L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - NICU

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré des produits d'exploitation de 140,8 millions, en hausse de 3,7 millions sur le premier trimestre 2020. La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à...

Le Fonds de placement immobilier BTB (« BTB ») ou (le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2021 comparés au premier trimestre de 2020 et communique les faits saillants suivants :...

Reprise des négociations pour : Société : Ridgestone Mining Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RMI Les titres : Oui Reprise (HE) : 08 h 00 05/11/2021 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

Le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») prolonge la suspension des cotisations forfaitaires (ou par versement unique) annoncée le 11 janvier dernier pour l'achat de ses actions, et ce, au-delà du 31 mai 2021. Ainsi, seules les cotisations par...