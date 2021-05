La corporation des paramédics du Québec accueille favorablement l'annonce du ministre Dubé





BROSSARD, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation des paramédics du Québec (CPQ), l'association professionnelle de ces intervenants d'urgence, se réjouit de l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, dévoilée lors du premier Sommet du système préhospitalier, invitant l'Office des professions du Québec à se pencher sur la création d'un ordre professionnel pour les paramédics.

Le 16 novembre 2020, la CPQ a transmis une demande d'encadrement professionnelle à l'Office des professions du Québec , qui évoquait notamment d'importantes lacunes en ce qui a trait à l'administration des soins préhospitaliers et de la protection du public, à la reconnaissance des compétences des paramédics dans le réseau de la santé et dans les mécanismes ministériels en place pour encadrer cette profession.

« À l'instar de plusieurs autres travailleurs de la santé, les paramédics sont aptes à gérer l'encadrement de leur profession. Plusieurs acteurs ont réalisé le potentiel remarquable d'utiliser adéquatement le champ d'exercice des paramédics au bénéfice du réseau de la santé et de la population québécoise. Cette annonce est donc en adéquation avec notre mission d'améliorer la qualité des soins préhospitaliers offerts au public », affirme Joey Ouellet, président de la Corporation des paramédics du Québec.

La Corporation des paramédics du Québec et ses membres comptent poursuivre leurs consultations auprès de ses partenaires et d'autres ordres professionnels, surveiller attentivement les travaux de l'Office des professions du Québec et s'y impliquer, puis mobiliser les 6000 paramédics dans la province à cette démarche de professionnalisation. Visitez www.maprofessionnalisation.com

À propos de la Corporation des paramédics du Québec

Fondée le 11 septembre 2015, la CPQ est une organisation à but non lucratif, partenaire de l'Association des Paramédics du Canada. Elle a pour mission de garantir au public, des soins de première ligne, de qualité.

Cette association joue un rôle de chef de file pour l'avancement de la profession de paramédic. Forte de ses membres actifs à travers le pays, elle travaille activement à rassembler tous les acteurs clés du secteur paramédical au Québec afin de créer l'Ordre des paramédics du Québec.

Pour ce faire, elle regroupe les paramédics, les étudiants en paramédecine, les entreprises ambulancières, les établissements d'enseignement sous sa bannière afin d'influer, par la force du nombre, l'intégration de du métier de paramédic au système professionnel du Québec.

