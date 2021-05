Shaun Gregory nommé nouveau CEO du Groupe EMG





EMG, l'un des principaux prestataires mondiaux de services audiovisuels, annonce l'arrivée Shaun Gregory comme CEO du Groupe à partir du 17 mai 2021. Avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des médias, de la télécommunication et de l'audiovisuel, Shaun Gregory est un dirigeant chevronné ayant occupé le poste de CEO pour plusieurs entreprises à forte croissance en Europe et dans le monde.

Sous sa direction, EMG poursuivra le développement de son ambitieuse stratégie de transformation. Il succèdera au co-CEO Patrick van den Berg qui, après 15 ans passés à divers postes de direction chez EMG, a choisi de relever un nouveau défi professionnel. François-Charles Bideaux, actuellement co-CEO aux côtés de Patrick van den Berg devient quant à lui conseiller spécial du conseil d'administration d'EMG où il concentrera sa tâche sur des domaines spécifiques tels que la stratégie commerciale, l'innovation technologique et la croissance externe.

Pour rejoindre EMG, Shaun Gregory quitte IYUNO Media Group (anciennement BTI Studios) qui couvre 46 pays et 88 langues, au service de la localisation de contenus des plus grandes marques de divertissement au monde, dont Netflix et Disney. En tant que CEO, il a contribué à la transformation de la société pour en faire un nouveau leader mondial sur le marché de la localisation de contenus audiovisuels. Avant IYUNO, Shaun Gregory a été directeur général de la société Exterion Media spécialisée dans l'affichage publicitaire digital et qui sous sa direction a remporté le plus gros contrat mondial d'affichage urbain, le métro de Londonien. Exterion opérait sur plusieurs marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en France et en Espagne. Il a aussi été Directeur Général des services médias chez Telefonica où il a été en charge de 34 marchés. Il a par ailleurs oeuvré pendant près de 15 ans à la transformation digitale d'EMAP, l'entreprise notamment responsable du lancement du service britannique de la télévision numérique terrestre.

« Bienvenue à Shaun, que nous souhaitons accueillir chaleureusement au sein d'EMG, » a commenté Patrick van den Berg. « Après 15 années passées à différents postes de direction au sein d'EMG et enfin en tant que co-CEO, je suis ravi qu'un dirigeant avec une expérience internationale aussi vaste que celle de Shaun prenne la relève en tant que CEO. Je suis convaincu qu'il conduira EMG vers de futurs succès. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les collaborateurs chez EMG ainsi que nos fondateurs et investisseurs. Je suis fier du groupe que nous avons construit ensemble. Ce fut une belle aventure et bien qu'il soit temps pour moi de relever un nouveau défi professionnel, je continuerai sûrement à suivre la formidable entreprise qu'est EMG. »

« Au nom du conseil d'administration d'EMG, je tiens à remercier Patrick pour sa contribution à faire d'EMG le succès qu'il est aujourd'hui et lui souhaite bonne chance dans son prochain défi », a ajouté Fabrice Fouletier, associé chez PAI Partners, l'actionnaire majoritaire dans EMG. « Nous sommes ravis d'avoir nommé une personne possédant l'expérience de Shaun. Son parcours managérial s'étend sur plus de 30 ans, tant dans des sociétés cotées qu'en private equity. Il a joué un rôle clé au sein de certaines des entreprises à la croissance la plus rapide de notre secteur grâce à l'innovation et à une concentration constante sur la croissance. Son expérience internationale et de transformation fournira une base solide pour EMG, et je suis convaincu qu'il conduira l'entreprise vers un nouveau chapitre passionnant. »

Shaun Gregory a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe EMG, et je suis impatient de continuer le formidable travail déjà initié. Il s'agit de moments charnières dans l'industrie de l'audiovisuel et des événements en direct. Alors que le monde revient à la normale, l'appétit pour ce que EMG offre aux gens du monde entier va gagner en importance. EMG a joué un rôle clé en aidant les gens à surmonter les défis de la pandémie et en organisant certains des événements sportifs les plus prestigieux au monde. Alors que nous attendons avec impatience des temps plus heureux, je suis ravi de faire partie d'une nouvelle histoire de croissance. »

Il a ajouté : « L'industrie devra innover avec de nouvelles solutions technologiques, et EMG ouvre déjà la voie. Les besoins de nos clients et partenaires évoluent, et je suis impatient de montrer que nous avons une longueur d'avance. Il ne s'agit pas seulement d'innovation, il s'agit également d'être à l'écoute du client dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui caractérise déjà EMG : une excellente relation avec ses clients, et de l'innovation pour des prestations de rang mondial. Je suis très fier de rejoindre l'équipe pour conduire EMG vers le prochain chapitre »

Shaun Gregory a également occupé le poste de directeur non exécutif de sociétés cotées et de sociétés de capital-investissement. Il est originaire du Yorkshire au Royaume-Uni, a deux filles et vit actuellement à Londres.

About EMG

EMG est l'un des principaux prestataires mondiaux de services audiovisuels, présent dans 10 pays: la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Italie, l'Australie, les États-Unis et le Luxembourg. Le Groupe allie un savoir-faire unique et une expertise de renommée mondiale pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la création d'images à la distribution. EMG est un partenaire apprécié pour couvrir les principaux événements internationaux, notamment dans le domaine du sport (Tour de France, Ryder Cup, événements de la FIFA et de l'UEFA, Formule 1, etc.), du spectacle vivant en direct (Eurovision, MTV Awards, BRIT Awards, etc.) et des émissions de divertissement (The Voice, MasterChef, X Factor, etc.).

www.emglive.com

About PAI Partners

PAI Partners est une société européenne de capital-investissement de premier plan avec des bureaux à Paris, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, New York et Stockholm. Elle gère 14,7 milliards d'euros de fonds de rachat dédiés et, depuis 1994, a réalisé 84 transactions dans 11 pays, représentant plus de 60 milliards d'euros de valeur de transaction. PAI Partners se caractérise par son approche industrielle de la propriété associée à son organisation sectorielle. Elle apporte aux entreprises dont elle est propriétaire le soutien financier, opérationnel et stratégique nécessaire pour poursuivre leur développement et renforcer la création de valeur.

www.paipartners.com

