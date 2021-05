Mary Kay dévoile des subventions pour la santé de la peau, et des recherches révolutionnaires sur le rétinol, lors du Congrès 2021 de la Society for Investigative Dermatology





Mary Kay Inc., un chef de file mondial en innovation dans les soins de la peau, vient de réaffirmer son soutien continu envers les communautés de la science et la beauté, en parrainant l'édition virtuelle 2021 de l'Assemblée annuelle de la Société de recherche en dermatologie (Society for Investigative Dermatology, SID), à travers le financement de la plateforme de réunion virtuelle de la société. Mary Kay y a dévoilé sa recherche révolutionnaire pour la santé de la peau, portant sur un extrait botanique qui réduit l'irritation liée au rétinol via le récepteur TRPV1. La marque a eu le plaisir d'annoncer également ses toutes premières subventions destinées à permettre aux chercheurs de mener des études révolutionnaires et innovantes dans les domaines de la santé de la peau et des maladies dermatologiques.

Mary Kay accordera ainsi quatre subventions de 25 000 USD à des chercheurs menant des études révolutionnaires et innovantes dans les domaines de la santé de la peau ou des maladies dermatologiques, pour lesquelles les candidats admissibles peuvent déposer leur demande jusqu'au 31 août 2021. Les lauréats des subventions Mary Kay seront annoncés lors de l'assemblée annuelle de la SID en 2022. Grâce à ces financements, Mary Kay espère donner les moyens aux chercheurs de découvrir de nouvelles perspectives et stratégies d'intervention dans la science de la dermatologie.

« Mary Kay est fermement convaincue qu'un effort de collaboration est essentiel pour stimuler l'innovation et identifier les nouvelles découvertes », a déclaré la Dre Lucy Gildea, directrice scientifique chez Mary Kay. « Les événements tels que le congrès annuel de la Society for Investigative Dermatology réunissent les plus grands esprits travaillant à forger l'avenir de ce domaine. May Kay se réjouit de faire partie de cette communauté scientifique dont elle soutient les efforts continus dans les études sur la peau, grâce à ces subventions de recherche. Nous sommes extrêmement impatients de voir ce que les scientifiques découvriront prochainement. »

Les dernières recherches réalisées par Mary Kay explorent la combinaison du rétinol avec un extrait botanique anti-inflammatoire, antagoniste du TRPV1, et dérivé des plantes, qui permet de limiter les irritations provoquées par les rétinoïdes. Utilisant une formule cosmétique, les chercheurs de Mary Kay sont parvenus à démontrer une rétinisation progressive sur une période de huit semaines. Les sujets ayant appliqué la formule ont non seulement démontré une très grande tolérance à son égard, mais aussi une réduction évaluée par un dermatologue, à la fois des érythèmes, des oedèmes, et de la sécheresse cutanée, suite à son utilisation.

« Notre équipe de recherche et développement crée constamment de nouvelles solutions de soins pour la peau, destinées aux femmes du monde entier, » a poursuivi la Dre Gildea. « La participation à des événements tels que l'assemblée annuelle de la SID nous permet d'apprendre et de partager des recherches pertinentes afin de pouvoir continuer à offrir des avantages significatifs et des produits exceptionnels à nos clientes. »

L'Assemblée annuelle de la Society for Investigative Dermatology est l'événement le plus récent parmi ceux auxquels Mary Kay a participé en 2021 aux côtés de communauté scientifique et universitaire, et qui visent à renforcer l'engagement de longue date de la marque envers les progrès de la recherche et du développement, en matière de santé de la peau. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 600 brevets de produits, technologies et conceptions d'emballage.

À PROPOS DE MARY KAY

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a 57 ans de cela, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 21:25 et diffusé par :