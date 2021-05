Redevances Nomad annonce ses résultats du premier trimestre et déclare son dividende du deuxième trimestre 2021





(en dollars américains, sauf indication contraire)

TSX:NSR

OTCQX:NSRXF

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Nomad, a déclaré : « Notre portefeuille a livré une forte production d'or et d'argent au premier trimestre et nous a offert un excellent départ pour l'année. Nos efforts, à compter de maintenant, viseront à poursuivre sur cette lancée positive en atteignant notre objectif annoncé de livrer de la valeur par le déploiement continu de capital dans de nouvelles opportunités partout dans le monde ce qui, combiné à la forte croissance organique de notre portefeuille actuel, permettra à Nomad de continuer à générer d'excellents flux de trésorerie disponibles et alimentera la croissance et les rendements des actionnaires ».

Faits saillants du premier trimestre :

Livraisons trimestrielles records de 5 575 onces d'équivalent or (1) (« OEO »)

(« OEO ») Onces d'or gagnées de 5 029 (2 450 au T1 2020)

Onces d'argent gagnées de 37 338 (43 963 au T1 2020)

OEO (1) vendues de 5 575 (3 817 au T1 2020)

vendues de 5 575 (3 817 au T1 2020) Revenus records de 9,7 millions $ (6,4 millions $ au T1 2020)

Perte nette de 0,3 million $ (résultat net de 1,1 million $ au T1 2020)

Résultat net ajusté (1) de 1,9 million $ (4,1 millions $ au T1 2020)

de 1,9 million $ (4,1 millions $ au T1 2020) Marge brute de 2,9 millions $ (0,7 million $ au T1 2020)

Marge d'exploitation au comptant (1) de 7,9 millions $ (5,9 millions $ au T1 2020)

de 7,9 millions $ (5,9 millions $ au T1 2020) Marge d'exploitation au comptant (1) de 82 % (93 % au T1 2020)

de 82 % (93 % au T1 2020) 25,3 millions $ en trésorerie au 31 mars 2021

Clôture de l'acquisition de la deuxième tranche de la redevance d'or Blackwater

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,005 $ CA par action ordinaire pour un montant total de 2,3 millions $ payé le 15 avril 2021

(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Déclaration de dividendes :

Nomad a aussi le plaisir d'annoncer un dividende trimestriel de 0,005 $ CA par action ordinaire, payable le 15 juillet 2021 aux actionnaires de Nomad inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 juin 2021.

Pour les actionnaires résidant aux États-Unis, le dividende sera versé en dollars américains et sera déterminé en fonction du taux de change quotidien publié par la Banque du Canada le 30 juin 2021. Le dividende a été désigné par Nomad comme un « dividende déterminé » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

T1 2021 :

Par catégorie Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or (en nature) 4 854 4 854 8 373 Or (trésorerie reçue) 175 -- 314

5 029 4 854 8 687 Argent (en nature) 37 338 37 338 965 Total d'OEO(1) 5 575 5 575 9 652



OEO

gagnées(1) OEO

vendues(1) Revenus

(000 $) Coûts

décaissés(1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant(1)

(000 $) Prêt au titre de l'or payé

d'avance de Premier Gold 900 900 1 518 -- 1 518 Flux d'or Bonikro 1 940 1 940 3 457 776 2 681 Flux d'argent Mercedes et

South Arturo 2 544 2 544 4 336 999 3 337 Flux d'or Blyvoor 16 16 27 9 18 Redevance d'or RDM 98 98 176 -- 176 Redevance d'or Moss 77 77 138 -- 138 Total 5 575 5 575 9 652 1 784 7 868

(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

T1 2020 :



OEO

gagnées(1) OEO

vendues(1) Revenus

(000 $) Coûts

décaissés(1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant(1)

(000 $) Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 3 962 -- 3 962 Flux d'argent Mercedes et

South Arturo 253 1 150 2 058 367 1 691 Flux d'argent Woodlawn 217 217 356 71 285 Total 2 920 3 817 6 376 438 5 938

(1) Se reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué de presse.

Au premier trimestre de 2021, les revenus proviennent à 100% de l'or et de l'argent. L'objectif de la direction pour le portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) en ciblant un maximum de 10 % en revenus tirés d'autres substances. Géographiquement, les revenus proviennent à 64 % (94 % au T1 2020) des Amériques, à 36 % (0 % au T1 2020) de l'Afrique et à 0 % (6 % au T1 2020) de l'Australie.

Mise à jour sur les actifs :

LES OPÉRATIONS MINIÈRES REPRENNENT À BLYVOOR

Flux d'or Blyvoor - Blyvoor Gold (PTY) Ltd. : Suivant la réception de la première livraison d'or à la mine d'or Blyvoor, les activités minières ont été temporairement suspendues en raison d'un blocus illégal. Depuis le 12 avril 2021, les opérations de la mine d'or Blyvoor ainsi que de ses activités liées au rodage de la production ont reprises. La majorité de la main-d'oeuvre étant de retour sur le site, les activités de dynamitage, d'exploitation, d'extraction et de concassage sont maintenant recommencées. La mine d'or Blyvoor sera désormais pleinement opérationnelle et des livraisons additionnelles seront attendues à intervalles réguliers en fonction de l'amélioration de la mine jusqu'à l'atteinte de sa pleine capacité de production d'ici la fin de 2021. La sécurité reste une priorité pour toutes les parties prenantes, et à cet effet, la mine d'or Blyvoor a mis en oeuvre des normes de sécurité robustes et des procédures de travail rigoureuses. Un rapport technique portant sur les ressources minérales à la mine d'or Blyvoor devrait être publié au deuxième trimestre de 2021.





Flux d'or Blyvoor - Blyvoor Gold (PTY) Ltd. : Suivant la réception de la première livraison d'or à la mine d'or Blyvoor, les activités minières ont été temporairement suspendues en raison d'un blocus illégal. Depuis le 12 avril 2021, les opérations de la mine d'or Blyvoor ainsi que de ses activités liées au rodage de la production ont reprises. La majorité de la main-d'oeuvre étant de retour sur le site, les activités de dynamitage, d'exploitation, d'extraction et de concassage sont maintenant recommencées. La mine d'or Blyvoor sera désormais pleinement opérationnelle et des livraisons additionnelles seront attendues à intervalles réguliers en fonction de l'amélioration de la mine jusqu'à l'atteinte de sa pleine capacité de production d'ici la fin de 2021. La sécurité reste une priorité pour toutes les parties prenantes, et à cet effet, la mine d'or Blyvoor a mis en oeuvre des normes de sécurité robustes et des procédures de travail rigoureuses. Un rapport technique portant sur les ressources minérales à la mine d'or Blyvoor devrait être publié au deuxième trimestre de 2021. EQUINOX GOLD FAIT L'ACQUISITION DE LA MINE MERCEDES

Flux d'or et d'argent Mercedes - Equinox Gold Corp. : Le 7 avril 2021, la Société a modifié le flux d'argent à l'égard des mines Mercedes et South Arturo en lien avec la clôture de l'acquisition de Premier Gold Mines Limited (« Premier Gold ») par Equinox Gold Corp. (« Equinox ») et la création d'une nouvelle société du nom de i-80 Gold Corp. (« i-80 Gold »). La Société a conclu une deuxième entente d'achat et de vente (d'or et d'argent) mise à jour et révisée avec certaines filiales d'Equinox en ce qui a trait à la mine Mercedes au Mexique (le « flux d'or et d'argent Mercedes »). Au début de l'année 2021, Premier Gold a annoncé qu'il existait un potentiel d'accroître la production à un niveau se situant entre 80 000 à 90 000 onces d'or annuellement à la mine Mercedes. Equinox est devenu le détenteur et l'exploitant de la mine Mercedes depuis avril 2021. Equinox exploite sept mines dans le monde, est très bien capitalisée et est dirigée par une équipe de direction réputée qui, à notre avis, aura la capacité d'aller chercher des gains de productivité sur ce site minier.



À compter du 7 avril 2021, la nouvelle entente de flux d'or et d'argent Mercedes prévoit, en plus des livraisons d'argent décrites aux états financiers consolidés audités de la Société, des livraisons d'or trimestrielles fixes de 1 000 onces d'or affiné de la mine Mercedes (sous réserve d'ajustements à la hausse ou à la baisse dans certaines circonstances), plus un supplément de 6,5 % de ce montant ajusté payable en or affiné. Les livraisons d'or trimestrielles fixes prendront fin lorsqu'un total de 9 000 onces d'or aura été livré (en excluant tout or affiné reçu en vertu du supplément de 6,5 % du montant ajusté). Si le prix moyen trimestriel de l'or est supérieur à 1 650 $ l'once dans un trimestre donné, alors la quantité totale d'or devant être livrée au trimestre suivant sera réduite de 100 onces d'or affiné, tandis que si le prix moyen trimestriel de l'or est inférieur à 1 350 $ l'once, alors la quantité totale d'or devant être livrée sera augmentée de 100 onces d'or affiné. En parallèle à la signature par la Société de l'entente de flux d'or et d'argent Mercedes, le prêt au titre de l'or payé d'avance a été résilié.



À l'instar de l'entente de flux antérieure, l'entente de flux d'or et d'argent Mercedes continuera de prévoir un flux de 100 % de l'argent provenant de la mine Mercedes jusqu'à ce que 3,75 millions d'onces d'argent (2,73 millions d'onces au 31 mars 2021) aient été livrées à la Société, ainsi que des livraisons annuelles d'au moins 300 000 onces d'argent jusqu'à ce que 2,1 millions d'onces d'argent (1,5 million d'onces au 31 mars 2021) aient été livrées à la Société.





Flux d'or et d'argent Mercedes - Equinox Gold Corp. : Le 7 avril 2021, la Société a modifié le flux d'argent à l'égard des mines Mercedes et South Arturo en lien avec la clôture de l'acquisition de Premier Gold Mines Limited (« Premier Gold ») par Equinox Gold Corp. (« Equinox ») et la création d'une nouvelle société du nom de i-80 Gold Corp. (« i-80 Gold »). La Société a conclu une deuxième entente d'achat et de vente (d'or et d'argent) mise à jour et révisée avec certaines filiales d'Equinox en ce qui a trait à la mine Mercedes au Mexique (le « flux d'or et d'argent Mercedes »). Au début de l'année 2021, Premier Gold a annoncé qu'il existait un potentiel d'accroître la production à un niveau se situant entre 80 000 à 90 000 onces d'or annuellement à la mine Mercedes. Equinox est devenu le détenteur et l'exploitant de la mine Mercedes depuis avril 2021. Equinox exploite sept mines dans le monde, est très bien capitalisée et est dirigée par une équipe de direction réputée qui, à notre avis, aura la capacité d'aller chercher des gains de productivité sur ce site minier. À compter du 7 avril 2021, la nouvelle entente de flux d'or et d'argent Mercedes prévoit, en plus des livraisons d'argent décrites aux états financiers consolidés audités de la Société, des livraisons d'or trimestrielles fixes de 1 000 onces d'or affiné de la mine Mercedes (sous réserve d'ajustements à la hausse ou à la baisse dans certaines circonstances), plus un supplément de 6,5 % de ce montant ajusté payable en or affiné. Les livraisons d'or trimestrielles fixes prendront fin lorsqu'un total de 9 000 onces d'or aura été livré (en excluant tout or affiné reçu en vertu du supplément de 6,5 % du montant ajusté). Si le prix moyen trimestriel de l'or est supérieur à 1 650 $ l'once dans un trimestre donné, alors la quantité totale d'or devant être livrée au trimestre suivant sera réduite de 100 onces d'or affiné, tandis que si le prix moyen trimestriel de l'or est inférieur à 1 350 $ l'once, alors la quantité totale d'or devant être livrée sera augmentée de 100 onces d'or affiné. En parallèle à la signature par la Société de l'entente de flux d'or et d'argent Mercedes, le prêt au titre de l'or payé d'avance a été résilié. À l'instar de l'entente de flux antérieure, l'entente de flux d'or et d'argent Mercedes continuera de prévoir un flux de 100 % de l'argent provenant de la mine Mercedes jusqu'à ce que 3,75 millions d'onces d'argent (2,73 millions d'onces au 31 mars 2021) aient été livrées à la Société, ainsi que des livraisons annuelles d'au moins 300 000 onces d'argent jusqu'à ce que 2,1 millions d'onces d'argent (1,5 million d'onces au 31 mars 2021) aient été livrées à la Société. I-80 GOLD FAIT L'ACQUISITION DE LA MINE SOUTH ARTURO

Flux d'argent South Arturo - i-80 Gold Corp. (« i-80 Gold ») : La Société et i-80 Gold ont signé une nouvelle entente de flux d'argent South Arturo prévoyant des livraisons de i-80 Gold à la Société de 100 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs minéralisés existants à la mine South Arturo (détenue à 40 % par i-80 Gold) et 50 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs d'exploration. La mine South Arturo est détenue à 60 % par Nevada Gold Mines LLC (« NGM »), une coentreprise entre Barrick Gold Corporation et Newmont Corporation, et à 40 % par i-80 Gold. Les modalités du flux d'argent South Arturo sont similaires à celles de l'entente de flux antérieure.



En ce qui a trait aux opérations à la mine South Arturo, NGM a connu une autre année exceptionnelle avec une production dépassant de plus de 30 % les niveaux prévus. Cette forte performance reflète les taux de production plus élevés, à 694 tonnes traitées par jour en moyenne. Le 19 janvier 2021, le prédécesseur d'i-80 Gold, Premier Gold a publié une étude de faisabilité préliminaire pour South Arturo faisant état d'une durée d'exploitation de 8 ans, basée sur une estimation des ressources minérales en date du 1 er décembre 2020 qui incluait, en onces attribuables à Nomad, des réserves de 1,9 million d'onces d'argent (3,8 Mt à 15,23 g/t), des ressources mesurées et indiquées de 4,0 millions d'onces d'argent (20,0 Mt à 6,19 g/t) et des ressources minérales présumées de 1,8 million d'onces d'argent (10,1 Mt à 5,47 g/t). En 2020, des programmes de forage ont été réalisés à El Nino, et les résultats initiaux suggèrent un potentiel d'accroître les ressources souterraines et de prolonger la durée de vie de la mine. Une nouvelle estimation des ressources minérales sera préparée en 2021 suivant la réception de tous les résultats de forage pour 2020.





Flux d'argent South Arturo - i-80 Gold Corp. (« i-80 Gold ») : La Société et i-80 Gold ont signé une nouvelle entente de flux d'argent South Arturo prévoyant des livraisons de i-80 Gold à la Société de 100 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs minéralisés existants à la mine South Arturo (détenue à 40 % par i-80 Gold) et 50 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs d'exploration. La mine South Arturo est détenue à 60 % par Nevada Gold Mines LLC (« NGM »), une coentreprise entre Barrick Gold Corporation et Newmont Corporation, et à 40 % par i-80 Gold. Les modalités du flux d'argent South Arturo sont similaires à celles de l'entente de flux antérieure. En ce qui a trait aux opérations à la mine South Arturo, NGM a connu une autre année exceptionnelle avec une production dépassant de plus de 30 % les niveaux prévus. Cette forte performance reflète les taux de production plus élevés, à 694 tonnes traitées par jour en moyenne. Le 19 janvier 2021, le prédécesseur d'i-80 Gold, Premier Gold a publié une étude de faisabilité préliminaire pour South Arturo faisant état d'une durée d'exploitation de 8 ans, basée sur une estimation des ressources minérales en date du 1 décembre 2020 qui incluait, en onces attribuables à Nomad, des réserves de 1,9 million d'onces d'argent (3,8 Mt à 15,23 g/t), des ressources mesurées et indiquées de 4,0 millions d'onces d'argent (20,0 Mt à 6,19 g/t) et des ressources minérales présumées de 1,8 million d'onces d'argent (10,1 Mt à 5,47 g/t). En 2020, des programmes de forage ont été réalisés à El Nino, et les résultats initiaux suggèrent un potentiel d'accroître les ressources souterraines et de prolonger la durée de vie de la mine. Une nouvelle estimation des ressources minérales sera préparée en 2021 suivant la réception de tous les résultats de forage pour 2020. POTENTIEL CONSIDÉRABLE PRÈS DE LA SURFACE QUI POURRAIT MENER À D'AUTRES DÉCOUVERTES À ROBERTSON

Redevance d'or Robertson - Barrick Cortez Inc. : Le 18 février 2021, à la suite d'une analyse stratégique des équipes de direction de Barrick et NGM, l'énorme potentiel géologique des propriétés de NGM a été confirmé et Barrick a précisé ses principaux projets de développement. Barrick a mentionné que les techniques agiles de gestion et d'exploration et de connaissance des gisements implantées à NGM livraient déjà des résultats. Le secteur entre Pipeline et Robertson dans le complexe de Cortez a été mentionné comme étant un secteur offrant des opportunités excitantes pour de nouvelles découvertes majeures.



Le 5 mai 2021, Barrick a mentionné qu'une meilleure connaissance géologique de la région où est située Robertson se transformait en possibilités de croissance. Le forage par étapes, à 300 mètres au-delà des blocs de ressources existants, suggère qu'il y a un potentiel considérable près de la surface qui pourraient mener à d'autres découvertes et confirme le potentiel de cette zone. Barrick revoit également Pipeline, un ancien actif de premier plan, immédiatement adjacent à Robertson qui pourrait permettre à un ajout important à la durée de vie de la mine Cortez. À Robertson, du côté ouest du district, des résultats de forage ont été obtenus pour la cible Distal, à l'ouest des ressources actuelles et qui teste une structure qui pourrait être analogue aux contrôles de minéralisation de la zone Gold Pan/39A. Ces résultats ont donné lieu à plusieurs intercepts d'importance, ce qui confirme la nature du contrôle de minéralisation supposé et une extension à plus faible profondeur de la surface. Les forages de suivi qui débutent au deuxième trimestre de 2021 cibleront l'étendue de la minéralisation à plus faible profondeur et vers le nord. Des essais métallurgiques sont en traitement à l'usine d'oxyde de Pipeline et la lixiviation en tas est en cours. Toujours du côté ouest du district, l'interprétation en sections est en cours entre les gisements Pipeline et Crossroads, de type Carlin, ainsi qu'à cinq kilomètres au nord à Robertson où la minéralisation est associée à une intrusion. La cartographie et l'échantillonnage de surface ont permis d'identifier un contexte structural favorable entre les gisements Pipeline/Crossroads et Robertson en raison des plissements et des failles de chevauchement ainsi que des failles à fort pendage démontrant des anomalies d'or indicatives d'une source en profondeur. Historiquement, aucun forage en profondeur n'a été effectuée sur cette zone qui fera l'objet de forage au cours du deuxième trimestre de 2021.





Redevance d'or Robertson - Barrick Cortez Inc. : Le 18 février 2021, à la suite d'une analyse stratégique des équipes de direction de Barrick et NGM, l'énorme potentiel géologique des propriétés de NGM a été confirmé et Barrick a précisé ses principaux projets de développement. Barrick a mentionné que les techniques agiles de gestion et d'exploration et de connaissance des gisements implantées à NGM livraient déjà des résultats. Le secteur entre Pipeline et Robertson dans le complexe de Cortez a été mentionné comme étant un secteur offrant des opportunités excitantes pour de nouvelles découvertes majeures. Le 5 mai 2021, Barrick a mentionné qu'une meilleure connaissance géologique de la région où est située Robertson se transformait en possibilités de croissance. Le forage par étapes, à 300 mètres au-delà des blocs de ressources existants, suggère qu'il y a un potentiel considérable près de la surface qui pourraient mener à d'autres découvertes et confirme le potentiel de cette zone. Barrick revoit également Pipeline, un ancien actif de premier plan, immédiatement adjacent à Robertson qui pourrait permettre à un ajout important à la durée de vie de la mine Cortez. À Robertson, du côté ouest du district, des résultats de forage ont été obtenus pour la cible Distal, à l'ouest des ressources actuelles et qui teste une structure qui pourrait être analogue aux contrôles de minéralisation de la zone Gold Pan/39A. Ces résultats ont donné lieu à plusieurs intercepts d'importance, ce qui confirme la nature du contrôle de minéralisation supposé et une extension à plus faible profondeur de la surface. Les forages de suivi qui débutent au deuxième trimestre de 2021 cibleront l'étendue de la minéralisation à plus faible profondeur et vers le nord. Des essais métallurgiques sont en traitement à l'usine d'oxyde de Pipeline et la lixiviation en tas est en cours. Toujours du côté ouest du district, l'interprétation en sections est en cours entre les gisements Pipeline et Crossroads, de type Carlin, ainsi qu'à cinq kilomètres au nord à Robertson où la minéralisation est associée à une intrusion. La cartographie et l'échantillonnage de surface ont permis d'identifier un contexte structural favorable entre les gisements Pipeline/Crossroads et Robertson en raison des plissements et des failles de chevauchement ainsi que des failles à fort pendage démontrant des anomalies d'or indicatives d'une source en profondeur. Historiquement, aucun forage en profondeur n'a été effectuée sur cette zone qui fera l'objet de forage au cours du deuxième trimestre de 2021. PROCESSUS STRATÉGIQUE EN COURS À WOODLAWN

Flux d'argent Woodlawn - Heron Resources Limited (« Heron ») : Au cours du premier trimestre de 2021, Heron a entamé des négociations avec des contreparties potentielles. Ces négociations commerciales se poursuivent et sont de nature confidentielle. Heron fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure que le processus stratégique se poursuivra.



Certaines études techniques et certains programmes d'ingénierie se sont poursuivis ou ont été achevés au cours du trimestre. Ces études et programmes ont été entrepris afin de repérer des opportunités à valeur ajoutée, en appui au processus stratégique en cours, qui visent à régler les problèmes techniques qui ont été identifiés dans les opérations de Woodlawn . Les travaux de conception visant l'amélioration du système de flottation par réactifs ont été complétés alors qu'une grande partie des travaux de conception du système de pompage des mousses de flottation et de développement des schémas de procédés a été achevée. Le reste des travaux est prévu pour le prochain trimestre. Le site de la mine Woodlawn demeure en maintenance et entretien à la suite de la suspension des activités le 24 mars 2020, les activités se concentrent sur la préservation de l'infrastructure minière et de traitement en vue d'un redémarrage futur, ainsi que sur la gestion environnementale du site. Suite à la suspension de ses opérations le 24 mars 2020, la mine Woodlawn est demeurée en mode de maintenance et entretien alors que les activités ont pour but de préserver les infrastructures minières et de traitement en vue d'un redémarrage éventuel, et d'assurer la gestion environnementale du site.





Flux d'argent - Heron Resources Limited (« Heron ») : Au cours du premier trimestre de 2021, Heron a entamé des négociations avec des contreparties potentielles. Ces négociations commerciales se poursuivent et sont de nature confidentielle. Heron fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure que le processus stratégique se poursuivra. Certaines études techniques et certains programmes d'ingénierie se sont poursuivis ou ont été achevés au cours du trimestre. Ces études et programmes ont été entrepris afin de repérer des opportunités à valeur ajoutée, en appui au processus stratégique en cours, qui visent à régler les problèmes techniques qui ont été identifiés dans les opérations de . Les travaux de conception visant l'amélioration du système de flottation par réactifs ont été complétés alors qu'une grande partie des travaux de conception du système de pompage des mousses de flottation et de développement des schémas de procédés a été achevée. Le reste des travaux est prévu pour le prochain trimestre. Le site de la mine demeure en maintenance et entretien à la suite de la suspension des activités le 24 mars 2020, les activités se concentrent sur la préservation de l'infrastructure minière et de traitement en vue d'un redémarrage futur, ainsi que sur la gestion environnementale du site. Suite à la suspension de ses opérations le 24 mars 2020, la mine est demeurée en mode de maintenance et entretien alors que les activités ont pour but de préserver les infrastructures minières et de traitement en vue d'un redémarrage éventuel, et d'assurer la gestion environnementale du site. PROGRAMME DE CONTRÔLE DES TENEURS À BLACKWATER DIMINUE LES RISQUES DU PROJET INITIAL

Redevance d'or Blackwater - Artemis Gold Inc. (« Artemis Gold ») : Le 9 février 2021, Artemis Gold a annoncé le dépôt des demandes auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique en vue d'entreprendre un programme de travaux de construction préparatoires en lien avec son projet aurifère Blackwater en Colombie-Britannique, Canada . Le programme de construction est axé sur le déboisement des secteurs des principales infrastructures comme les routes de halage, la première phase du parc à résidus et le secteur du campement. De plus, la construction de la route d'accès au site minier et le terrassement du site de l'usine seront accélérés afin de faciliter la mobilisation rapide sur place de l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction suivant la réception des permis requis pour les travaux. Le processus d'obtention des permis en lien avec le programme de construction devrait prendre plusieurs mois, et les approbations sont attendues au deuxième trimestre de 2021.



Le 29 mars 2021, Artemis Gold a signé un protocole d'entente exécutoire avec Ausenco Engineering Canada Inc. assurant un prix maximum garanti (« PMG ») pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à prix fixe (« IAC ») en vue de construire des installations de traitement de 5,5 millions de tonnes par année et les infrastructures associées sur le projet aurifère Blackwater au centre de la Colombie-Britannique. Le 9 avril 2021, Artemis Gold a signé une lettre de mandat de crédit approuvé et a convenu des conditions de souscription avec Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») et la Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») visant à mettre en place une facilité d'emprunt de 360 millions $ CA (la « facilité d'emprunt du projet »), afin de financer une proportion importante des coûts de construction estimés du projet aurifère Blackwater. Sous réserve de l'approbation finale de crédit et d'une vérification diligente finale, Macquarie et la Banque Nationale s'engagent chacun à souscrire 50 % de la facilité d'emprunt du projet. En appui à l'étude de faisabilité définitive (« EFD ») et en préparation pour le début de la construction sur le projet aurifère Blackwater, Artemis Gold s'affaire à réaliser les activités suivantes : du forage de contrôle des teneurs du minerai afin de préciser les teneurs prévues dans le calendrier détaillé et le plan d'exploitation minière pour la première année de production, des essais métallurgiques, du forage géotechnique dans le cadre des travaux de préparation du site et une étude de British Columbia Hydro. Le programme de travaux pour le premier semestre de 2021 avance à bon train et culminera avec l'achèvement de l'EFD sur le projet aurifère Blackwater d'ici la mi-2021.



Le 4 mai 2021, Artemis Gold a fourni des résultats provisoires du programme de forage de contrôle des teneurs dans la zone de minéralisation à haute teneur , près de la surface. Les principaux objectifs du programme de suivi des teneurs de forage étaient d'optimiser la sélectivité des teneurs et la planification minière dans le but d'assurer la gestion de la quantité et de la teneur du minerai à traiter au cours de la première année d'exploitation, de mieux délimiter le minerai du matériel stérile afin de diminuer la dilution du minerai, d'optimiser le forage et le dynamitage et de fournir un échantillon plus important afin de réduire la fluctuation des teneurs. Une mise à jour des résultats et des conclusions du programme de suivi des teneurs sera fournie au deuxième trimestre de 2021 lorsque les résultats finaux d'analyse auront tous été complétés et interprétés par Artemis Gold.





Redevance d'or Blackwater - Artemis Gold Inc. (« Artemis Gold ») : Le 9 février 2021, Artemis Gold a annoncé le dépôt des demandes auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique en vue d'entreprendre un programme de travaux de construction préparatoires en lien avec son projet aurifère Blackwater en Colombie-Britannique, . Le programme de construction est axé sur le déboisement des secteurs des principales infrastructures comme les routes de halage, la première phase du parc à résidus et le secteur du campement. De plus, la construction de la route d'accès au site minier et le terrassement du site de l'usine seront accélérés afin de faciliter la mobilisation rapide sur place de l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction suivant la réception des permis requis pour les travaux. Le processus d'obtention des permis en lien avec le programme de construction devrait prendre plusieurs mois, et les approbations sont attendues au deuxième trimestre de 2021. Le 29 mars 2021, Artemis Gold a signé un protocole d'entente exécutoire avec Ausenco Engineering Canada Inc. assurant un prix maximum garanti (« PMG ») pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à prix fixe (« IAC ») en vue de construire des installations de traitement de 5,5 millions de tonnes par année et les infrastructures associées sur le projet aurifère Blackwater au centre de la Colombie-Britannique. Le 9 avril 2021, Artemis Gold a signé une lettre de mandat de crédit approuvé et a convenu des conditions de souscription avec Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») et la Banque Nationale du (la « Banque Nationale ») visant à mettre en place une facilité d'emprunt de 360 millions $ CA (la « facilité d'emprunt du projet »), afin de financer une proportion importante des coûts de construction estimés du projet aurifère Blackwater. Sous réserve de l'approbation finale de crédit et d'une vérification diligente finale, Macquarie et la Banque Nationale s'engagent chacun à souscrire 50 % de la facilité d'emprunt du projet. En appui à l'étude de faisabilité définitive (« EFD ») et en préparation pour le début de la construction sur le projet aurifère Blackwater, Artemis Gold s'affaire à réaliser les activités suivantes : du forage de contrôle des teneurs du minerai afin de préciser les teneurs prévues dans le calendrier détaillé et le plan d'exploitation minière pour la première année de production, des essais métallurgiques, du forage géotechnique dans le cadre des travaux de préparation du site et une étude de British Columbia Hydro. Le programme de travaux pour le premier semestre de 2021 avance à bon train et culminera avec l'achèvement de l'EFD sur le projet aurifère Blackwater d'ici la mi-2021. Le 4 mai 2021, Artemis Gold a fourni des résultats provisoires du programme de forage de contrôle des teneurs dans la zone de minéralisation à haute , près de la surface. Les principaux objectifs du programme de suivi des teneurs de forage étaient d'optimiser la sélectivité des teneurs et la planification minière dans le but d'assurer la gestion de la quantité et de la du minerai à traiter au cours de la première année d'exploitation, de mieux délimiter le minerai du matériel stérile afin de diminuer la dilution du minerai, d'optimiser le forage et le dynamitage et de fournir un échantillon plus important afin de réduire la fluctuation des teneurs. Une mise à jour des résultats et des conclusions du programme de suivi des teneurs sera fournie au deuxième trimestre de 2021 lorsque les résultats finaux d'analyse auront tous été complétés et interprétés par Artemis Gold. IMPORTANT PROGRAMME D'EXPLORATION EN COURS À MOSS

Redevance d'or Moss - Northern Vertex Mining Corp. (« Northern Vertex ») : Northern Vertex réalise un programme d'exploration agressif, avec 3 foreuses mobilisées sur le site, dans le but d'accroître les ressources et ainsi prolonger la durée de vie de la mine, et pour tester différentes cibles à l'échelle du district. Les récents résultats comprennent des intersections à haute teneur sur la cible de la veine Ruth, de la minéralisation très répandue au sein des cibles Gold Bridge et Extension Ouest, situées à 1,5 kilomètres à l'ouest de la fosse, et de la minéralisation similaire à celle de la fosse Moss à la cible Ouest. Le programme de forage en phase II a été initié en novembre 2020 et s'est poursuivi jusqu'en février 2021. Les travaux en phase II seront axés sur la cible à haute teneur de la veine Ruth, le forage intercalaire des ressources à Gold Bridge , et cibleront de nouvelles découvertes au sein de la vaste zone de stockwerks minéralisés en or et en argent, tant latéralement qu'en profondeur à la mine Moss. Les programmes de forage combinés en phase I et II totaliseront 32 000 mètres. En plus du programme d'exploration en plusieurs phases, Northern Vertex a continué de mettre en oeuvre, avec succès, différentes nouvelles initiatives afin d'optimiser les opérations et réduire les coûts à la mine Moss.



La mine Moss est présentement la plus grande mine purement aurifère et argentifère en Arizona et présente un énorme potentiel d'exploration. Northern Vertex a indiqué que durant le premier semestre de 2021, le plan d'exploration prévoyait du forage intercalaire, des travaux d'exploration à l'échelle de la propriété, et la définition de cibles de forage en vue de l'expansion des ressources. Au deuxième semestre de 2021, l'exploration sera plutôt axée sur le forage d'expansion des ressources, les travaux de géophysique à l'échelle régionale, et une campagne de forage visant à vérifier des cibles prioritaires à l'échelle régionale.



Le 19 avril 2021, Northern Vertex a annoncé la production de 9 912 onces d'équivalent or de la mine Moss pour le trimestre terminé le 31 mars 2021. La production de la fosse Ouest a continué de s'améliorer alors que Northern Vertex a maintenant développé d'importantes zones de production qui permettent un degré maximal d'efficacité de l'exploitation minière. Le décapage initial requis pour dégager la veine Moss dans la fosse Ouest est en grande partie achevé. Bien que les teneurs et la production prévues soient inférieures en 2021 par rapport à 2020, le programme de forage intercalaire actuel a identifié de nombreux secteurs où des forages supplémentaires pourraient améliorer le modèle des ressources et, éventuellement, la mine. Northern Vertex est très enthousiaste au sujet de l'évolution de sa connaissance de la minéralisation de la mine Moss et croit qu'il existe d'importantes possibilités d'améliorer et d'accroître son exploitation.







Redevance d'or Moss - Northern Vertex Mining Corp. (« Northern Vertex ») : Northern Vertex réalise un programme d'exploration agressif, avec 3 foreuses mobilisées sur le site, dans le but d'accroître les ressources et ainsi prolonger la durée de vie de la mine, et pour tester différentes cibles à l'échelle du district. Les récents résultats comprennent des intersections à haute sur la cible de la veine Ruth, de la minéralisation très répandue au sein des cibles et Extension Ouest, situées à 1,5 kilomètres à l'ouest de la fosse, et de la minéralisation similaire à celle de la fosse Moss à la cible Ouest. Le programme de forage en phase II a été initié en novembre s'est poursuivi jusqu'en février 2021. Les travaux en phase II seront axés sur la cible à haute de la veine Ruth, le forage intercalaire des ressources à , et cibleront de nouvelles découvertes au sein de la vaste zone de stockwerks minéralisés en or et en argent, tant latéralement qu'en profondeur à la mine Moss. Les programmes de forage combinés en phase I et II totaliseront 32 000 mètres. En plus du programme d'exploration en plusieurs phases, Northern Vertex a continué de mettre en oeuvre, avec succès, différentes nouvelles initiatives afin d'optimiser les opérations et réduire les coûts à la mine Moss. La mine Moss est présentement la plus grande mine purement aurifère et argentifère en et présente un énorme potentiel d'exploration. Northern Vertex a indiqué que durant le premier semestre de 2021, le plan d'exploration prévoyait du forage intercalaire, des travaux d'exploration à l'échelle de la propriété, et la définition de cibles de forage en vue de l'expansion des ressources. Au deuxième semestre de 2021, l'exploration sera plutôt axée sur le forage d'expansion des ressources, les travaux de géophysique à l'échelle régionale, et une campagne de forage visant à vérifier des cibles prioritaires à l'échelle régionale. Le 19 avril 2021, Northern Vertex a annoncé la production de 9 912 onces d'équivalent or de la mine Moss pour le trimestre terminé le 31 mars 2021. La production de la fosse Ouest a continué de s'améliorer alors que Northern Vertex a maintenant développé d'importantes zones de production qui permettent un degré maximal d'efficacité de l'exploitation minière. Le décapage initial requis pour dégager la veine Moss dans la fosse Ouest est en grande partie achevé. Bien que les teneurs et la production prévues soient inférieures en 2021 par rapport à 2020, le programme de forage intercalaire actuel a identifié de nombreux secteurs où des forages supplémentaires pourraient améliorer le modèle des ressources et, éventuellement, la mine. Northern Vertex est très enthousiaste au sujet de l'évolution de sa connaissance de la minéralisation de la mine Moss et croit qu'il existe d'importantes possibilités d'améliorer et d'accroître son exploitation. CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE 35 M $ À RDM

Redevance d'or RDM - Equinox: Le 9 février 2021, Equinox a annoncé un investissement de 35 millions $ en capital d'expansion, entièrement affecté en frais de découverture capitalisés pour le recul des parois de la fosse, procurant un accès au gisement qui nécessitera moins de découverture lors des années futures. Tel que publié par Equinox, la production de la mine d'or RDM pour 2021 est estimée entre 55 000 et 60 000 onces d'or moyennant des coûts décaissés de 1 000 $ à 1 050 $ par once, et des coûts de maintien tout compris (« CMTC ») de 1 175 $ à 1 225 $ par once. Les CMTC à la mine d'or RDM en 2021 comprennent 10 millions $ de dépenses en immobilisations de maintien, dont 6 millions $ pour augmenter la capacité du parc à résidus, 2 millions $ pour l'équipement et 2 millions $ pour les bâtiments et les infrastructures.





Redevance d'or RDM - Equinox: Le 9 février 2021, Equinox a annoncé un investissement de 35 millions $ en capital d'expansion, entièrement affecté en frais de découverture capitalisés pour le recul des parois de la fosse, procurant un accès au gisement qui nécessitera moins de découverture lors des années futures. Tel que publié par Equinox, la production de la mine d'or RDM pour 2021 est estimée entre 55 60 000 onces d'or moyennant des coûts décaissés de 1 000 $ à 1 050 $ par once, et des coûts de maintien tout compris (« CMTC ») de 1 175 $ à 1 225 $ par once. Les CMTC à la mine d'or RDM en 2021 comprennent 10 millions $ de dépenses en immobilisations de maintien, dont 6 millions $ pour augmenter la capacité du parc à résidus, 2 millions $ pour l'équipement et 2 millions $ pour les bâtiments et les infrastructures. ACTIVTITÉS D'EXPLORATION À SURUCA

Redevance d'or Suruca - Lundin Mining Corporation (« Lundin Mining »): En 2017, la minéralisation au sud-ouest de Suruca a été découverte, présentant des caractéristiques géologiques similaires au gisement Chapada. Lundin Mining a déclaré qu'en 2020, l'objectif était de délimiter la minéralisation cuivre-or au sud-ouest de Suruca. À la fin de 2020, 1 051 trous de forage avaient été effectués à Suruca, pour un total de 87 211 mètres. Au cours de 2020, des forages ont été effectués dans la partie cuivre-or de la zone sud-ouest de Suruca pour 2 047 mètres sur 14 trous de forage, notamment le trou SU_1085 avec 27,4 mètres à 0,25 % Cu, 0,19 g/t Au à partir de 35 mètres, dont 9,6 mètres à 0,32 % Cu et 0,24 g/t Au à partir de 38 mètres. Des programmes distincts d'essais métallurgiques ont été lancés pour les échantillons d'oxyde et de sulfure. Kappes, Cassiday & Associates a mis à jour et complété le programme d'essai qui a confirmé la sensibilité du minerai de Suruca à la lixiviation par cyanure et a recommandé d'autres travaux d'essai de compactage.





Redevance d'or Suruca - Lundin Mining Corporation (« Lundin Mining »): En 2017, la minéralisation au sud-ouest de Suruca a été découverte, présentant des caractéristiques géologiques similaires au gisement Chapada. Lundin Mining a déclaré qu'en 2020, l'objectif était de délimiter la minéralisation cuivre-or au sud-ouest de Suruca. À la fin de 2020, 1 051 trous de forage avaient été effectués à Suruca, pour un total de 87 211 mètres. Au cours de 2020, des forages ont été effectués dans la partie cuivre-or de la zone sud-ouest de Suruca pour 2 047 mètres sur 14 trous de forage, notamment le trou SU_1085 avec 27,4 mètres à 0,25 % Cu, 0,19 g/t Au à partir de 35 mètres, dont 9,6 mètres à 0,32 % Cu et 0,24 g/t Au à partir de 38 mètres. Des programmes distincts d'essais métallurgiques ont été lancés pour les échantillons d'oxyde et de sulfure. Kappes, Cassiday & Associates a mis à jour et complété le programme d'essai qui a confirmé la sensibilité du minerai de Suruca à la lixiviation par cyanure et a recommandé d'autres travaux d'essai de compactage. TROILUS ÉLARGIT LA ZONE SUD-OUEST PAR 40%, À 1.5 KILOMÈTRE

Redevance d'or Troilus - Troilus Gold Corp. (« Troilus »): Au début de l'année 2021, Troilus a annoncé des résultats positifs dans la zone Sud-ouest, incluant un sondage d'expansion à 200 mètres, qui a recoupé de la minéralisation à haute teneur en or entre 50 mètres et 450 mètres sous la surface, à l'extérieur de l'enveloppe des ressources minérales conformes au Règlement 43- 101 et de la fosse envisagée dans l'étude de préfaisabilité. Le 16 mars 2021, Troilus a annoncé d'autres résultats d'analyse en provenance de la zone Sud-ouest, augmentant ainsi l'étendue latérale minéralisée de plus de 25 %. Le 8 avril 2021, Troilus a annoncé les résultats de l'analyse de cinq trous additionnels de forage dans la zone Sud-ouest, ce qui a encore augmenté la zone aurifère de 40 % pour la faire passer à 1,5 kilomètre. Ces résultats font suite au forage de l'hiver 2021 lors duquel Troilus a mis en oeuvre un programme de forage de 7 000 mètres par mois, dans le but d'augmenter l'étendue des ressources minérales estimées dans la zone Sud-ouest, de réaliser du forage de définition dans les zones Z87 et J, ainsi que du forage géotechnique en appui à l'étude de préfaisabilité. Une étude de préfaisabilité devrait être publiée au deuxième semestre de l'année 2021 tandis que le dépôt de l'étude d'impact environnemental est prévu pour le début de l'année 2022 sur le projet aurifère Troilus.

Capital-actions :

Le 31 mars 2021, il y avait 566 364 957 actions ordinaires de Nomad en circulation. En date du 10 mai 2021, la Société comptait 566 387 457 actions ordinaires, 11 593 715 options d'achat d'actions et 22 881 734 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation. La Société comptait également 1 461 300 unités d'actions de négociation restreinte et 673 800 unités d'actions différées en circulation. En vertu du paiement différé payable à Yamana Gold Inc. et en se basant sur le taux de change journalier $ CA / $ US publié par la Banque du Canada le 10 mai 2021, 13 508 037 actions ordinaires devraient être émises si l'exercice de l'option de conversion avait lieu à cette date.

Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), incluant les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues attribuables à Nomad, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.

En plus des mesures non conformes aux IFRS décrites ci-bas, les revenus de la Société qui sont tirés des redevances et des flux sont convertis en onces d'équivalent or (« OEO ») en divisant les revenus au cours d'une période définie par le prix moyen réalisé par once d'or pour les revenus tirés de flux d'or et en divisant les revenus par le prix moyen de l'or pour les revenus tirés de redevances d'or pour la période respective. L'argent gagné en vertu d'ententes de redevances et de flux est converti en OEO en multipliant les onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en divisant le résultat par le prix moyen de l'or pour la période.

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé à Yamana Gold Inc. et la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance, et le recouvrement d'impôt sur le résultat différé en lien avec les droits de flux sujets à la transaction par prise de contrôle inversée. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, et d'autres sociétés pourraient calculer ces mesures différemment. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Redevances Nomad, est la « personne qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101 qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances et de flux, dont 7 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Redevances Nomad Ltée

Bilans consolidés (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



31 mars 2021

31 décembre 2020



$

$

Actifs



Actifs courants



Trésorerie 25 332

22 517

Débiteurs 791

1 349

Prêt au titre de l'or payé d'avance 6 131

6 920

Autres actifs 1 048

1 023

Total des actifs courants 33 302

31 809



Actifs non courants



Prêt au titre de l'or payé d'avance 6 176

8 237

Droits à des redevances, à des flux et autres intérêts 206 001

207 923

Impôt différé 42 166

42 059

Total des actifs non courants 254 343

258 219

Total des actifs 287 645

290 028



Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 3 527

4 391

Total des passifs courants 3 527

4 391







Passifs non courants



Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 9 204

9 046

Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 2 619

3 013

Total des passifs non courants 11 823

12 059

Total des passifs 15 350

16 450



Capitaux propres



Actions ordinaires 254 988

254 210

Bons de souscription 2 838

2 838

Surplus d'apport 3 540

3 091

Résultats non distribués 10 929

13 439

Total des capitaux propres 272 295

273 578

Total des passifs et des capitaux propres 287 645

290 028



Redevances Nomad Ltée

États consolidés du résultat (de la perte) et du résultat global (de la perte globale) (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trois mois terminés le

31 mars 2021

31 mars 2020



$

$

Produits



Ventes d'or et d'argent 9 338

6 376

Autres produits 314

--

Total des produits 9 652

6 376

Coût des ventes







Coût d'achat de l'or et de l'argent 3 306

4 380

Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts 3 470

1 254

Total du coût des ventes 6 776

5 634

Marge brute 2 876

742

Autres charges (produits) d'exploitation :







Charges générales et administratives 1 375

609

Rémunération fondée sur des actions 662

--

Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance 1 118

(923)

Total des autres charges (produits) d'exploitation 3 155

(314)

Résultat (perte) d'exploitation (279)

1 056

Autres produits (charges)







Variation de la juste valeur de l'option de conversion 394

--

Charges financières (403)

--

Perte de change (9)

--

Total des autres charges (18)

--

Résultat (perte) avant l'impôt sur le résultat (297)

1 056

Recouvrement d'impôt 39

--

Résultat net (perte nette) et résultat global (perte globale) (258)

1 056

Résultat par action







De base et dilué 0,00

0,00

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation







De base et dilué (en milliers) 566 144

327 718



Redevances Nomad Ltée

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



Trois mois terminés le

31 mars 2021

31 mars 2020



$

$

Activités d'exploitation



Résultat net (perte nette) de la période (258)

1 056

Ajustements au titre des éléments suivants :



Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance 1 522

3 942

Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts 3 470

1 254

Rémunération fondée sur des actions 662

--

Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance 1 118

(923)

Variation de la juste valeur de l'option de conversion (394)

--

Recouvrement d'impôt différé (107)

--

Charges financières 239

--

Intérêts reçus 210

310

Variations des autres actifs et passifs



Débiteurs 558

--

Autres actifs (28)

300

Créditeurs et charges à payer (672)

(375)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 6 320

5 564

Activités d'investissement



Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance --

(15 500)

Acquisition de droits à des redevances, à des flux et d'autres intérêts (1 192)

--

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 192)

(15 500)

Activités de financement



Frais d'émission d'actions (8)

--

Frais de financement (85)

--

Dividendes versés (2 220)

--

Investissement net de la société mère --

14 628

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (2 313)

14 628

Augmentation nette de la trésorerie 2 815

4 692

Trésorerie à l'ouverture de la période 22 517

--

Trésorerie à la clôture de la période 25 332

4 692



SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 19:09 et diffusé par :