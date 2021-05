Groupe TVA annonce ses résultats pour le premier trimestre 2021.





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des produits d'exploitation de 140,8 millions, en hausse de 3,7 millions sur le premier trimestre 2020. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 4,5 millions de dollars soit une perte de 0,10 $ par action comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 0,7 million ou une perte de 0,02 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2020.

Faits saillants liés à l'exploitation du premier trimestre :

BAIIA ajusté 1 consolidé de 2 136 000 $, soit une variation défavorable de 6 371 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2020;

consolidé de 2 136 000 $, soit une variation défavorable de 6 371 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2020; BAIIA ajusté 1 négatif du secteur télédiffusion de 3 421 000 $, soit une variation défavorable de 7 250 000 $ principalement attribuable à la baisse de rentabilité de « TVA Sports » dont l'augmentation importante des coûts provient de la modification du calendrier de diffusion de la saison 2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey (« LNH »), compensée en partie par l'augmentation de la rentabilité du Réseau TVA ainsi que des activités de production commerciale;

négatif du secteur télédiffusion de 3 421 000 $, soit une variation défavorable de 7 250 000 $ principalement attribuable à la baisse de rentabilité de « TVA Sports » dont l'augmentation importante des coûts provient de la modification du calendrier de diffusion de la saison 2020-2021 de la Ligue Nationale de Hockey (« LNH »), compensée en partie par l'augmentation de la rentabilité du Réseau TVA ainsi que des activités de production commerciale; BAIIA ajusté 1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 3 628 000 $, soit un écart favorable de 456 000 $ attribuable à l'augmentation de la rentabilité de l'ensemble des activités du secteur à l'exception des activités d'effets visuels, contrebalancée en partie par le démarrage des activités de production virtuelle qui n'ont pas atteint leur plein potentiel de revenus;

du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 3 628 000 $, soit un écart favorable de 456 000 $ attribuable à l'augmentation de la rentabilité de l'ensemble des activités du secteur à l'exception des activités d'effets visuels, contrebalancée en partie par le démarrage des activités de production virtuelle qui n'ont pas atteint leur plein potentiel de revenus; BAIIA ajusté 1 du secteur magazines de 1 763 000 $, soit une variation favorable de 1 099 000 $ grandement attribuable à l'aide gouvernementale supplémentaire reçue dans le contexte de la crise sanitaire ainsi qu'aux différentes économies de coûts qui ont permis de compenser la baisse des revenus en kiosque et des revenus publicitaires;

du secteur magazines de 1 763 000 $, soit une variation favorable de 1 099 000 $ grandement attribuable à l'aide gouvernementale supplémentaire reçue dans le contexte de la crise sanitaire ainsi qu'aux différentes économies de coûts qui ont permis de compenser la baisse des revenus en kiosque et des revenus publicitaires; BAIIA ajusté 1 du secteur production et distribution (« Incendo ») de 113 000 $, soit un écart défavorable de 554 000 $, une conséquence directe de la pandémie qui a engendré un retard au niveau de la distribution des films produits au cours de l'année 2020;

du secteur production et distribution (« Incendo ») de 113 000 $, soit un écart défavorable de 554 000 $, une conséquence directe de la pandémie qui a engendré un retard au niveau de la distribution des films produits au cours de l'année 2020; Certains de nos secteurs ont pu bénéficier, encore ce trimestre-ci, de la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») à la hauteur de 2 373 000 $ afin de soutenir le niveau d'emploi dans un contexte où ceux-ci sont encore affectés par la crise sanitaire qui perdure.

« Bien que la baisse du BAIIA ajusté1 de ce trimestre soit essentiellement attribuable à l'augmentation des coûts de la chaîne « TVA Sports » liée au calendrier condensé de la saison 2020-2021 de la LNH, notre volume d'affaires reprend progressivement, se rapprochant des tendances habituelles. C'est grâce au maintien de mesures sanitaires rigoureuses, à l'adaptation de nos environnements et nos méthodes de travail, ainsi qu'à la mobilisation de nos équipes que nous réussissons à atténuer graduellement les impacts qu'a eu et continue d'avoir la crise actuelle. Cela dit, le contexte demeure fragile et nos activités continuent d'être tributaires de l'évolution de plusieurs facteurs tels que les mesures gouvernementales qui sont mises en place afin de freiner la propagation de la COVID-19 et la situation précaire dans laquelle se retrouvent certains de nos clients et annonceurs », a affirmé le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

__________________________ 1 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après.

« Malgré ce contexte, nous voyons des signes encourageants, notamment au niveau du marché publicitaire du secteur de la télédiffusion qui démontre une croissance par rapport au trimestre correspondant de 2020, autant du côté du Réseau TVA que de nos chaînes spécialisées. Nos plateformes numériques, notamment notre nouvelle destination TVA+, continuent de gagner en popularité, et d'ainsi accélérer la croissance de nos revenus publicitaires non traditionnels. Avec 39,4 parts2 de marché consolidées pour ce premier trimestre de 2021, nos émissions sont toujours parmi les plus regardées au Québec et ont continué de se démarquer, notamment avec les retours très attendus de la fiction Les Beaux malaises 2.0 et du variété Star Académie qui ont atteint respectivement des auditoires moyens de près de 1,7 million et 1,4 million de téléspectateurs.

« Dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, le volume d'activités a repris, en croissance par rapport à l'année précédente dans la plupart des secteurs. Forts d'un environnement de travail des plus sécuritaires et adapté aux nouvelles mesures sanitaires, nous sommes heureux d'accueillir dans nos installations la méga production du studio Paramount, Transformers, dont le début des tournages est prévu pour le prochain trimestre. À nouveau cette année, le tournage de séries télé internationales aura un apport important chez MELS qui se positionne avantageusement comme une destination de choix pour ce segment d'industrie en croissance. Par ailleurs, notre nouvelle offre de production virtuelle continue de susciter beaucoup d'intérêt de la part de nos clients qui ont débuté l'exploitation de cette technologie, tant pour les tournages cinématographiques que pour des productions publicitaires », a poursuivi M. Péladeau.

« Bien que la baisse des produits d'exploitation du secteur magazines se soit poursuivie et accentuée dans le contexte actuel, l'aide gouvernementale supplémentaire reçue afin de soutenir nos activités, jumelée à nos efforts de synergies opérationnelles, ont permis de continuer de dégager un BAIIA ajusté3 en hausse ainsi qu'une marge bénéficiaire de près de 17 %. Encore une fois, nous sommes ravis de constater, selon le plus récent sondage Vividata, que TVA est toujours l'éditeur de magazines francophones numéro 1 au Québec4 avec plus de 3,4 millions de lecteurs multiplateformes pour ses titres mensuels francophones.

Nos activités de production de contenu se sont poursuivies du côté d'Incendo, autant via la production locale que via les coproductions avec la Nouvelle-Zélande. Malgré l'impact qu'a eu le confinement du printemps dernier sur notre capacité de distribuer nos films au rythme habituel, la distribution de nos premières comédies romantiques produites en 2020 débutera aux États-Unis et à l'international au cours du prochain trimestre, concrétisant ainsi les efforts de production des derniers mois. Ce secteur d'activités est parfaitement aligné pour nous permettre de bénéficier de la forte demande pour les contenus originaux, en plus de diversifier nos sources de revenus et d'élargir notre présence dans les marchés anglophones.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous nos employés de l'ensemble de nos secteurs et partout au Québec qui nous permettent de poursuivre notre mission d'informer et divertir les Québécois en cette période particulière qui perdure », a conclu M. Péladeau.

_________________________________ 1 Source : Numeris - Québec franco, 1er janvier au 31 mars 2021, l-d, 2h-2h, t2+ 2 Voir la définition du BAIIA ajusté ci-après. 3 Source : Vividata, Hiver 2021, Total Canada, 14+, 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020

Mise à jour sur le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19

Les résultats du premier trimestre doivent être mis en perspective dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui continue d'avoir des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Malgré les contraintes occasionnées par celle-ci, la Société a continué et continuera de maintenir ses activités essentielles visant à informer en plus de divertir la population, tout en protégeant la santé et la sécurité de ses employés et du public. La Société assure d'ailleurs un service d'information en continu sur cette crise sanitaire aux téléspectateurs via le Réseau TVA ainsi que la chaîne spécialisée « LCN ».

Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que des impacts financiers se fassent encore ressentir au cours des prochains trimestres. Parmi ceux-ci, notons les suivants :

· Une variabilité importante de nos revenus et de nos coûts de contenu associés à la diffusion en direct d'événements sportifs organisés par des ligues professionnelles, considérant que la reprise des activités de celles-ci implique l'annulation de certains événements ou des changements importants quant à leur format ou calendrier de diffusion;

· Une réduction significative des revenus publicitaires dans les marchés ou secteurs encore affectés par la crise sanitaire et qui aurait inévitablement des impacts sur les secteurs télédiffusion et magazines;

· Une variation du niveau d'activités du secteur MELS et de celui de la production et distribution découlant d'un arrêt ou d'une reprise de nos activités de production et distribution de contenu complexifiée et ralentie par certains facteurs. Parmi ceux-ci, notons le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale sur les plateaux de tournage, la fermeture des frontières avec certains pays et les défis au niveau de l'assurabilité des productions;

· Une réduction possible de la fréquence de mise en marché de certaines publications qui affecterait les revenus du secteur magazines.

En raison de la baisse de leurs revenus, plusieurs entités des différents secteurs de la Société se sont qualifiées à la SSUC, ce qui a permis à la Société d'atténuer certains impacts reliés à la crise actuelle.

Étant donné l'incertitude entourant la durée de la pandémie et les répercussions qu'elle pourrait avoir, il nous est impossible à l'heure actuelle d'en prédire l'effet global sur nos résultats opérationnels et financiers, mais nous sommes d'avis que notre bonne santé financière actuelle, notre solide bilan et les mesures mises de l'avant nous permettront de continuer de dégager des flux de trésorerie positifs.

L'équipe de direction de Groupe TVA de même que son conseil d'administration surveillent de façon continue l'impact de la crise sanitaire sur les secteurs d'activités de la Société, ses employés, ses clients, ses partenaires d'affaires, ainsi que sur la population du Québec afin de prendre les mesures appropriées pour assurer la bonne continuité des affaires de l'entreprise et maintenir ses stratégies à long terme.

Définition

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du BAIIA ajusté adoptée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels ainsi que dans le secteur production et distribution), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage, les risques liés aux relations de travail ainsi que les risques liés aux urgences en matière de santé publique, notamment la COVID-19, et toute mesure d'urgence mise en oeuvre par le gouvernement.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et www.groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle 2020 de la Société.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 10 mai 2021 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Les états financiers consolidés résumés au 31 mars 2021, accompagnés des notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.groupetva.ca.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des résultats

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)











Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

Note 2021 2020











Revenus 2 140 808 $ 137 134 $











Achats de biens et services 3 102 919

91 739

Coûts liés au personnel 3 35 753

36 888

Amortissement

8 258

8 531

Charges financières 4 701

670

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres 5 (273)

302

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(6 550)

(996)













Recouvrement d'impôts

(1 696)

(27)













Part du bénéfice dans les entreprises associées

(402)

(257)

Perte nette

(4 452) $ (712) $











(Perte) bénéfice net(te) attribuable aux (à la) :









Actionnaires

(4 451) $ (723) $ Participation ne donnant pas le contrôle

(1)

11













Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires

(0,10) $ (0,02) $ Nombre moyen pondéré d'actions de base en circulation et diluées

43 205 535

43 205 535



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)











Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

Note 2021 2020











Perte nette

(4 452) $ (712) $











Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :









Régimes à prestations définies :









Gain sur réévaluations 8 29 500

-

Impôts différés

(7 800)

-





21 700

-













Résultat global

17 248 $ (712) $











Résultat global attribuable aux (à la) :









Actionnaires

17 249 $ (723) $ Participation ne donnant pas le contrôle

(1)

11















Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)











Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua-

bles à la

partici-

pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-

actions

(note 6) Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments

du résultat

global -

Régimes à

prestations

définies

























Solde au 31 décembre 2019 207 280 $ 581 $ 75 858 $ 5 274 $ 1 196 $ 290 189 $ (Perte) bénéfice net(te) ?

?

(723)

?

11

(712)

Solde au 31 mars 2020 207 280

581

75 135

5 274

1 207

289 477

Bénéfice net ?

?

33 040

?

13

33 053

Autres éléments du résultat global ?

?

?

(9 911)

?

(9 911)

Solde au 31 décembre 2020 207 280

581

108 175

(4 637)

1 220

312 619

Perte nette ?

?

(4 451)

?

(1)

(4 452)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

21 700

?

21 700

Solde au 31 mars 2021 207 280 $ 581 $ 103 724 $ 17 063 $ 1 219 $ 329 867 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)









31 mars

2021 31 décembre

2020









Actif

















Actif à court terme







Espèces 2 364 $ 2 838 $ Débiteurs 148 132

137 177

Crédits d'impôt et aide gouvernementale à recevoir 11 396

16 883

Impôts sur le bénéfice 6 065

1 391

Contenu audiovisuel 113 447

112 982

Charges payées d'avance 7 795

3 217



289 199

274 488

Actif à long terme







Contenu audiovisuel 66 631

57 245

Immobilisations 160 523

165 247

Actifs liés au droit d'utilisation 9 536

10 326

Actifs incorporels 23 620

25 028

Écart d'acquisition 21 696

21 696

Impôts différés 12 857

23 923

Autres éléments d'actif 16 259

11 238



311 122

314 703

Total de l'actif 600 321 $ 589 191 $

GROUPE TVA INC.

Bilans consolidés (suite)

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)











Note 31 mars

2021 31 décembre

2020











Passif et capitaux propres





















Passif à court terme









Découvert bancaire

3 252 $ 1 699 $ Créditeurs, charges à payer et provisions

115 861

106 066

Droits de contenu à payer

93 456

62 252

Revenus reportés

9 090

14 077

Impôts sur le bénéfice

754

8 415

Tranche à court terme des obligations locatives

2 727

3 001

Dette échéant à court terme

23 992

27 117





249 132

222 627

Passif à long terme









Obligations locatives

8 349

9 148

Autres éléments de passif

9 789

38 223

Impôts différés

3 184

6 574





21 322

53 945

Capitaux propres









Capital-actions 6 207 280

207 280

Surplus d'apport

581

581

Bénéfices non répartis

103 724

108 175

Cumul des autres éléments du résultat global

17 063

(4 637)

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

328 648

311 399

Participation ne donnant pas le contrôle

1 219

1 220





329 867

312 619

Éventualités 10







Total du passif et des capitaux propres

600 321 $ 589 191 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

Note 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Perte nette

(4 452) $ (712) $ Ajustements pour :









Amortissement

8 258

8 531

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(402)

(257)

Impôts différés

(124)

(2 135)

Autres

(81)

22





3 199

5 449

Variation nette hors caisse des éléments d'exploitation

4 238

10 129

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

7 437

15 578













Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions d'immobilisations

(3 737)

(4 823)

Acquisitions d'actifs incorporels

(1 004)

(1 033)

Acquisition d'entreprises 5 (606)

?

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(5 347)

(5 856)













Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Variation nette du découvert bancaire

1 553

5 416

Variation nette du crédit rotatif

(3 085)

(14 732)

Remboursement d'obligations locatives

(979)

(856)

Autres

(53)

(53)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

(2 564)

(10 225)













Variation nette des espèces

(474)

(503)

Espèces au début de la période

2 838

3 383

Espèces à la fin de la période

2 364 $ 2 880 $











Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation









Intérêts nets versés

369 $ 707 $ Impôts sur le bénéfice versés

10 763

3 029



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, des services cinématographiques et audiovisuels, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines (note 9). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 1600 boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités dû, entre autres, aux variations saisonnières des revenus publicitaires, aux habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public, aux besoins en services de production des producteurs internationaux et locaux et à la demande de contenu de la part des télédiffuseurs mondiaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui prévalent, y compris les changements dans les conditions économiques locales, régionales et nationales, en outre parce qu'ils peuvent affecter les dépenses de publicité.

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé depuis le début de cette crise sanitaire une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension de certaines activités commerciales. Depuis mars 2020, cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Groupe TVA et a entrainé un ralentissement marqué de certains secteurs d'activités de la Société. Entre autres répercussions, les restrictions et les mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé une baisse des revenus publicitaires et, plus spécifiquement en 2020, une baisse des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée « TVA Sports », une réduction de la fréquence de mise en marché de certaines publications et un arrêt temporaire de la plupart de nos activités de production de contenu. Malgré les contraintes occasionnées par cette pandémie, la Société a continué et continuera de maintenir ses activités essentielles visant à informer en plus de divertir la population, tout en protégeant la santé et la sécurité de ses employés et du public. La Société assure un service d'information en continu sur la crise sanitaire aux téléspectateurs via le Réseau TVA ainsi que la chaîne spécialisée « LCN ». En raison de la baisse de leurs revenus, plusieurs entités des différents secteurs de la Société se sont qualifiées à la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») (note 3). Compte tenu des incertitudes entourant l'évolution de la pandémie, il n'est pas possible de déterminer avec certitude tous les impacts qui s'y rattacheront d'ici sa fin.

Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement représentatifs des résultats d'un exercice financier complet.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et, par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2020 de la Société qui comprennent les conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers consolidés résumés.

Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société le 10 mai 2021.

Certains chiffres correspondants fournis pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021.

2. Revenus







Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

2021 2020









Services publicitaires 63 252 $ 62 116 $ Redevances 34 890

36 393

Services de location, de postproduction, de distribution et autres services rendus(1) 27 316

24 852

Ventes de produits (2) 15 350

13 773



140 808 $ 137 134 $

(1) Les revenus de location de studios, de mobiles, d'équipements et d'espaces locatifs représentent 8 471 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 (9 521 000 $ pour la période correspondante de 2020). Par ailleurs, les revenus de services incluent également les activités du secteur production et distribution. (2) Les revenus de ventes de produits incluent la vente de magazines en kiosque et par abonnement ainsi que la vente de contenu audiovisuel.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

3. Achats de biens et services et coûts liés au personnel

Les principales composantes des achats de biens et services se détaillent comme suit :



Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

2021 2020









Achats de biens et services :







Droits et coûts de contenu audiovisuel (1) 75 986 $ 64 999 $ Tirage et distribution 3 200

3 675

Services rendus par la société mère :







- Commissions sur ventes publicitaires 6 732

6 429

- Autres 2 136

2 242

Coûts liés aux immeubles 4 595

4 098

Marketing, publicité et promotion 4 405

3 770

Autres 5 865

6 526



102 919

91 739

Coûts liés au personnel (2) 35 753

36 888



138 672 $ 128 627 $

(1) Au cours du premier trimestre 2021, la Société a révisé l'attribution de la valeur des droits rattachés aux différentes composantes de son contrat pour les parties de la Ligue Nationale de Hockey (« LNH ») afin de mieux refléter les avantages économiques en découlant. De plus, le début de la saison 2020-2021 a été reporté de 2020 à 2021 et la saison a également été écourtée. Ces changements ont eu pour effet de modifier le calendrier de comptabilisation aux résultats des droits de contenu de la LNH. Ainsi, le coût des droits de la LNH a augmenté de 16 677 000 $ au premier trimestre 2021. (2) Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021, les coûts liés au personnel sont présentés nets de la SSUC de 2 373 000 $ dont la Société a bénéficié pour les employés dont la prestation de services a été maintenue (nil pour la période correspondante de 2020).

4. Charges financières















Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

2021 2020









Intérêts sur la dette 158 $ 434 $ Amortissement des frais de financement 13

22

Intérêts sur les obligations locatives 141

143

Charge d'intérêts sur le passif net au titre des prestations définies 191

95

Perte (gain) sur change 91

(126)

Autres 107

102



701 $ 670 $

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

5. Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres



Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

2021 2020









Frais de rationalisation des activités d'exploitation (130) $ 153 $ Autres (143)

149



(273) $ 302 $

Frais de rationalisation des activités d'exploitation

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 , la Société a enregistré (un renversement net de charge) une charge nette découlant de la rationalisation des activités d'exploitation à la suite de la réduction de postes et de la mise en place de mesures de réduction de coûts réparti(e) entre les secteurs comme suit :









2021 2020









Télédiffusion 156 $ 24 $ Services cinématographiques et audiovisuels 3

?

Magazines (289)

129



(130) $ 153 $

Autres

Au cours du premier trimestre 2021, la Société a comptabilisé un renversement de charge de 49 000 $ relativement à la réévaluation de la contrepartie conditionnelle pour l'acquisition des sociétés du groupe Incendo. La Société a également effectué un paiement de 606 000 $ en lien avec cette contrepartie conditionnelle au cours de cette même période. Au cours de la période correspondante de 2020, la Société avait comptabilisé une charge de 176 000 $ pour des frais d'acquisition d'entreprises.

Au cours du premier trimestre 2021, la Société a également comptabilisé un gain sur radiation d'obligations locatives de 94 000 $.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

6. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

b) Capital-actions émis et en circulation









31 mars

2021 31 décembre

2020









4 320 000 actions ordinaires classe A 72 $ 72 $ 38 885 535 actions classe B 207 208

207 208



207 280 $ 207 280 $

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions

a) Régimes d'options d'achats d'actions





Options en circulation



Nombre Prix d'exercice

moyen pondéré









Groupe TVA





Au 31 décembre 2020 795 000 2,06 $ Annulées (25 497) 1,87

Au 31 mars 2021 769 503 2,06 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2021 35 000 6,85 $







Québecor Média





Au 31 décembre 2020 7 800 70,29 $ Exercées (6 300) 70,22

Au 31 mars 2021 1 500 70,56 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2021 1 500 70,56 $







Québecor





Au 31 décembre 2020 590 795 30,30 $ Annulées (22 593) 30,19

Au 31 mars 2021 568 202 30,31 $ Options pouvant être exercées au 31 mars 2021 ? ? $

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions (suite)

a) Régimes d'options d'achats d'actions (suite)

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2021, 6 300 options d'achat d'actions de Québecor Média ont été exercées pour une contrepartie en espèces de 374 000 $ (2 800 options d'achat d'actions avaient été exercées pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2020 pour une contrepartie en espèces de 126 000 $).

b) Régimes d'unités d'actions différées (« UAD »)

Groupe TVA offre un régime d'UAD à l'intention de certains gestionnaires basé sur les actions classe B sans droit de vote de Groupe TVA (« actions classe B de Groupe TVA »). Québecor offre également un régime d'UAD à l'intention de ses employés et de ceux de ses filiales basé, entre autres, sur les actions catégorie B de Québecor. Pour ces régimes, les UAD sont assujetties à une période d'acquisition de six ans et seront rachetées en espèces seulement au moment du départ du participant à la retraite ou de la cessation de son emploi, selon le cas. Selon le régime de Groupe TVA, les UAD donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions classe B de Groupe TVA et selon le régime de Québecor, les UAD donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions catégorie B de Québecor.

Le tableau suivant présente la variation des unités en circulation dans les régimes d'UAD pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 :







Unités en circulation

Unités d'actions

de la Société Unités d'actions

de Québecor





Solde au 31 décembre 2020 156 564 25 472 Rachetées (18 122) (3 747) Annulées (6 692) (1 361) Solde au 31 mars 2021 131 750 20 364

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021, 18 122 UAD du régime de la Société ainsi que 3 747 UAD du régime de Québecor ont été rachetées pour des contreparties en espèces respectives de 43 000 $ et 139 000 $.

c) Régimes d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des administrateurs

Au 31 mars 2021, le nombre total d'UAD en circulation conformément à ce régime était de 378 532 (357 798 au 31 décembre 2020).

d) Charge liée aux régimes de rémunération à base d'actions

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2021, une charge de rémunération de 684 000 $ liée à tous les régimes de rémunération à base d'actions a été comptabilisée (un renversement de charge de 17 000 $ au cours de la période correspondante de 2020).

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

8. Régimes de retraite et avantages complémentaires à la retraite

Le gain sur réévaluations pour les régimes à prestations définies comptabilisé dans l'état consolidé du résultat global pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2021 est principalement relié à la hausse du taux d'actualisation.

9. Information sectorielle

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur télédiffusion inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. (anciennement COLAB Studio Marketing Collaboratif inc.).

inclut les activités du Réseau TVA, des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles ainsi que les activités de production commerciale et d'édition sur mesure notamment par l'entremise de sa filiale Communications Qolab inc. (anciennement COLAB Studio Marketing Collaboratif inc.). Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription ainsi que les services de postproduction et d'effets visuels.

par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios, de mobiles et d'équipements, les activités de doublage et de vidéodescription ainsi que les services de postproduction et d'effets visuels. Le secteur magazines , par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines.

, par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode et la décoration ainsi que la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines. Le secteur production et distribution, par l'entremise des sociétés du groupe Incendo, inclut les activités de production et de distribution d'émissions de télévision, de films et de téléséries destinés au marché mondial.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés (suite)

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2021 et 2020 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

9. Information sectorielle (suite)



Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

2021 2020 Revenus







Télédiffusion 114 832 $ 108 061 $ Services cinématographiques et audiovisuels 18 017

17 982

Magazines 10 507

10 293

Production et distribution 2 295

4 753

Éléments intersectoriels (4 843)

(3 955)



140 808

137 134











BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif)(1)







Télédiffusion (3 421)

3 829

Services cinématographiques et audiovisuels 3 628

3 172

Magazines 1 763

664

Production et distribution 113

667

Éléments intersectoriels 53

175



2 136

8 507











Amortissement 8 258

8 531

Charges financières 701

670

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres (273)

302

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées (6 550) $ (996) $

Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours normal des activités effectuées entre les secteurs d'activités de la Société.

(1) Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le BAIIA ajusté, tel que défini ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

10. Éventualités

Dans le cadre de litiges commerciaux avec un câblodistributeur, des poursuites ont été engagées par la Société et contre la Société ainsi que contre Québecor et certaines de ses filiales. À ce stade-ci des poursuites, la direction de la Société est d'avis que le dénouement ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les résultats ou la situation financière de la Société.

SOURCE Groupe TVA

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 17:18 et diffusé par :