Fortis Inc. atteint la parité hommes-femmes dans son conseil d'administration : les actionnaires approuvent l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur et la résolution sur la rémunération

ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé les résultats des votes recueillis lors de l'assemblée annuelle de ses actionnaires tenue en ligne aujourd'hui. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour, soit l'élection des candidats aux postes d'administrateurs, la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeur de la Société et la résolution consultative sur l'approche de la Société à l'égard de la rémunération de la haute direction. Compte tenu de ces résultats, la Société a le plaisir d'annoncer que son conseil d'administration (le « conseil ») a atteint la parité hommes-femmes.



Élection des administrateurs

Les actionnaires de Fortis ont élu les 12 candidats suivants comme administrateurs de la Société. Ils siégeront au conseil jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection ou à la nomination de leurs successeurs.

Candidats En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) Tracey C. Ball 246 178 520 99,84 402 913 0,16 Pierre J. Blouin 226 537 274 91,87 20 044 159 8,13 Paul J. Bonavia 245 054 922 99,38 1 526 511 0,62 Lawrence T. Borgard 245 282 828 99,47 1 298 605 0,53 Maura J. Clark 244 341 819 99,09 2 239 614 0,91 Margarita K. Dilley 245 156 429 99,42 1 425 004 0,58 Julie A. Dobson 244 576 922 99,19 2 004 511 0,81 Lisa L. Durocher 245 546 529 99,58 1 034 904 0,42 Douglas J. Haughey 243 974 503 98,94 2 606 930 1,06 David G. Hutchens 246 227 244 99,86 354 189 0,14 Gianna M. Manes 245 346 453 99,50 1 234 979 0,50 Jo Mark Zurel 245 264 308 99,47 1 317 125 0,53

« Aujourd'hui, l'élection de tous les administrateurs et administratrices proposés porte notre conseil à la parité hommes-femmes, déclare Doug Haughey, président du conseil d'administration de Fortis Inc. C'est un grand pas vers l'avant dans notre parcours de diversité et d'inclusion, qui se poursuit toujours dans l'optique que notre conseil, notre équipe de direction et notre personnel soient représentatifs des collectivités que nous servons. » Les femmes représentent 50 % du conseil de Fortis et 42 % des cadres au siège social, et ce sont 60 % de ses entreprises de services publics qui ont une femme à la tête de leur direction ou de leur conseil d'administration

Nomination de l'auditeur

Les actionnaires de la Société ont approuvé la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeur de la Société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) 253 882 014 99,75 640 920 0,25

Vote sur la rémunération

Les actionnaires ont approuvé la résolution consultative non contraignante sur l'approche de la Société à l'égard de la rémunération de la haute direction.

En faveur En faveur (%) Contre Contre (%) 239 507 821 97,13 7 073 506 2,87

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un revenu de 8,9 milliards de dollars en 2020 et d'un actif de 56 milliards de dollars au 31 mars 2021. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

samaimo@fortisinc.com



Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com

