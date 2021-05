Intact Corporation financière annonce des changements à son équipe de direction





TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que Mathieu Lamy, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, partira à la retraite le 31 mai. M. Lamy continuera de participer de près aux activités d'Intact en occupant le nouveau poste de vice-président conseiller à la direction, Innovation et technologie, à compter du 1er septembre 2021.

« Mathieu Lamy apporte une contribution incroyable à Intact depuis plus d'une décennie », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Avec Mathieu au sein de l'équipe de direction, Intact a connu une croissance rapide au fil des ans tout en maintenant un solide rendement financier et opérationnel. Nous pourrons continuer de compter sur ses précieux conseils alors qu'il occupera le poste de vice-président conseiller à la direction, Innovation et technologie. »

Patrick Barbeau, premier vice-président, Indemnisation, assumera les fonctions de premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation à compter du 31 mai 2021. M. Barbeau, qui compte plus de 20 ans d'expérience chez Intact, mettra à profit son expérience dans la gestion d'équipes de grande envergure, la transformation de l'expérience client en indemnisation, l'amélioration du rendement en assurance des particuliers ainsi que dans l'encadrement des opérations et du marketing en distribution directe.

« Patrick Barbeau connaît les activités d'Intact de fond en comble. Plus important encore, il a supervisé et façonné notre stratégie en assurance des particuliers ainsi que nos activités en indemnisation - deux piliers de notre surperformance, a souligné M. Brindamour. Patrick est un solide dirigeant de personnel et il est bien connu des investisseurs et des autres intervenants de l'industrie. Nous sommes impatients de voir ce que Patrick apportera à titre de chef de l'exploitation d'Intact. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact Public Entities, une agence générale de gestion canadienne, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué concernant la transaction ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables au 10 mai 2021 et sont susceptibles de changer après cette date.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » (sections 28 à 33) de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les présentes. La Société et la direction n'ont pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 17:00 et diffusé par :