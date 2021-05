Empire poursuit l'expansion de FreshCo et annonce l'ouverture de trois nouveaux magasins en Alberta





L'ouverture de 40 magasins FreshCo dans l'Ouest canadien est confirmée à ce jour.

Vingt-huit magasins sont maintenant ouverts en Colombie-Britannique, en Saskatchewan , au Manitoba et en Alberta

, au et en Les coûts de fermeture des magasins, qui se chiffrent à 6,3 millions de dollars, seront imputés au premier trimestre de l'exercice financier 2022.

STELLARTON, NS, le 10 mai 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé l'ouverture de trois autres magasins FreshCo dans le cadre de l'expansion de sa bannière d'escompte en Alberta. Dans le cadre de cette annonce, la Société confirme l'ouverture de 40 magasins sur environ 65 dans l'Ouest canadien, incluant 12 en Alberta.

Empire a ouvert 15 magasins au cours de l'exercice 2021 et s'est conformée à l'engagement du Projet Horizon d'ouvrir 10 à 15 magasins FreshCo au cours de l'année.

« Les clients de l'Alberta accueillent FreshCo à bras ouverts et sont ravis de l'arrivée d'une nouvelle chaîne de magasins d'escompte dans leurs marchés locaux », déclare Mike Venton, directeur général des magasins d'escompte. « Notre équipe de dirigeants de première ligne et d'employés en magasin dans l'Ouest est déterminée à poursuivre l'ouverture de magasins qui respectent nos promesses en matière de fraîcheur et de prix, et notre garantie de produit en stock. La réaction concurrentielle à notre entrée sur le marché nous donne une grande confiance dans notre marque et nos stratégies de marketing. »

Depuis avril 2019, la Société a ouvert 16 magasins FreshCo en Colombie-Britannique, six au Manitoba, quatre en Saskatchewan et deux en Alberta. La Société prévoit l'ouverture des 40 magasins FreshCo dans l'Ouest canadien d'ici la fin de l'exercice 2022.

Voici les trois conversions de magasins Safeway en magasins FreshCo annoncées aujourd'hui pour l'Alberta : Jasper Gates à Edmonton, Lewis Estates à Edmonton et Downtown Fort McMurray. Les magasins Safeway et Sobeys devraient fermer au deuxième trimestre de l'exercice 2022 pour ouvrir leurs portes en tant que magasins FreshCo d'ici la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2022.

La Société collaborera avec les syndicats représentant les employés de Safeway touchés en Alberta et dans le Nord de l'Ontario pour s'assurer de respecter les conventions collectives dans leur intégralité. Ces employés auront diverses options, y compris la possibilité de travailler dans un autre magasin Safeway de notre réseau ou dans l'un des nouveaux magasins FreshCo.

Les coûts de fermeture et de conversion sont estimés à environ 6,3 millions de dollars avant impôts et seront déduits des bénéfices au troisième trimestre de l'exercice 2022.

Cliquez ici pour obtenir la liste complète de l'emplacement des 40 magasins FreshCo confirmés à ce jour.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc. et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 127 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.empireco.ca/fr/) ou sur SEDAR (www.sedar.com).

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

L'expansion de FreshCo dans l'Ouest canadien, y compris les attentes de la Société en ce qui a trait à la rentabilité et aux résultats d'exploitation futurs, au montant et à l'échéancier des dépenses, au nombre de nouveaux magasins, ainsi qu'à l'emplacement, à la faisabilité et au moment des travaux et des conversions, pourrait être influencée par le nouveau coronavirus (COVID-19), les échéanciers des travaux et l'octroi des permis, l'environnement économique et les relations de travail.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2020 de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la Société, sous réserve de modifications. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la Société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

