Les Women of the Channel Awards de CRN soulignent l'apport de quatre Sherweboises d'influence à l'industrie des TI





Sherweb, fournisseur mondial primé de solutions cloud de Microsoft, a annoncé aujourd'hui que CRN, une marque de l'organisation The Channel Company, avait sélectionné quatre de ses cheffes de file dans sa liste 2021 des femmes de l'industrie.

Cette distinction célèbre le succès de pionnières au sein de l'industrie des TI qui ouvrent les portes à la prochaine génération de professionnelles dans le domaine. Les lauréates de Sherweb forment un groupe de dirigeantes et de figures de proue avec divers profils démographiques :

Roselande François, directrice des partenariats stratégiques et du développement des affaires

Celine Kaprielian, responsable des programmes de formation des partenaires

Maude Tanguay, responsable des programmes de succès des partenaires

Tania Fortin, gestionnaire de comptes

« C'est encourageant de voir que notre industrie reconnaît des qualités n'étant pas typiquement associées aux hommes », note Roselande François, une des gagnantes. « Par exemple, lorsque j'ai appris à être vulnérable en occupant un poste d'influence, ma crédibilité s'est grandement accentuée. Je suis devenue une meilleure mentore et accompagnatrice en montrant que je n'étais pas parfaite, que je pouvais aussi commettre des erreurs. Je crois que c'est l'approche que nous verrons de plus en plus dans le domaine des TI. »

Matthew Cassar, cofondateur et cochef de la direction de Sherweb, avait ceci à dire : « Sherweb est très fière d'être un lieu de travail toujours plus inclusif. Des femmes d'influence évoluent dans chaque service et à chaque niveau de notre organisation, et cela ajoute une richesse à nos équipes. Être reconnus quatre fois plutôt qu'une confirme que nous sommes sur la bonne voie vers l'exploitation des multiples avantages de notre force de travail diversifiée. »

