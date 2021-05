Altium annonce une plateforme cloud pour connecter l'écosystème de l'industrie électronique





Altium LLC vient d'annoncer le lancement de Nexar, la plateforme cloud partenaire conçue pour connecter la communauté à croissance rapide des utilisateurs Altium 365 PCB et leurs entreprises aux logiciels, fournisseurs et fabricants nécessaires pour transformer des idées en produits intelligents et connectés.

Les chercheurs en électronique estiment à 31 milliards le nombre d'appareils connectés à internet dans le monde aujourd'hui, avec une demande en plein essor qui devrait atteindre 75 milliards d'ici 2025. Une croissance d'une telle ampleur impose de réinventer la manière dont le secteur de l'électronique fonctionne, et de le faire évoluer de « chaînes d'outils » et de fonctions isolées vers des environnements intégrés et des flux de travail collaboratifs.

Plus de 5 000 entreprises et 11 000 utilisateurs ont déjà adopté la plateforme cloud Altium 365 pour la conception électronique. Avec l'introduction de Nexar, les partenaires peuvent rejoindre cet écosystème d'innovateurs en électronique afin de mettre à la disposition des utilisateurs Altium 365 des logiciels et des services de valeur.

« Altium s'est engagée à faire de notre vision pour la transformation du secteur une réalité », a déclaré Ted Pawela, directeur de l'écosystème chez Altium. « Aujourd'hui, les parties prenantes de la conception, de la chaîne logistique et de la fabrication opèrent essentiellement de manière isolée les unes par rapport aux autres. En les regroupant dans une plateforme cloud collaborative, nous avons l'occasion d'accélérer de manière inédite la capacité du secteur à introduire de nouveaux produits. »

Parmi les manières dont les partenaires peuvent utiliser l'API ouverte de Nexar, il faut citer l'intégration dans Altium 365 et Altium NEXUS ; la présentation de données composants fiables et à jour depuis le moteur de recherche Octopart et l'ajout d'éléments intégrés tels que Altium 365 ECAD viewer sur des pages web ou dans des applications.

Les grandes catégories de partenaires de l'écosystème Nexar incluent :

Sociétés de logiciels, dont ECAD, MCAD, CAE, PLM et ERP

Fabricants de cartes et fournisseurs de services de fabrication électronique (Electronic Manufacturing Service, EMS)

Distributeurs et fabricants de composants électroniques

Fournisseurs de services d'ingénierie

Ces catégories sont celles prévues, mais il n'y a aucune restriction quant aux entités susceptibles de devenir partenaires de l'écosystème Nexar. Et aucun coût n'est facturé. « Notre objectif est de construire un écosystème vigoureux de clients et de partenaires qui tireront tous parti de leur participation mutuelle », a expliqué T. Pawela. « Nous faisons tout ce qui est possible pour qu'ils rejoignent cet écosystème sans heurt ».

Pour en savoir plus sur Nexar et devenir un partenaire Nexar, rendez-vous sur www.Nexar.com.

À propos d'Altium

Altium LLC (ASX: ALU), une entreprise internationale d'édition de logiciels qui a son siège à San Diego, en Californie, accélère le rythme des innovations dans l'industrie électronique. Depuis plus de 30 ans, Altium propose des logiciels qui maximisent la productivité des concepteurs de circuits imprimés et des ingénieurs électriciens. De l'inventeur isolé jusqu'aux multinationales, de plus en plus de concepteurs de circuits imprimés et d'ingénieurs en électronique adoptent les solutions Altium pour concevoir et réaliser leurs produits électroniques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 02:35 et diffusé par :