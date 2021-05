Planview nomme Razat Gaurav au poste de président-directeur général





Planview, chef de file mondial en Gestion des portefeuilles et Gestion des tâches a annoncé aujourd'hui la nomination de Razat Gaurav au poste de président-directeur général, avec prise d'effet immédiate. M. Gaurav rejoint également le conseil d'administration de la Société, succédant à Greg Gilmore qui prend sa retraite et continuera d'officier au conseil d'administration.

Fort de plus de 20 années d'expérience dans l'espace des logiciels d'entreprise, M. Gaurav apporte son leadership reconnu dans le développement pour les entreprises, d'une envergure et d'une croissance internationale. Dernièrement, M. Gaurav occupait le poste de PDG de LLamasoft, où il a joué un rôle déterminant pour encourager une vision étendue du produit, impliquant une conception de la chaîne d'approvisionnement et une prise de décision, basées sur l'IA. Cette vision, combinée à une culture axée sur l'objectif a permis à la société de plus que doubler son chiffre d'affaires, en trois ans, et de réussir l'acquisition de Coupa, pour 1,5 milliard USD en novembre 2020. Au début de sa carrière, M. Gaurav a occupé des postes de direction chez Blue Yonder, i2 Technologies, et au service de consultance en gestion, d'Ernst & Young. Il a également siégé aux conseils d'administration de Sparta Systems (depuis son acquisition par Honeywell) et de LLamasoft.

« Les entreprises sont aux prises avec un changement considérable et une explosion des initiatives de transformation numérique ; la façon dont les équipes travaillent pour transformer la stratégie en résultats doit par conséquent évoluer », a commenté M. Gaurav. « Planview a une longue histoire d'innovation technologique et de leadership industriel, ainsi qu'un bilan éprouvé de partenariat avec ses clients pour transformer leurs entreprises afin de répondre aux demandes de notre environnement en pleine évolution. Je me réjouis de rejoindre Planview à une période prometteuse de la trajectoire de croissance de la société, et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour réinventer l'avenir de la transformation numérique de l'entreprise. »

La nomination de M. Gaurav marque une nouvelle étape pour Planview tandis qu'elle cherche à accélérer davantage sa croissance. Dernièrement, Planview a acquis Clarizen et Changepoint, en vue de consolider le leadership de la société dans les domaines de la Gestion des portefeuilles et de la Gestion des tâches, tout en créant une communauté inégalée de dirigeants de l'Agile et de praticiens des PMO, PPM et de l'automatisation des services professionnels (Professional Services Automation, PSA). En décembre 2020, la société a été acquise par les sociétés de capital-investissement TPG et TA Associates pour 1,6 milliard USD.

« J'ai le privilège de connaître Razat depuis plusieurs années et d'avoir été témoin de sa capacité à développer des entreprises technologiques qui créent une valeur différenciée pour leurs clients. Son bilan en termes de stimulation de la croissance grâce à l'innovation et la culture d'entreprise en fait le candidat idéal pour Planview », a déclaré Nehal Raj, partenaire chez TPG Capital. « Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Greg pour sa direction et sa gérance de Planview pendant plus de 25 ans. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite et apprécions son service continu au conseil d'administration. »

« Sous la direction de Greg, Planview s'est imposée en tant que chef de file industriel et partenaire de confiance pour ses clients », a souligné pour sa part Ashu Agrawal, directeur général, chez TA Associates. « Pour l'avenir, nous sommes convaincus que Razat apporte la combinaison idéale, ses compétences d'experts en transformation numérique complétant son expérience dans le développement réussi des sociétés de logiciels d'entreprise, qui permettra à Planview d'aborder le nouveau chapitre de son histoire, sous les meilleurs auspices. Nous sommes vraiment ravis de l'accueillir parmi nous. »

« Ce fut un honneur et un privilège que d'aider à diriger Planview au cours des 25 dernières années, et de travailler aux côtés de collègues, de clients, et de partenaires extraordinaires », a confié quant à lui M. Gilmore. « Je suis fier des accomplissements et des résultats que nous avons réalisés en tant que société, et je suis convaincu que Planview est parfaitement positionnée pour une réussite exceptionnelle dans les années à venir. »

À propos de Planview

Planview a un objectif : rendre possible le processus de transformation des organisations, à l'heure où ces dernières revoient leurs stratégies en profondeur afin d'être capables de se positionner sur les marchés d'aujourd'hui, très disruptifs et en constante évolution. Nos solutions permettent aux organisations de naviguer dans ce parcours et d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies à l'échelle de l'entreprise. La gamme complète des solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 1 000 employés, est au service de 4 500 clients, et compte 1,3 million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez : www.planview.com.

