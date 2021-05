Journée de reconnaissance policière - Distinctions pour des policiers et des citoyens de la Montérégie





QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Trois policiers et quatre citoyens de la Montérégie ont été honorés pour avoir sauvé la vie de personnes dans des circonstances périlleuses. En raison du contexte particulier de la pandémie, c'est par le biais de cérémonies locales et privées que les récipiendaires ont obtenu leurs décorations.

Ces cérémonies ont permis d'honorer officiellement les actes de civisme ou d'héroïsme des lauréats de 2019 et de 2020. Rappelons qu'en 2019, la 12e Journée de reconnaissance policière avait été reportée en raison des inondations printanières majeures, et qu'en 2020, la 13e l'avait été pour cause de pandémie.

Citations :

« Chaque jour, nos policiers travaillent pour assurer à nos communautés des milieux de vie sécuritaires et agréables, parfois au péril de leur propre vie. Ce qu'ils accomplissent mérite notre respect et notre plus profonde gratitude. Je félicite nos policiers et nos citoyens que nous honorons aujourd'hui pour les gestes de bravoure qu'ils ont posés. Ils ont fait preuve d'altruisme, et ces distinctions sont l'occasion pour votre gouvernement de souligner officiellement leurs actes héroïques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous tenons à souligner le courage et l'implication remarquables des policiers et des citoyens de la Montérégie ayant reçu des distinctions honorifiques dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière. Vos actes de bravoure méritent notre admiration et notre gratitude. Nous vous remercions de contribuer jour après jour à offrir à notre communauté un environnement où il fait bon vivre et surtout où nous pouvons nous sentir en sécurité. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

18 Croix de bravoure, 37 Médailles pour action méritoire et 9 Citations d'honneur ont été remises au cours de cérémonies locales pour honorer les lauréats de 2019 et de 2020 de la Journée de reconnaissance policière.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires prises lors des cérémonies locales sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 158 Croix de bravoure, 398 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 206 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

_______________________________________________________________________

Annexe

Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent

6 février 2018

Croix de bravoure

Agent Stéphane Fortin

Médaille pour action méritoire

Sergent Jean-Michel Juteau

Citation d'honneur

Michael Guité

Ces policiers et ce citoyen ont été honorés pour avoir sauvé la vie d'une dame qui tentait de mettre fin à ses jours dans les rapides de Chambly.

_______________________________________________________________________

Régie intermunicipale de police Roussillon

13 septembre 2018

Médaille pour action méritoire

Agent Maxime Fillion

Ce policier a été honoré pour avoir secouru de la noyade un homme qui avait chaviré dans la voie maritime du Saint-Laurent.

_______________________________________________________________________

Ville de Longueuil

21 septembre 2018

Citation d'honneur

Éric Beaudet

Jonathan Goyette-Racine

Steven Reed-Potvin

Ces citoyens ont été honorés pour avoir porté secours à deux femmes attaquées par un homme agressif dans le stationnement d'un supermarché.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 14:10 et diffusé par :