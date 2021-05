ArcelorMittal déplore la décision des membres du Syndicat des Métallos de déclencher un conflit de travail





LONGUEUIL, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») déplore la décision des membres du Syndicat des Métallos de déclencher un conflit de travail et souhaite un retour rapide à la table de négociation pour éviter que se prolonge une grève qui ne servira les intérêts de personne.

Les conditions de travail des employés d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord comptent parmi les plus concurrentielles de l'industrie. L'entente de principe intervenue le 12 avril avec les exécutifs des cinq sections locales du Syndicat des Métallos contenait déjà des propositions généreuses et respectueuses du travail accompli par l'ensemble des salariés. Cette entente a cependant été rejetée par les membres du Syndicat des Métallos.

Les nouvelles offres présentées ensuite par ArcelorMittal le 7 mai, lors de la dernière rencontre avec le conciliateur, bonifiaient encore davantage ces propositions. Les exécutifs du Syndicat des Métallos ont pourtant recommandé à leurs membres de rejeter ces offres.

L'entreprise demeure disposée à retourner à la table de négociation à tout moment dans l'objectif d'en venir à une entente négociée et raisonnable entre les deux parties. Depuis le mois de décembre, la direction d'ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada a tout mis en oeuvre pour entretenir un climat de travail serein et constructif aux différentes tables de négociation.

Rappelons que la dernière phase des négociations s'est déroulée en présence d'un conciliateur nommé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

La situation actuelle a des impacts majeurs sur l'économie de la région et le Québec dans son ensemble. ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada est un maillon essentiel de toute la chaîne de production de l'acier, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, et les retombées de sa présence au Québec sont considérables : l'entreprise y dépense environ 1,25 milliard $CA chaque année et sa contribution au PIB québécois s'élève à 1 milliard $CA. ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada génère plus de 8 300 emplois directs et indirects au Québec.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires oeuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

