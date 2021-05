Leclanché fournira une technologie avancée de batterie pour le projet de locomotive à hydrogène de Canadian Pacific





Leclanché fournira ses batteries lithium-ion exclusives et son logiciel de gestion de l'énergie intégrés aux modules de piles à combustible.





Ce projet révolutionnaire représente une entrée sur le marché du transport ferroviaire de marchandises, qui compte plus de 45'000 locomotives diesel en Amérique du Nord et dans les pays européens du G5.





Les essais auront lieu sur le réseau ferroviaire de Canadian Pacific au Canada .

YVERDON-LES-BAINS, Suisse et ANDERSON, Indiana, le 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX : LECN) fournira sa technologie de batterie exclusive à Canadian Pacific (TSX : CP) (NYSE : CP) pour son programme innovant de locomotives à hydrogène.

Le projet pionnier de locomotive à hydrogène de CP, annoncé pour la première fois en décembre 2020, équipera une locomotive de fret diesel avec des piles à hydrogène et des batteries lithium-ion fabriquées en Europe par Leclanché pour alimenter les moteurs électriques de la locomotive. Leclanché fournira également son logiciel exclusif de gestion de l'énergie pour une intégration optimale. Le projet est conçu pour évaluer l'aptitude des technologies combinées à être utilisées dans le secteur du fret ferroviaire. Une fois la locomotive opérationnelle, CP effectuera des essais techniques et des tests de qualification. CP exploite un réseau ferroviaire de 21'000 km (13'000 milles) au Canada et aux États-Unis, qui dessert des ports en eau profonde sur les océans Atlantique et Pacifique.

Le marché du transport ferroviaire de marchandises est important et en croissance dans le monde entier. Sur l'année 2018, le volume de marchandises transporté par le secteur ferroviaire au Canada, mesuré en tonnes par kilomètre parcouru, a augmenté de 6,2 % par rapport à 2017, et de 10,1 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La distance parcourue par les trains de marchandises au Canada, mesurée en kilomètres parcourus a augmenté de 5,4 % par rapport à 2017 pour atteindre 68,6 millions en 2018.

"Leclanché est ravi d'avoir été choisi par Canadian Pacific pour faire partie de son programme de locomotives à hydrogène et de trains de marchandises à zéro émission", a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. "Ce projet élargit encore notre marché potentiel pour inclure l'électrification du secteur du fret ferroviaire représentant une opportunité mondiale majeure pour la réduction des gaz à effet de serre".

"Nos systèmes de batteries et notre solution logicielle de gestion de l'énergie augmentent considérablement l'efficacité énergétique totale par rapport aux modules de piles à combustible autonomes, ce qui réduit le coût total d'exploitation. Outre l'Amérique du Nord, nous étudions actuellement le marché des trains de marchandises en Europe, en Australie, au Brésil et en Afrique du Sud, qui sont tous idéalement adaptés à la transformation de leur parc de véhicules diesel actuel", a déclaré M. Srivastava.

L'activité eTransport Solutions de Leclanché répond aux besoins de l'industrie du transport pour des tonnages moyens et élevés en fournissant une large gamme de solutions basées sur des technologies 100% internes, allant des cellules lithium aux logiciels de gestion de l'énergie, en passant par les modules de batteries et le système de gestion de ces batteries. Leclanché a livré à ses clients /mis en service depuis le début des opérations commerciales en 2019, plus de 430 racks marins de grande capacité ainsi que des packs de batteries pour véhicules commerciaux. Ces clients comprennent des fabricants d'équipements d'origine (OEM) mondiaux dans les secteurs du transport ferroviaire de passagers, du transport maritime, des bus, des camions et des véhicules spécialisés.

