne et les applications mobiles de MiX pour l'encadrement des conducteurs.

« Nous sommes enthousiasmés par la valeur significative que cette nouvelle solution apportera à nos clients, ainsi que par l'opportunité de croissance qu'elle représente pour MiX », déclare Catherine Lewis, vice-présidente exécutive de la technologie chez MiX Telematics. « Il est essentiel de réduire la distraction et la fatigue des conducteurs pour améliorer la sécurité des conducteurs, des passagers et de la route, et réduire les accidents. Les séquences fondées sur des preuves enrichissent également le contexte pour aider à améliorer le comportement et l'encadrement des conducteurs, et permettent aux entreprises de se dégager des réclamations et de réduire les coûts. »

« Bien que nous ayons constaté une augmentation constante de l'adoption de notre solution MiX Vision au fil des années, les améliorations technologiques et la prolifération des dashcam grand public entraînent une plus grande sensibilisation et leur adoption généralisée par les flottes du monde entier et dans tous les secteurs. La télématique vidéo, qui n'était au départ qu'une application de niche et un complément à la télématique automobile, est en passe de se généraliser. MiX Telematics est idéalement positionnée pour offrir aux clients le meilleur des deux mondes en alliant la technologie vidéo de pointe alimentée par l'IA à de riches données télémétriques sur les véhicules afin de fournir un maximum d'informations sur les flottes et permettre des interventions de sécurité en temps réel », conclut Mme Lewis.

Pour plus d'informations sur MiX Vision AI, cliquez ici.

À propos de MiX Telematics

MiX Telematics est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de gestion de flottes et de biens mobiles connectés et offre ses solutions en mode SaaS à plus de 750 000 abonnés dans plus de 120 pays. Les produits et services de la société offrent aux flottes d'entreprises, aux petites flottes et aux consommateurs des solutions en matière d'efficacité, de sûreté, de conformité et de sécurité. MiX Telematics a été fondée en 1996 et possède des bureaux en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Ouganda, au Brésil, au Mexique, en Australie et aux Émirats arabes unis, ainsi qu'un réseau de flottes de plus de 130 partenaires dans le monde. La société MiX Telematics est cotée à la bourse de Johannesburg (JSE: MIX) et à la bourse de New York (NYSE: MIXT). Pour plus d'informations, consultez le site www.mixtelematics.com.

Demandes de renseignements des médias :

Melanie Esterhuizen

Responsable de la marque et des communications

Melanie.esterhuizen@mixtelematics.com

+27-76-091-8221

