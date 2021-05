Journée de reconnaissance policière - Corps de police régional Kativik : deux policiers honorés pour avoir sauvé la vie d'une femme agressée





QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Deux policiers de la région du Nord-du-Québec ont reçu la Médaille pour action méritoire. Il s'agit des constables Frederik Grenier et Mathieu Verret-Dion, tous deux appartenant au Corps de police régional Kativik. Leur intervention a sauvé la vie d'une femme victime d'une agression armée, dans un contexte de violence conjugale. En raison du contexte particulier de la pandémie, c'est par le biais de cérémonies locales et privées que les récipiendaires ont obtenu leurs décorations.

Ces cérémonies ont permis d'honorer officiellement les actes de civisme ou d'héroïsme des lauréats de 2019 et de 2020. Rappelons qu'en 2019, la 12e Journée de reconnaissance policière avait été reportée en raison des inondations printanières majeures, et qu'en 2020, la 13e l'avait été pour cause de pandémie.

Citations :

« Chaque jour, nos policiers travaillent pour assurer à nos communautés des milieux de vie sécuritaires et agréables, parfois au péril de leur propre vie. Ce qu'ils accomplissent mérite notre respect et notre plus profonde gratitude. Je félicite nos policiers et nos citoyens que nous honorons aujourd'hui pour les gestes de bravoure qu'ils ont posés. Ils ont fait preuve d'altruisme, et ces distinctions sont l'occasion pour votre gouvernement de souligner officiellement leurs actes héroïques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fier de souligner le courage exemplaire de ces deux policiers qui assurent, avec leurs collègues, la sécurité des communautés éloignées de la région du Nord-du-Québec. Par leur geste, les policiers Grenier et Verret-Dion ont sauvé la vie d'une femme en danger. Ils sont assurément une fierté pour l'ensemble de leurs collègues policiers et une sécurité pour notre vaste région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Je tiens à féliciter le travail des agents Grenier et Verret-Dion. Je connais très bien les particularités d'interventions policières parfois difficiles dans cette région. Le sang-froid, le courage et le professionnalisme de ces deux agents sont un exemple pour tous les policiers et policières au Québec. »

Denis Lamothe, adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs) et député d'Ungava

Faits saillants :

18 Croix de bravoure, 37 Médailles pour action méritoire et 9 Citations d'honneur ont été remises au cours de cérémonies locales pour honorer les lauréats de 2019 et de 2020 de la Journée de reconnaissance policière.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires prises lors des cérémonies locales sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 158 Croix de bravoure, 398 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 206 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

