Services aux Autochtones Canada annonce les gagnantes de 2021 des Prix d'excellence en soins infirmiers





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Au cours d'une année pleine d'incertitudes, les infirmiers et infirmières, qui se sont mobilisés pour soutenir sans faillir un système de santé souvent débordé, se sont révélés être l'une des rares constantes dans le pays. Dans de nombreuses communautés des Premières Nations et inuites, les infirmiers et infirmières sont le principal point de contact pour l'accès aux soins de santé et fournissent des services et des soins essentiels aux membres de la communauté dans le besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé le nom des gagnantes des Prix d'excellence en soins infirmiers de 2021. Au début de la Semaine nationale des soins infirmiers, les prix de cette année ont été décernés à trois infirmières pour leur dévouement remarquable et les efforts exceptionnels qu'elles ont faits pour offrir aux Premières Nations et aux Inuits des soins de santé d'excellente qualité adaptés à la culture :

Jennifer Lister , infirmière en santé publique au service d'une Première Nation innue du Nord, qui, après un changement de carrière soudain, a réalisé que les soins infirmiers communautaires étaient sa véritable passion.

, infirmière en santé publique au service d'une Première Nation innue du Nord, qui, après un changement de carrière soudain, a réalisé que les soins infirmiers communautaires étaient sa véritable passion. Krystel Cyra Kho , qui est issue d'une famille d'infirmières et travaille au Nunavut pour offrir aux Inuits des programmes de santé de qualité.

, qui est issue d'une famille d'infirmières et travaille au pour offrir aux Inuits des programmes de santé de qualité. Chantelle Hughes-Kreutzer , une infirmière employée par Services aux Autochtones Canada (SAC) qui dirige les efforts de vaccination contre les maladies évitables au sein des Premières Nations tout en préconisant des soins de santé respectueux et adaptés à la culture.

Ces prix annuels soulignent l'esprit d'initiative, la détermination et le dévouement extraordinaires des infirmiers et infirmières de première ligne qui fournissent des soins de santé essentiels aux communautés des Premières Nations et inuites du Canada. Les trois gagnantes - mises en candidature par leurs pairs - ont manifesté leur engagement à l'égard de la pratique des soins infirmiers en faisant preuve d'un jugement solide et de professionnalisme et en accomplissant un travail culturellement sûr dans le domaine des soins de santé.

Souvent, dans les communautés autochtones, les infirmiers et infirmières doivent relever des défis particuliers en matière de soins de santé. Même avec les complications supplémentaires apportées par une pandémie sans précédent, les infirmiers et infirmières ont poursuivi leur travail avec une intégrité incroyable tout en servant les Premières Nations et les Inuits. Malgré tous les obstacles, leur détermination était inébranlable. Nous remercions les trois gagnantes ainsi que tous les infirmiers et infirmières du Canada pour l'admirable résilience dont ils ont fait preuve en prodiguant des soins aux communautés pendant cette période.

Citations

« Nous savons que même dans le meilleur des contextes, les soins infirmiers sont une profession qui demande un dévouement et des sacrifices constants. Au cours de la dernière année marquée par la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une persévérance et une passion sans pareilles chez les infirmiers et infirmières qui servent les communautés des Premières Nations et des inuites. Aujourd'hui, je félicite Jennifer Lister, Krystel Cyra Kho et Chantelle Hughes-Kreutzer et je leur rends hommage pour les soins qu'elles ont prodigués et pour leurs contributions à la santé et au bien-être des Premières Nations et des Inuits.

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

