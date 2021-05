Les restaurants CKE ouvrent leur 1 000e restaurant international





CKE Restaurants Holdings, Inc., la société mère de Carl's Jr. et Hardee's, a annoncé l'ouverture de son 1 000e restaurant international à Madrid, en Espagne, sans cesser de continuer d'offrir des burgers aux saveurs audacieuses et alléchantes aux quatre coins du monde. L'ouverture marque un moment clé pour la marque qui poursuit son expansion internationale en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, en Australie et ailleurs.

Ce nouveau restaurant Carl's Jr. à Madrid marque la 23e ouverture en Espagne. CKE poursuit son expansion sur le marché européen, tout en offrant de nouvelles expériences innovantes à ses clients et un menu aux saveurs incontournables.

« L'ouverture du 1000e emplacement international nous remplit de fierté et place CKE dans le peloton de tête des chaînes de restaurants mondiales », a déclaré le CEO of CKE Restaurants, Ned Lyerly. « Nous poursuivons notre lancée puisque nous avons prévu de doubler notre présence internationale au cours des cinq prochaines années. Nous allons accélérer la croissance en cherchant à conclure des partenariats avec des opérateurs de franchise exceptionnels qui partagent notre vision qui consiste à offrir les repas les plus innovants et les plus savoureux de notre secteur ! »

CKE poursuit son extension sur les six continents et sa croissance positive mondiale des ventes dans les mêmes magasins depuis près de dix ans. En début d'année, la société a franchi de nouvelles étapes internationales importantes, notamment l'ouverture de son 300e restaurant au Mexique, la célébration de 40 ans d'activité au Moyen-Orient, l'expansion en Australie avec l'ouverture d'un restaurant phare à Sydney et l'ouverture, prévue pour l'été, d'un restaurant à l'aéroport Charles de Gaulle orienté vers la rapidité et la commodité avec une station « Grab & Go », des bornes de commande en libre-service et plus encore.

« Le 1000e restaurant international est une étape importante pour notre société, et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à offrir à nos clients du monde entier cette saveur emblématique de Californie », a déclaré Mike Woida, président de CKE International. « Ce nouveau site Carl's Jr en Espagne illustre l'engagement de CKE visant à s'adapter au profil des consommateurs et à offrir de nouvelles expériences tout en conservant des saveurs alléchantes ».

Grâce à une innovation culinaire mise en exergue, les restaurants CKE continueront à présenter des saveurs alléchantes pour rehausser les saveurs de leurs marques Chargrilled Angus Beef Burgers, Crispy Hand-Breaded Chicken Tenderstm, et de leur gamme de produits emblématiques, connus et appréciés de tous ; en outre, CKE créera des versions locales par région, comme le Morita Burger au Mexique, le Poutine au Canada, et plus encore.

À propos de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. (« CKE »), une société privée basée à Franklin, dans le Tennessee, dirige et exploite Carl's Jr. et Hardee's, deux marques régionales très appréciées, connues pour leurs produits haut de gamme uniques et leurs menus innovants tels que les 100 percent Black AngusThickburgers®, les Biscuits Made from Scratchtm et les Hand-Breaded Chicken Tenderstm. Grâce à leur présence à la fois américaine et internationale, Carl's Jr. Restaurants LLC et Hardee's Restaurants LLC comptent plus de 3 900 restaurants franchisés ou exploités en propre dans 44 États, 40 pays étrangers et territoires américains. Pour de plus amples informations sur CKE, veuillez consulter le site www.ckr.com ou ses sites de marques aux adresses suivantes : www.carlsjr.com et www.hardees.com.

