La FPN demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de stabiliser les services de police dans la vallée du bas Fraser, notamment en y affectant les ressources appropriées, pour contrer la menace croissante que représentent les gangs criminels





SURREY, BC, le 10 mai 2021 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale (FPN), à la suite d'une série de dangereuses fusillades publiques liées à des gangs criminels dans la vallée du bas Fraser :

« Encore une fois, une fusillade liée à des gangs criminels dans un endroit assidûment fréquenté par le public a mis en danger la vie de policiers et de civils innocents. Par conséquent, la FPN demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de prendre les mesures suivantes :

Injecter des ressources additionnelles dans les services de police pour financer les enquêtes et les activités antigang dans la vallée du bas Fraser. Partout dans cette région, les services de police, à commencer par la GRC, manquent de ressources depuis beaucoup trop longtemps, ce qui contribue à l'escalade de la violence.





Ordonner au service de police de Surrey de cesser de proposer aux policiers actifs dans la vallée du bas Fraser, y compris ceux de l'équipe intégrée d'enquête sur les homicides, de se joindre à un éventuel service de police qui est pour l'instant inactif. Ce n'est pas le moment de retirer les trop rares ressources du service actif dans la vallée du bas Fraser.

Il faut agir immédiatement pour protéger les innocents, y compris les policiers, pendant cette crise. Il est plus important que jamais de veiller à ce que les services de police disposent de ressources et d'un financement adéquats pour protéger le public contre les gangs criminels et la violence qu'ils continuent de perpétrer. »

