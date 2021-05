Boulevard de la Côte-Vertu à Dorval et à Montréal - Réparation du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 13





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un nouveau chantier sera lancé dans l'axe de l'autoroute 13 (Chomedey) à Dorval et dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Il s'agit de la réparation du pont d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 13. Les travaux débuteront le 17 mai, et ils se poursuivront l'an prochain, après une pause hivernale.

Les principales interventions prévues consistent en la réparation de nombreux éléments en béton, notamment les côtés extérieurs et la dalle, la reconstruction de trottoirs, de glissières de sécurité, des joints de tablier et de la bande médiane, l'imperméabilisation de la surface, la pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité et l'asphaltage de la chaussée. Des travaux d'éclairage et divers travaux connexes seront également réalisés. Ces interventions permettront de maintenir le pont d'étagement fonctionnel et sécuritaire.

Bien au fait de l'importance stratégique de ce lien pour les industries ou entreprises à proximité, dont celles en aérospatiale, le Ministère s'assurera du maintien d'un maximum de voies sur le pont d'étagement, notamment lors des périodes de pointe. Voici un aperçu des principales entraves prévues :

Fermetures partielles le jour ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 13 dans l'une ou l'autre des directions.

Par défaut, des fermetures de bretelles dans l'échangeur avec l'autoroute 520 sont à prévoir.

Fermetures partielles de longue durée du boulevard de la Côte-Vertu dans l'une ou l'autre des directions.

Circulation à contresens dans la direction opposée.



Gestion dynamique de la circulation en fonction des périodes de pointe. Le Ministère procédera à des ajustements de la gestion dynamique au besoin.

À noter :

Les véhicules hors-norme pourront circuler dans la zone du chantier.

Lors de certaines phases, en raison d'angles de braquage trop serrés, des virages seront interdits aux camions. Un détour balisé par une signalisation temporaire sera mis en place, le cas échéant.

Plusieurs autres chantiers sont en activité ou seront amorcés dans le secteur. Le Ministère s'assurera de coordonner les différentes entraves de ses propres chantiers avec ceux de ses partenaires municipaux.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

