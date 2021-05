La World eSports League (WSL) dévoile son plan pour devenir un phénomène mondial





SÉOUL, Corée du Sud, 10 mai 2021 /CNW/ - Le 10 mai, la World eSports League (WSL), un tout nouvel événement mondial de sports électroniques organisé par TechnoBlood eSports (TB eSports), a dévoilé son premier plan pour l'événement.

Selon le comité organisateur de la WSL (WSLOC), à l'heure actuelle, environ 40 pays ont fait part de leur intention d'y participer. La date limite pour les inscriptions est le 14 mai 2021.

Le WSLOC a également annoncé les titres des jeux pour le premier événement. Jusqu'à présent, le WSLOC a révélé certains titres de jeux, y compris PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG) de KRAFTON, Inc. et Nimble Neuron's Eternal Return : Black Survival. Il est fort probable que des jeux de combat et Brawl Stars de Supercell soient également ajoutés comme de nouveaux titres dans ce tournoi. Les titres sont choisis en fonction de la diversité du genre de jeu et de leur popularité. D'autres titres de jeux seront sélectionnés.

WSL est une compétition nationale de sports électroniques dans le cadre de laquelle les joueurs professionnels et amateurs s'affrontent afin de déterminer celui qui est le meilleur au monde. Il s'agit d'une compétition mondiale annuelle de sports électroniques à laquelle prennent part les meilleurs joueurs du monde sous l'accréditation de l'International Esports Federation (IESF), qui compte depuis récemment 100 membres dans le monde.

« La World eSports League est un nouvel événement mondial qui vise à accroître l'engagement direct auprès de nouveaux publics dans le domaine des sports électroniques. Nous permettrons aux amateurs de sports électroniques du monde entier de s'amuser et leur offrirons de nouveaux horizons grâce à un événement unique et durable », a déclaré Takefumi Morishima, président et chef de la direction de TB eSports.

« Le virus de la COVID-19 retient particulièrement notre attention cette année. Nous ferons de notre mieux pour en prévenir la propagation et rendre cet événement sécuritaire », a-t-il ajouté.

TB eSports, composé de spécialistes en matière de sports électroniques du siège social de TB au Japon et d'experts en sports électroniques de la Corée, est une filiale de TechnoBlood et a accompli des réalisations remarquables dans le domaine de l'industrie des sports électroniques depuis 2002. TechnoBlood a été le partenaire opérationnel des World Cyber Games (WCG) au Japon de 2002 à 2013, et a organisé conjointement l'événement de sports électroniques Cyber Games Asia (CGA) du Tokyo Game Show de 2012 à 2016.

