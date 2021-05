Les jeunes canadiens trouvent des emplois permanents dans le secteur de la bioéconomie grâce à des programmes nationaux d'embauche





Les programmes de subventions salariales ciblés offerts par BioTalent Canada ont donné un élan considérable à l'embauche des jeunes dans le secteur canadien de la bioéconomie. Qui, d'après des données probantes prospère même pendant la pandémie. Dans le cadre d'enquêtes menées récemment, 85 % des jeunes employés appuyés par ces programmes de subventions salariales ont obtenu des emplois permanents. En s'attaquant aux pénuries de compétences et en fournissant aux employeurs un soutien salarial à court et à long terme, les programmes ont produit une série d'histoires de réussites. Cela inclut la création d'un test antigénique de la COVID-19 susceptible de sauver des vies, mis au point avec le soutien d'un diplômé de l'Université de Guelph.

Dans son rapport intitulé Assurer la croissance de la bioéconomie ? pleins feux sur les jeunes, BioTalent Canada décrit la réussite de trois de ses programmes de subventions salariales. Le rapport valide l'efficacité du programme Carrière débutante, du programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences et du programme de stages en sciences et technologie ? Emplois verts. Il formule des recommandations sur le maintien et le renforcement des éléments de chacun d'entre eux. Les programmes ont été conçus pour appuyer les efforts de l'employeur investis à embaucher des jeunes confrontés à des obstacles d'emploi. Ainsi que, de nouveaux diplômés ayant peu ou pas d'expérience, ou de nouvelles recrues de l'économie verte. Les trois programmes ont connu beaucoup de succès, car les employeurs de l'économie verte émergente du Canada et des sous-secteurs de l'industrie (comme la biosanté, la bioénergie, la bio-industrie et la bioagriculture), ont utilisé les subventions de manière efficace. Étant donné que 80,7 % des entreprises du secteur de la bioéconomie ont moins de 50 employés, il était clair que les subventions salariales auraient un attrait unique pour les petites entreprises.

« Offrir aux jeunes les outils et les opportunités dont ils ont besoin pour réussir, sur un marché du travail dynamique et en pleine croissance, est une priorité pour notre gouvernement. La subvention salariale Carrière débutante est un excellent exemple de la façon dont nous aidons les jeunes passionnés à amorcer une carrière dans la bioéconomie canadienne. La prospérité du Canada dépend de la capacité de nos jeunes à réaliser leur plein potentiel. Lorsque nous les préparons pour le succès, tous les Canadiens en sortent gagnants. »

? l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Les jeunes Canadiens façonnent le futur de notre pays avec leur enthousiasme et leur travail assidu. Ils cherchent des emplois verts, ainsi que des stages ? nous leur fournissons l'occasion de nous aider à bâtir un futur d'énergie à basses émissions. »

? l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles

« Nous savons que les jeunes Canadiens souffrent de la pandémie de COVID-19. Voilà pourquoi c'est si rassurant de savoir que 85 % des jeunes qui ont reçu de l'aide, dans le cadre de ces programmes fédéraux, ont déjà trouvé un emploi à temps plein. Grâce au programme Horizons Sciences et à d'autres programmes, nous continuerons d'aider les jeunes Canadiens, en leur offrant des débouchés dans le domaine de l'environnement. Ceci contribuera à former une main-d'oeuvre plus diversifiée, et à créer une économie plus respectueuse de l'environnement pour les générations futures. »

? l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Le mandat de BioTalent Canada est de développer et de cultiver la croissance du pipeline de talents du marché d'emploi émergeant de la bioéconomie au Canada, a déclaré Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Nous essayons de créer un bassin de talents profond, qualifié et diversifié, composé de main d'oeuvre de nouvelle génération. Notre but est d'accélérer la croissance et le succès de ce secteur dynamique. »

Le succès de Jasmine Sollen est une histoire qui se démarque. Avec l'aide d'une subvention salariale au titre du programme Carrière débutante, financé par la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada, elle a quitté l'Université de Guelph. Son objectif était de continuer à travailler sur une solution de surveillance environnementale de réaction en chaîne par polymérase (PCR), qu'elle a contribué à développer à l'université. Une fois employée par Precision Biomonitoring, une jeune entreprise du secteur de la bioéconomie à Guelph, elle a dû changer de cap. Pour être en mesure de déterminer, si la solution PCR pouvait être utilisée pour les tests antigéniques, dans un monde mis à rude épreuve par le virus COVID-19. Jasmine sera mis à l'honneur ce mois-ci, lorsque Precision Biomonitoring exécutera fièrement le lancement commercial de cette technologie. En cours de route, elle a obtenu un emploi permanent et l'entreprise est passée de 5 à 35 employés. Huit de ces postes ont été remplis avec l'aide des programmes de subventions salariales de BioTalent Canada, dont cinq sont devenus des emplois permanents à temps plein.

Le rapport Assurer la croissance de la bioéconomie ? pleins feux sur les jeunes se base sur des enquêtes auprès des participants et des employeurs, ainsi que sur d'autres données démographiques. Il conclut que les employeurs, tout comme les personnes en quête d'emplois, ont pu bénéficier de ces programmes de subventions. Les témoignages d'impacts contenus dans ce rapport donnent du contexte aux chiffres. Et, ils fournissent des témoignages personnels sur la façon dont l'arrivée de jeunes innovateurs compétents, et énergétiques a aidé ces entreprises. Cela leurs a permis de progresser dans leurs poursuites scientifiques, et à développer leur entreprise.

« Les témoignages présentés dans ce rapport soulignent l'impact réel de ces programmes sur les entreprises, ainsi que les carrières en plein essor, explique M. Henderson. Ils prouvent que le Canada est le lieu d'origine d'un certain nombre des jeunes esprits les plus brillants et les plus extraordinaires au monde. L'avenir de la bioéconomie canadienne sera bientôt entre de très bonnes mains. »

Pour lire le rapport intégral : biotalent.ca/rapportdesjeunes

Financé en partie par Emploi et Développement social Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Programmes de subventions salariales de BioTalent Canada pour les jeunes ? Les faits en bref

a versé 50 % du salaire des jeunes jusqu'à concurrence de 20 000 $ en subventions salariales pour un placement de trois à neuf mois.Il a facilité la transition des jeunes victimes de barrières envers le marché du travail et a accru leur connaissance des besoins du secteur. Le tout était grâce à cette expérience de travail récente et pratique. Au total, 80 employeurs se sont engagés dans le programme Carrière débutante, ce qui a donné lieu à 130 placements dans 40 villes. Sur l'ensemble des participants, 87 % ont décroché un poste permanent. biotalent.ca/carrieredebutante Le programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences était une initiative de subvention salariale visant à aider les nouveaux diplômés admissibles à travailler. Ceux-ci devaient avoir étudié dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie ou des mathématiques (STIM), afin d'être éligible d'acquérir de l'expérience professionnelle dans des emplois liés à l'économie verte. En tout, 83 participants ont travaillé dans 39 villes entre août 2019 et mars 2021. Et, 81 % d'entre eux ont décroché un emploi permanent en date du 31 mars 2020. biotalent.ca/horizonssciences

était une initiative de subvention salariale visant à aider les nouveaux diplômés admissibles à travailler. Ceux-ci devaient avoir étudié dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie ou des mathématiques (STIM), afin d'être éligible d'acquérir de l'expérience professionnelle dans des emplois liés à l'économie verte. En tout, 83 participants ont travaillé dans 39 villes entre août 2019 et mars 2021. Et, 81 % d'entre eux ont décroché un emploi permanent en date du 31 mars 2020. biotalent.ca/horizonssciences Le programme de stages en sciences et technologie ? Emplois verts était un programme de subventions salariales pour les opportunités de dotation en STIM. Ceux-ci visaient le secteur des ressources naturelles liées à l'économie verte. Ces stages ont permis de soutenir 75 placements dans 42 villes et de collaborer avec 75 employeurs. En tout, 87 %1 des participants ont décroché un emploi permanent. biotalent.ca/carrieresvert

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC joue un rôle important dans la croissance et la pérennité de la bioéconomie au Canada, secteur en évolution rapide au pays. Elle est la partenaire RH d'employeurs, d'associations, d'établissements d'enseignement, d'organismes d'aide aux immigrants et de fournisseurs de services. Sa réussite provient en grande partie de sa capacité à fournir des données fiables sur l'état actuel du marché du travail. Celles-ci aident les organisations du secteur à mieux recruter, former et mobiliser les meilleurs talents. Ses programmes dynamiques demeurent axés sur les priorités du gouvernement et permettent de lier des talents qualifiés aux employeurs du secteur.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs avec de 10 à 50 employés. Ainsi que détenteur de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web biotalent.ca.

_______________________

1 Le taux de placement est indiqué pour le programme de 2019 à 2020 seulement.

