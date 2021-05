Blount, Inc. devient Oregon Tool





Blount, Inc. a dévoilé une nouvelle dénomination sociale qui la positionne pour la croissance tout en honorant son héritage : Oregon Tool. Le fabricant mondial d'outils et d'équipements de coupe de qualité professionnelle a choisi Oregon Tool comme nouveau nom pour s'appuyer sur la renommée de ses origines pionnières.

L'entreprise a été fondée par Joe Cox en 1947 dans le sous-sol de sa maison de Portland. Inspiré par la nature - une larve de coléoptère du bois pour être exact - Cox a étudié la créature pour mieux comprendre comment couper le bois plus efficacement. À partir de ses observations, il a conçu une nouvelle chaîne de scie qui a été calquée sur les mâchoires en forme de C alternées de la larve. Il l'a appelée « Cox Chipper Chain » et a lancé Oregon Saw Chain Corp. pour la produire. La chaîne de scie de Cox a révolutionné l'industrie du bois et elle reste largement utilisée aujourd'hui dans le monde entier.

Au fil des ans, l'entreprise est devenue une organisation multinationale avec de nombreuses acquisitions et fusions. Aujourd'hui, la nouvellement dénommée Oregon Tool compte plus de 3000 collaborateurs et vend des milliers de produits dans plus de 110 pays par le biais de plusieurs marques grand public, dont Oregon, Woods et ICS Diamond Tools. La société est le premier fabricant mondial de chaînes de scie et de guides pour tronçonneuses et de chaînes de scie diamantées pour le béton et les tuyaux, l'un des principaux fabricants d'accessoires pour tracteurs agricoles et le principal fabricant d'équipement d'origine (OEM) à fournir des pièces de première monte et de rechange.

« Nous sommes très fiers de nos origines, et de notre réputation actuelle, mais plus enthousiastes encore concernant notre avenir en tant qu'Oregon Tool », a déclaré Paul Tonnesen, PDG d'Oregon Tool. « Parce qu'Oregon est le leader incontesté sur le marché mondial des chaînes de barres et de scies, nous sommes convaincus que l'inspiration et l'élan inhérents au nom Oregon Tool vont permettre à notre organisation d'atteindre ses objectifs dans les années à venir, en termes notamment de croissance agressive de ses marques et de lancement dans les catégories adjacentes. Nous allons également aller au-delà du service à l'utilisateur final professionnel et élargir la façon dont nous servons le consommateur bricoleur. »

En plus de se lancer dans des catégories adjacentes, la stratégie de croissance de l'entreprise comprend ce qui suit : faire évoluer son image de marque à travers ses gammes de produits, renforcer son héritage d'innovation et s'appuyer sur la gérance mondiale pour promouvoir la durabilité de l'industrie ainsi que pour soutenir ceux qui y travaillent.

La transition de Blount, Inc. à Oregon Tool entrera en vigueur le 2 juin. M. Tonnesen a déclaré que les marques et les produits fiables et de haute qualité que les clients ont appris à connaître et auxquels ils font confiance ne changeront pas, mais fonctionneront simplement sous l'égide d'Oregon Tool au lieu de Blount, Inc. Pour en savoir plus, consultez le site www.oregontool.com.

À propos d'Oregon Tool

Oregon Tool est une plateforme internationale d'outils de coupe de précision de marque haut de gamme axée sur le marché secondaire. Le portefeuille de marques de la société est spécialisé dans les outils de coupe de précision de qualité professionnelle pour la foresterie, la pelouse et le jardin ; les exploitations agricoles, l'élevage et l'agriculture ; ainsi que la coupe et la finition du béton. Basée à Portland, dans l' Oregon, avec une empreinte de fabrication et de distribution multinationale, Oregon Tool vend ses produits dans plus de 110 pays sous les marques Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit®, Carlton® et SpeeCo®. La société est le premier fabricant mondial de chaînes de scie et de guides pour tronçonneuses et de chaînes de scie diamantées pour le béton et les tuyaux, l'un des principaux fabricants d'accessoires pour tracteurs agricoles et le principal fabricant d'équipement d'origine (OEM) à fournir des pièces de première monte et de rechange. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.oregontool.com.

